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ताला तोड़ते ही सामने आया खौफनाक सच: वार्मर पर तड़पता मिला नवजात, दो अवैध अस्पताल सील

Motihari News: अनुमंडल पदाधिकारी शिवानी शुभम के नेतृत्व में व्यापार मंडल स्थित लाल गोपाल क्लिनिक और पुराना बाइपास स्थित संजीवनी चाइल्ड केयर में छापेमारी की गई. टीम में अनुमंडलीय अस्पताल उपाधीक्षक डॉ. चंदन कुमार और पुलिस बल भी शामिल थे.

Written ByPankaj KumarEdited By:Shailendra
Published: Jun 24, 2026, 10:37 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 10:37 PM IST
ताला तोड़ते ही सामने आया खौफनाक सच: वार्मर पर तड़पता मिला नवजात, दो अवैध अस्पताल सील
Image Credit: (Photo-AI) मोतिहारी में वार्मर पर तड़पता मिला नवजात, दो अवैध अस्पताल सीलSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pankaj Kumar

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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