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पूर्वी चंपारण के चकिया में अवैध रूप से संचालित निजी अस्पतालों के खिलाफ प्रशासन की बड़ी कार्रवाई में एक चौंकाने वाला मामला सामने आया. व्यापार मंडल स्थित एक ताला बंद हॉल को जब प्रशासन ने तोड़ा, तो अंदर अंधेरे कमरे में वार्मर पर एक नवजात शिशु तड़पता मिला. हैरानी की बात यह रही कि मौके पर न तो कोई चिकित्सक मौजूद था और न ही कोई स्वास्थ्यकर्मी.
24 जून, 2026 दिन बुधवार को अनुमंडल पदाधिकारी शिवानी शुभम के नेतृत्व में व्यापार मंडल स्थित लाल गोपाल क्लिनिक और पुराना बाइपास स्थित संजीवनी चाइल्ड केयर में छापेमारी की गई. टीम में अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक डॉ. चंदन कुमार और पुलिस बल भी शामिल थे.
एसडीओ ने बताया कि सूचना मिली थी कि एक बंद हॉल से बच्चे के रोने की आवाज आ रही है. बच्चे की सुरक्षा को देखते हुए प्रशासन ने ताला तोड़कर अंदर प्रवेश किया. जांच के दौरान वहां से लाल गोपाल क्लिनिक का प्रिस्क्रिप्शन भी बरामद हुआ, जिस पर डॉ. पी. कुमार और डॉ. के.के. पाठक का नाम अंकित था.
वहीं, पुराना बाइपास स्थित संजीवनी चाइल्ड केयर में छापेमारी के दौरान चार बच्चों को एनआईसीयू में भर्ती पाया गया. मगर, यहां भी कोई डॉक्टर या स्वास्थ्यकर्मी मौजूद नहीं था. बच्चों के परिजन अस्पताल के बाहर बैठे मिले. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए सभी बच्चों को तत्काल सदर अस्पताल रेफर किया गया.
प्रशासन ने दोनों अस्पतालों को तत्काल सील कर दिया. साथ ही वार्मर, ऑक्सीजन सिलेंडर समेत अन्य चिकित्सा उपकरण जब्त कर लिए. संजीवनी चाइल्ड केयर के चिकित्सक डॉ. अनुज कुमार और डॉ. रंजन कुमार भी मौके पर अनुपस्थित पाए गए.
प्रशासन ने अस्पताल संचालकों और संबंधित चिकित्सकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है. अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि जिले में अवैध और मानकविहीन अस्पतालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा.