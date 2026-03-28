मोतिहारी में ईंधन माफिया बेखौफ! आपदा को अवसर में बदलकर बोतलों में बेच रहे हैं अवैध पेट्रोल

मोतिहारी जिले में इन दिनों पेट्रोल की भारी किल्लत देखी जा रही है. ईंधन के अभाव में शहर और ग्रामीण इलाकों के कई पेट्रोल पंप पूरी तरह बंद हो गए हैं. जो इक्का-दुक्का पंप खुले भी हैं, वहां सुबह से ही वाहनों की मीलों लंबी कतारें लग रही हैं. लोग घंटों कड़ी धूप में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी बहुत से लोगों को खाली हाथ ही वापस लौटना पड़ रहा है. पेट्रोल की इस कमी ने आम जनजीवन और परिवहन को बुरी तरह प्रभावित किया है, जिससे लोगों में भारी आक्रोश देखी जा रही है.

रक्सौल हाईवे पर कालाबाजारियों का कब्जा

एक तरफ जहां वैध पेट्रोल पंपों पर सन्नाटा या भारी भीड़ है, वहीं दूसरी तरफ मोतिहारी में पेट्रोल की कालाबाजारी का काला धंधा खुलेआम फल-फूल रहा है. 'जी न्यूज' के कैमरे ने इस अवैध खेल का पर्दाफाश किया है. मोतिहारी से रक्सौल जाने वाले नेशनल हाईवे (NH) पर सुगौली से लेकर रक्सौल तक का नजारा हैरान करने वाला है. सड़क के किनारे दर्जनों ऐसी दुकानें सज गई हैं, जहां बोतलों और गैलनों में भरकर पेट्रोल बेचा जा रहा है. यहां मजबूरी का फायदा उठाते हुए कालाबाजारी करने वाले 140 रुपये से लेकर 150 रुपये प्रति लीटर तक की दर से पेट्रोल बेच रहे हैं.

कैमरे में कैद हुआ खेल

रक्सौल हाईवे पर यह अवैध कारोबार किसी लुका-छिपी के बिना, बिल्कुल सरेआम चल रहा है. हाईवे के किनारे मेज लगाकर बोतलों में पेट्रोल सजाकर रखा गया है. राहगीर, जिन्हें पंपों पर तेल नहीं मिल पा रहा, वे विवश होकर इन कालाबाजारियों से ऊंचे दामों पर पेट्रोल खरीदने को मजबूर हैं. Zee न्यूज की टीम ने जब इन इलाकों का दौरा किया, तो पाया कि सुगौली और रक्सौल के बीच अवैध पेट्रोल की कई छोटी-बड़ी दुकानें सक्रिय हैं. कैमरे में कैद तस्वीरों से साफ है कि प्रशासन की नाक के नीचे ईंधन की कालाबाजारी का यह सिंडिकेट सक्रिय है और आपदा को अवसर में बदलने में जुटा है.

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पेट्रोल की इस खुलेआम कालाबाजारी ने स्थानीय प्रशासन और आपूर्ति विभाग की कार्यशैली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. हाईवे पर खुलेआम बोतलों में पेट्रोल बिकना इस बात का सबूत है कि कानून का डर इन कारोबारियों में बिल्कुल नहीं है. स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर पेट्रोल पंपों पर तेल की कमी है, तो इन अवैध दुकानदारों के पास गैलनों में भरकर पेट्रोल कहां से आ रहा है? फिलहाल, प्रशासन की ओर से इस पर कोई सख्त कार्रवाई देखने को नहीं मिली है, जबकि आम आदमी की जेब पर सरेआम डाका डाला जा रहा है.

इनपुट- पंकज कुमार