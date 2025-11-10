Advertisement
पंचायत भवन नहीं तो वोट नहीं, सुगौली छपरा बहास गांव के लोगों ने किया चुनाव बहिष्कार

Bihar Chunav 2025: पूर्वी चंपारण के सुगौली विधानसभा क्षेत्र में पंचायत सरकार भवन निर्माण को लेकर विवाद गहराता दिख रहा है. छपरा बहास के ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि भवन का निर्माण स्थानांतरित किया जा रहा है, जिसके विरोध में करीब 5 हजार मतदाताओं ने वोट बहिष्कार का ऐलान कर चौक-चौराहों पर पोस्टर लगा दिए हैं.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 10, 2025, 01:24 PM IST

Bihar Chunav 2025: बिहार में चुनाव आयोग वोट प्रतिशत बढ़ाने के लिए 'पहले मतदान, फिर जलपान' जैसे आकर्षक स्लोगन और जागरूकता अभियान चला रहा है, लेकिन पूर्वी चंपारण के सुगौली विधानसभा क्षेत्र से इसके उलट तस्वीर सामने आई है. मोतिहारी के सुगौली के छपरा बहास गांव में ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार करने का फैसला लेते हुए चौक-चौराहों पर बैनर-पोस्टर लगा दिए हैं. इन पोस्टरों पर साफ शब्दों में लिखा गया है कि पंचायत सरकार भवन नहीं तो वोट नहीं. वीडियो में साफ देख सकते है की छपरा बहास के सैकड़ो ग्रामीण वोट बहिष्कार के नारा लगा रहे है.

छपरा बहास के लोगों का कहना है कि उनका गांव पहले से ही राजस्व ग्राम है, इसलिए पंचायत सरकार भवन निर्माण भी इसी गांव में होना चाहिए. ग्रामीणों के अनुसार, वर्ष 2023 में छपरा बहास गांव में पंचायत सरकार भवन के लिए शिलान्यास किया गया था और ग्रामीणों को उम्मीद थी कि जल्द ही भवन निर्माण का कार्य शुरू होगा. लेकिन अब स्थिति बदल गई है. ग्रामीणों का आरोप है कि दक्षिणी छपरा बहास पंचायत की मुखिया के पति अनुरुद्ध सिंह पंचायत सरकार भवन का निर्माण छपरा बहास से हटाकर चिकनौटा में कराने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे लोग नाराज हैं.

ये भी पढें: प्राण झोंककर, अपना हर वचन, हर प्रण पूरा करूंगा! जनता के लिए तेजस्वी यादव का संदेश

इस विवाद के चलते ग्रामीणों ने बूथ संख्या 306, 307, 308, 309 और 310 के कुल लगभग पांच हजार मतदाता वोटिंग प्रक्रिया से दूरी बनाने की घोषणा कर चुके हैं. उनका साफ कहना है कि जब तक पंचायत सरकार भवन का निर्माण छपरा बहास में नहीं किया जाएगा, तब तक कोई भी ग्रामीण मतदान में हिस्सा नहीं लेगा.

ग्रामीणों का यह कदम प्रशासन और चुनाव आयोग के लिए चुनौती बनता दिख रहा है. एक ओर जहां आयोग मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास में जुटा है, वहीं छपरा बहास का यह बहिष्कार चुनावी माहौल पर असर डाल सकता है. अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और क्या ग्रामीणों को मनाकर मतदान प्रक्रिया में शामिल किया जा सकेगा या नहीं.

इनपुट: पंकज कुमार

