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हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं, जहां रिश्ते वाट्सएप के फॉरवर्डेड मैसेज और फेसबुक की तस्वीरों तक सिमट गए हैं. बगल बैठे लोग से बात करने के बजाय हमारी उंगलियां स्क्रीन स्क्रॉल करने में बिजी रहती हैं. मगर, क्या डिजिटल दुनिया हमारे अहसासों को कम कर सकती है? इसका जवाब है- बिलकुल नहीं!
दरअसल, इस डिजिटल दुनिया में भी कुछ रिश्ते ऐसे हैं, जो हमेशा से अटूट प्यार भरा रहा है. मां के आगे पिता के इस रिश्ते को कभी समाज में ज्यादा महत्व नहीं मिला, पर पिता और बच्चे का क्या रिश्ता होता है या यूं कहे एक पिता, जो दिनभर अपने बच्चे से दूर रहता है, लेकिन अपने बच्चे से अटूट प्रेम करता है. इसकी बानगी फादर-डे के दिन एक कार्यक्रम में देखने को मिली.
मोतिहारी के कई स्कूलों में 20 जून, 2026 दिन शनिवार को फादर-डे मनाया गया. इसी क्रम में एक निजी स्कूल में फादर-डे मनाया गया, जिसे देखकर हर पैरेंट्स यह चर्चा करते दिखे कि बच्चे और उनके पिता के बीच कितना अटूट प्रेम होता है.
फादर-डे कार्यक्रम के दौरान मंच पर करीब दस स्टूडेंट्स के पिता को बुलाया गया और सभी के आंखों पर पट्टी बांध दिया गया, फिर कई बच्चों के बीच उन्हें अपने बच्चे को छूकर पहचानने को बोला गया. आश्चर्यजनक ढंग से 10 में करीब 8 लोगों ने आंख बंद कर अपने बच्चे को स्पर्श कर पहचान लिया. यह दृश्य ना सिर्फ पिता के अंदर छुपे एक प्यार को दर्शाता है, बल्कि मां से कहीं कम पिता अपने बच्चे को प्यार नहीं करते यह भी बताता है.