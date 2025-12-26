Motihari News: बेतिया राज की जमीन पर कब्जा करने वाले को भेजा गया नोटिस, हो सकता है बुलडोजर एक्शन

Motihari News: पूर्वी चंपारण में बेतिया राज की 7640 एकड़ जमीन को जिला प्रसाशन ने तलाश लिया है. दूसरी ओर, बेतिया राज की जमीन पर किए गए अतिक्रमण के खिलाफ अब बुलडोजर चलाने के लिए अब जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है. बताया जा रहा है कि जिले में 6000 लोगों की जमाबंदी रद्द कराने के लिए जिला प्रशासन ने नोटिस भेजा है. पूर्वी चंपारण जिले में बेतिया राज की जमीनों का रकबा 7648 एकड़ बताया जा रहा है.

पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन की ओर से चिन्हित लोगों के खिलाफ नोटिस भेजना शुरू हो गया है. मोतिहारी के भूमि सुधार अपर समाहर्ता मुकेश कुमार सिन्हा ने इस बाबत बताया कि बेतिया राज की जमीन को लेकर सरकार का स्पष्ट फैसला है. सरकार सात निश्चय पार्ट 3 के तहत इन जमीनों पर युवाओं के लिए रोजगार सृजन करने के लिए उद्योग लगाने की तैयारी की जा रही है. इसलिए ऐसे जमीनों की खोज की गई है.

बेतिया राज की जमीन पर अतिक्रमण करने वालों को नोटिस भेजा गया है. आने वाले समय में जमीनों को अतिक्रमण मुक्त करने के लिए बुलडोजर कार्रवाई की जा सकती है.

Add Zee News as a Preferred Source

एक दिन पहले पश्चिम चंपारण में भी बेतिया राज की जमीन पर अतिक्रमण को चिह्नित किया गया है. बताया जा रहा है कि पिपरासी अंचल में 746 एकड़ तो मधुबनी अंचल में 23.67 एकड़ जमीन पर अतिक्रमण किया गया है.

पिपरासी में 80 लोगों को जमीन खाली करने का नोटिस भेजा गया है. नोटिस में अतिक्रमण करने वालों से जमीन के कागजात मांगे गए हैं. कागजात न देने पर बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी दी गई है.

रिपोर्ट: पंकज कुमार

यह भी पढ़ें: अब न बिजली चोरी, न शॉर्ट सर्किट, पटना को मिलेगी झूलते तारों से मुक्ति, जानिए कैसे