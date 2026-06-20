फादर-डे कार्यक्रम के दौरान मंच पर करीब दस स्टूडेंट्स के पिता को बुलाया गया और सभी के आंखों पर पट्टी बांध दिया गया, फिर कई बच्चों के बीच उन्हें अपने बच्चे को छूकर पहचानने को बोला गया. आश्चर्यजनक ढंग से 10 में करीब 8 लोगों ने आंख बंद कर अपने बच्चे को स्पर्श कर पहचान लिया. यह दृश्य ना सिर्फ पिता के अंदर छुपे एक प्यार को दर्शाता है, बल्कि मां से कहीं कम पिता अपने बच्चे को प्यार नहीं करते यह भी बताता है.