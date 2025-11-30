Advertisement
मोतिहारी में फेक करेंसी मामले में NIA की बड़ी कार्रवाई, दो जगह छापेमारी और 8 घंटे की पूछताछ के बाद दो लोग मुक्त

मोतिहारी में फेक करेंसी मामले की जांच तेज करते हुए NIA ने गुरुवार को दो जगह छापेमारी की. चकिया और आदापुर में हुई कार्रवाई के दौरान दो व्यक्तियों से गहन पूछताछ की गई. दोनों के घरों और ससुराल में घंटों तलाशी चली और कई दस्तावेज जब्त किए गए.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 30, 2025, 11:00 PM IST

मोतिहारी में फेक करेंसी रैकेट पर NIA की बड़ी कार्रवाई
मोतिहारी में फेक करेंसी केस से जुड़े एक बड़े कदम के तहत NIA की दो अलग-अलग टीमों ने गुरुवार की भोर में छापेमारी की. कार्रवाई इतनी तेज थी कि चकिया के कोयला बेलवा गांव के लोग अभी नींद से उठ भी नहीं पाए थे कि एक दर्जन से ज्यादा गाड़ियों का काफिला गांव में दाखिल हो गया. यह छापेमारी मनोज पाठक के घर पर उनके दामाद धीरज तिवारी की तलाश में की गई.

धीरज को एनआईए टीम ने घर की तलाशी के बाद कब्जे में लेकर चकिया थाना लाया, जहां करीब आठ घंटे तक उससे पूछताछ की गई. पूछताछ के दौरान धीरज के ससुर और घर की महिलाओं से भी कई सवाल पूछे गए. धीरज मूल रूप से नेपाल का रहने वाला बताया गया है और लंबे समय से कुवैत, दुबई और मलेशिया में काम करता रहा है. उसके सौतेले भाई का नाम भी फेक करेंसी नेटवर्क में सामने आया है, जिसे लेकर एजेंसी ने उससे गहन पूछताछ की. धीरज का मोबाइल, पासपोर्ट, पासबुक और कुछ अन्य दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं.

एनआईए की दूसरी टीम आदापुर थाना क्षेत्र के उचिडीह गांव में जितेंद्र सहनी के घर पहुंची. वह वहां नहीं मिला तो टीम सीधे उसके ससुराल पहुंची, जहां वह बिस्तर से उठ ही रहा था. जितेंद्र से भी करीब आठ घंटे तक पूछताछ चलती रही. पूछताछ मुख्य रूप से फेक करेंसी रैकेट और उससे जुड़े लेन-देन को लेकर हुई.

पूरे अभियान के दौरान एनआईए की टीमों ने कई दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जब्त किए. दोनों युवकों को देर शाम इस शर्त पर छोड़ा गया कि जब भी NIA उन्हें तलब करेगी, उन्हें जांच में शामिल होना होगा. मामले को लेकर NIA ने पहले से ही केस संख्या 17/25 दर्ज कर रखा है.

इनपुट- पंकज कुमार

