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आंखों पर पट्टी बंधी थी, पर पिता के दिल ने ढूंढ लिया अपना बच्चा, फादर्स-डे पर मोतिहारी के स्कूल में दिखा पिता-बच्चे का अनूठा प्रेम

Motihari News: मोतिहारी के कई स्कूलों में 20 जून, 2026 दिन शनिवार को फादर-डे मनाया गया. इसी क्रम में एक निजी स्कूल में फादर-डे मनाया गया, जिसे देखकर हर पैरेंट्स यह चर्चा करते दिखे कि बच्चे और उनके पिता के बीच कितना अटूट प्रेम होता है.

Written ByPankaj KumarEdited By:Shailendra
Published: Jun 20, 2026, 10:48 PM IST|Updated: Jun 20, 2026, 10:48 PM IST
आंखों पर पट्टी बंधी थी, पर पिता के दिल ने ढूंढ लिया अपना बच्चा, फादर्स-डे पर मोतिहारी के स्कूल में दिखा पिता-बच्चे का अनूठा प्रेम
Image Credit: &#039;फादर्स डे&#039; पर पिताओं ने आंखों पर पट्टी बांधकर छूकर पहचाना अपना बच्चा

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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