राजद नेता देवा गुप्ता को पटना हाईकोर्ट से बड़ी राहत, गिरफ्तारी पर लगी रोक, पुलिस ने घोषित किया था 1 लाख का इनाम

Motihari News: मोतिहारी विधानसभा से राजद के उम्मीदवार रहे देवा गुप्ता की गिरफ्तारी पर पटना हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. पटना हाईकोर्ट ने यह फैसला ऐसे समय में आया है जब मोतिहारी पुलिस ने देवा जिले के टॉप 100 अपराधियों की लिस्ट में नंबर-1 पर रखते हुए 1 लाख रुपए के इनाम की घोषणा की थी.

अगली सुनवाई 15 दिनों के बाद

जस्टिस संजय कुमार की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए निर्देश दिया है कि पुलिस बिना कोर्ट की अनुमति के देवा गुप्ता को गिरफ्तार नहीं करेगी. अब मामले की अगली सुनवाई 15 दिनों के बाद होगी.

कई केस हैं देवा पर

दरअसल, देवा गुप्ता को मोतिहारी के एसपी स्वर्ण प्रभात ने हाल ही में जिले के सबसे वांछित अपराधियों की सूची में टॉप पर रखा था. देवा गुप्ता पर हत्या, रंगदारी और जमीन कब्जाने जैसे करीब 28 केस दर्ज हैं. पुलिस ने देवा गुप्ता को 10 दिनों के अंदर सरेंडर करने का अल्टीमेटम दिया था. हालांकि, इससे पहले ही पटना हाईकोर्ट से देवा गुप्ता की गिरफ्तारी पर रोक लग गई.

Add Zee News as a Preferred Source

देवा गुप्ता को जानिए

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में देवा गुप्ता मोतिहारी सीट से राजद (RJD) के उम्मीदवार रह चुके हैं. उनकी पत्नी प्रीति कुमारी मोतिहारी नगर निगम की मेयर हैं. मोतिहारी पुलिस के अनुसार, देवा गुप्ता का नाम जिले के 100 टॉप अपराधियों की लिस्ट में शामिल है. देवा गुप्ता पर साल 2022 में एक व्यापारी की हत्या करने का आरोप है. वहीं, चिरैया थाना क्षेत्र में साल 2018 में जमीन विवाद में एक शख्स की गोली मारकर हत्या का आरोप है.