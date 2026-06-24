एसडीओ ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक बंद हॉल से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है. बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया. जांच के दौरान वहां से लाल गोपाल क्लिनिक का प्रिस्क्रिप्शन भी बरामद हुआ, जिस पर डॉ. पी. कुमार और डॉ. के.के. पाठक का नाम अंकित था.

वहीं, पुराना बाइपास स्थित संजीवनी चाइल्ड केयर में छापेमारी के दौरान चार बच्चों को एनआईसीयू में भर्ती पाया गया. मगर, यहां भी कोई डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी मौजूद नहीं था. बच्चों के परिजन अस्पताल के बाहर बैठे मिले. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सभी बच्चों को तत्काल सदर अस्पताल रेफर किया गया.