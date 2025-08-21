Motihari News: कुख्यात भूमाफिया राहुल मुखिया के घर NIA की रेड, जिले में मचा हड़कंप
Motihari News: कुख्यात भूमाफिया राहुल मुखिया के घर NIA की रेड, जिले में मचा हड़कंप

Bihar Crime News: बिहार के मोतिहारी जिले के गोबिंदगंज थाना क्षेत्र के खजुरिया गांव में स्थित भूमाफिया राहुल मुखिया के घर  NIA की टीम की रेड से जिले में हड़कंप मच गया. यह रेड गुरूवार की सुबह 4 बजे से जारी है. NIA की टीम घर के सभी सदस्यों से पूछताछ कर रही है और कई दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है. NIA के बाद अन्य मामले में जल्द ही ईडी की भी रेड हो सकती है.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 21, 2025, 02:20 PM IST

Bihar Crime News: बिहार के मोतिहारी जिले में NIA टीम की रेड की सूचना मिलते ही जिले में हड़कम्प मच गया. राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने ये रेड कुख्यात अपराधी और भूमाफिया राहुल मुखिया के घर पर छापेमारी शुरू की है. यह कार्रवाई गुरूवार की सुबह करीब 4 बजे से जारी है. छापेमारी गोबिंदगंज थाना क्षेत्र के बहादुरपुर पंचायत के खजुरिया गांव में स्थित राहुल मुखिया के आवास पर की जा रही है. इस दौरान स्थानीय पुलिस भी NIA की टीम के साथ मौजूद है. 

राहुल मुखिया, बहादुरपुर पंचायत की मुखिया ज्योति कुमारी के पति हैं. बताया जा रहा है कि NIA की टीम घर के सभी सदस्यों से पूछताछ कर रही है और कई दस्तावेजों की गहन जांच की जा रही है. रेड को लेकर स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी कुछ भी कहने से परहेज कर रहे हैं. कार्रवाई किस मामले से जुड़ी है, इस पर अभी तक कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है. 

NIA की अचानक कार्रवाई से पूरे इलाके में सन्नाटा और दहशत फैल गया है. बड़ी संख्या में ग्रामीण घटनास्थल के पास जुटे हैं, लेकिन पुलिस किसी को भी घर के भीतर जाने की अनुमति नहीं दे रही. छापेमारी को लेकर NIA अधिकारियों ने मीडिया या स्थानीय प्रशासन को कोई भी आधिकारिक जानकारी देने से इनकार कर दिया है. लेकिन सूत्र बताते हैं कि यह कार्रवाई मुजफ्फरपुर में एके-47 की बरामदगी और हथियारों की तस्करी से जुड़े एक पुराने केस के संदर्भ में हो रही है. 

यह मामला बेहद संवेदनशील माना जाता है और इसकी गूंज राष्ट्रीय स्तर तक पहुंची थी, जिसके बाद जांच एजेंसी को इसमें दखल देना पड़ा है. इस सबंध में मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात ने NIA रेड की पुष्टि किया है. लेकिन रेड किस संदर्भ में किया जा रहा है इसकी मुक्कमल जानकारी स्पष्ट नही हो पाया हैं. मोतिहारी पुलिस के उच्च पदस्थ सूत्र ने बताया कि NIA के बाद अन्य मामले में जल्द ही ईडी की भी रेड हो सकती है
इनपुट: पंकज कुमार

