Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3156847
Zee Bihar JharkhandBH East Champaran

मोतिहारी में ईंधन माफिया बेखौफ! आपदा को अवसर में बदलकर बोतलों में बेच रहे हैं अवैध पेट्रोल

मोतिहारी जिले में पेट्रोल की भारी किल्लत के बीच कालाबाजारी का बड़ा मामला सामने आया है. जहाँ जिले के अधिकांश पेट्रोल पंप बंद हैं या लंबी कतारें लगी हैं, वहीं मोतिहारी-रक्सौल हाईवे पर सुगौली से रक्सौल तक अवैध रूप से पेट्रोल बेचा जा रहा है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 28, 2026, 04:56 PM IST

Trending Photos

मोतिहारी जिले में पेट्रोल की कालाबाजारी
मोतिहारी जिले में पेट्रोल की कालाबाजारी

मोतिहारी जिले में इन दिनों पेट्रोल की भारी किल्लत देखी जा रही है. ईंधन के अभाव में शहर और ग्रामीण इलाकों के कई पेट्रोल पंप पूरी तरह बंद हो गए हैं. जो इक्का-दुक्का पंप खुले भी हैं, वहां सुबह से ही वाहनों की मीलों लंबी कतारें लग रही हैं. लोग घंटों कड़ी धूप में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ रहा है. पेट्रोल की इस कमी ने आम जनजीवन और परिवहन को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश देखी जा रही है.

रक्सौल हाईवे पर कालाबाजारियों का कब्जा
एक तरफ जहां वैध पेट्रोल पंपों पर सन्नाटा या भारी भीड़ है, वहीं दूसरी तरफ मोतिहारी में पेट्रोल की कालाबाजारी का काला धंधा खुलेआम फल-फूल रहा है. 'जी न्यूज' के कैमरे ने इस अवैध खेल का पर्दाफाश किया है. मोतिहारी से रक्सौल जाने वाले नेशनल हाईवे (NH) पर सुगौली से लेकर रक्सौल तक का नजारा हैरान करने वाला है. सड़क के किनारे दर्जनों ऐसी दुकानें सज गई हैं, जहां बोतलों और गैलनों में भरकर पेट्रोल बेचा जा रहा है. यहां मजबूरी का फायदा उठाते हुए कालाबाजारी करने वाले 140 रुपये से लेकर 150 रुपये प्रति लीटर तक की दर से पेट्रोल बेच रहे हैं.

कैमरे में कैद हुआ खेल
रक्सौल हाईवे पर यह अवैध कारोबार किसी लुका-छिपी के बिना, बिल्कुल सरेआम चल रहा है. हाईवे के किनारे मेज लगाकर बोतलों में पेट्रोल सजाकर रखा गया है. राहगीर, जिन्हें पंपों पर तेल नहीं मिल पा रहा, वे विवश होकर इन कालाबाजारियों से ऊंचे दामों पर पेट्रोल खरीदने को मजबूर हैं. Zee न्यूज की टीम ने जब इन इलाकों का दौरा किया, तो पाया कि सुगौली और रक्सौल के बीच अवैध पेट्रोल की कई छोटी-बड़ी दुकानें सक्रिय हैं. कैमरे में कैद तस्वीरों से साफ है कि प्रशासन की नाक के नीचे ईंधन की कालाबाजारी का यह सिंडिकेट सक्रिय है और आपदा को अवसर में बदलने में जुटा है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- हजारीबाग हिंसा:रामनवमी जुलूस के दौरान विवाद में हत्या, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात

पेट्रोल की इस खुलेआम कालाबाजारी ने स्थानीय प्रशासन और आपूर्ति विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. हाईवे पर खुलेआम बोतलों में पेट्रोल बिकना इस बात का सबूत है कि कानून का डर इन कारोबारियों में बिल्कुल नहीं है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर पेट्रोल पंपों पर तेल की कमी है, तो इन अवैध दुकानदारों के पास गैलनों में भरकर पेट्रोल कहां से आ रहा है? फिलहाल, प्रशासन की ओर से इस पर कोई सख्त कार्रवाई देखने को नहीं मिली है, जबकि आम आदमी की जेब पर सरेआम डाका डाला जा रहा है.

इनपुट- पंकज कुमार

TAGS

Motihari News

Trending news

Motihari News
मोतिहारी में माफिया बेखौफ! आपदा को अवसर में बदलकर बोतलों में बेच रहे अवैध पेट्रोल
Jehanabad police
चलना तो छोड़िए...ठीक से बोल भी नहीं पाती होगी,5 साल की बेटी का पड़ोसी ने रेप कर दिया
Begusarai News
बेगूसराय में सनसनी, नासिक से छुट्टी लेकर घर लौटे युवक ने फंदा लगाकर की आत्महत्या
Hazaribagh Violence
हजारीबाग हिंसा:रामनवमी जुलूस के दौरान विवाद में हत्या, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात
Hazaribagh Violence
हजारीबाग हिंसा:रामनवमी जुलूस के दौरान विवाद में हत्या, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात
bihar farming news
युद्ध के बीच बिहार के किसानों के लिए खुशखबरी, कृषि मंत्री बोले-'खाद की कोई कमी नहीं'
Madhepura news
मधेपुरा में भीषण सड़क हादसा: अनियंत्रित होकर नदी में गिरी कार, तीन के शव बरामद
Begusarai News
बेगूसराय में NH-28 पर कार और बाइक की भीषण टक्कर, तीन गंभीर रूप से घायल
Bokaro News
बोकारो में रामनवमी पर बड़ा हादसा: हाई-टेंशन लाइन की चपेट में आने से 7 लोग झुलसे
Begusarai Kisan
बेमौसम बारिश की मार, अब सर्वे में भ्रष्टाचार! बेगूसराय के किसानों ने खोला मोर्चा