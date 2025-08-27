PK Factor: प्रशांत किशोर की 'M' पॉलिटिक्स से बढ़ सकती है लालू-तेजस्वी की परेशानी
Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2898427
Zee Bihar JharkhandBH East Champaran

PK Factor: प्रशांत किशोर की 'M' पॉलिटिक्स से बढ़ सकती है लालू-तेजस्वी की परेशानी

PK Factor: राजद के 'MY' (मुस्लिम-यादव) समीकरण में सेंधमारी के लिए पीके ने अपना प्लान एक्टिव कर दिया है. मोतिहारी में मुस्लिम समाज को संबोधित करते हुए पीके ने कहा कि लालू जी ने केवल बीजेपी का डर दिखाकर मुस्लिम से वोट लेने के काम किया है. मुस्लिम समाज को ठगने का काम किया है. मुस्लिम समाज को यह समझने की जरूरत है कि हम जो कर रहे हैं, वह ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 27, 2025, 12:12 PM IST

Trending Photos

प्रशांत किशोर
प्रशांत किशोर

PK Factor In Bihar Chunav 2025: बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी दल अपनी-अपनी तैयारियों में जुटे हैं. महागठबंधन जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा निकालने में व्यस्त है. वहीं सत्ताधारी गठबंधन के नेता एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन करने में जुटे हैं. इस बीच जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी मैदान में पूरी मजबूती के साथ डटे हुए हैं और बड़े ही आक्रामक अंदाज में जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं. पीके के निशाने पर दोनों ही गठबंधन हैं. उनकी सभाओं में उमड़ती भीड़ ने सिर्फ राजनीतिक दलों को नहीं बल्कि चुनावी विश्लेषकों को भी संशय में डाल दिया है. आखिर यह जनसैलाब किसके वोट बैंक में सेंध लगाएगा? यह कहना मुश्किल हो रहा है.

इस बीच पीके की 'M' पॉलिटिक्स ने लालू यादव और तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा दी है. राजद के 'MY' (मुस्लिम-यादव) समीकरण में सेंधमारी के लिए उन्होंने अपना प्लान एक्टिव कर दिया है. इसी को लेकर जन सुराज की ओर से मोतिहारी के बापू सभागार में मुस्लिम एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया. इसमें काफी संख्या में मुसलमानों ने प्रशांत किशोर के प्रति विश्वास जताते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर का साथ देने का हाथ उठाकर ऐलान किया. वहीं प्रशांत किशोर ने सभी मुस्लिम समाज के भाइयों से अपील करते हुए कहा कि हमको आपका वोट नहीं बल्कि आपका साथ चाहिए. 

ये भी पढ़ें- Vote Adhikar Yatra Live: वोटर अधिकार यात्रा से आज जुड़ेंगे एमके स्टालिन और अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी भी कर रहीं प्रचार

Add Zee News as a Preferred Source

मुस्लिम समाज को संबोधित करते हुए पीके ने आपके साथ के लिए हम आपका इंतजार कर रहे हैं. आज तक मुस्लिम भाइयों को केवल नेताओं ने ठगने का काम किया है, लेकिन इस बार मुस्लिम भाई अपने हक और अधिकार के लिए मजबूती के साथ एकजुटता दिखाते हुए हम सभी का साथ देंगे. पीके ने कहा कि लालू जी ने केवल बीजेपी का डर दिखाकर मुस्लिम से वोट लेने के काम किया है. मुस्लिम समाज को ठगने का काम किया है. मुस्लिम समाज को यह समझने की जरूरत है कि हम जो कर रहे हैं, वह ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं. अगर ठीक कर रहे हैं तो सभी मुस्लिम समाज के लोग मेरा साथ दें. इस बदलाव में हम भी उनके साथ हैं.

रिपोर्ट- पंकज कुमार

बिहार-झारखंड की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहां पढ़ें Bihar-Jharkhand News In Hindi और पाएं Bihar-Jharkhand Latest News In Hindi हर पल की जानकारी. बिहार-झारखंड की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

PK Factorbihar chunav 2025Prashant Kishor

Trending news

PK Factor
PK Factor: प्रशांत किशोर की 'M' पॉलिटिक्स से बढ़ सकती है लालू-तेजस्वी की परेशानी
Dhanbad News
नीरज सिंह हत्याकांड में 8 साल बाद आज आएगा फैसला, पूर्व विधायक संजीव सिंह हैं आरोपी
Bihar Crime News
तीज पूजा के दौरान 2 महिलाओं का गला रेता, बांका में मुखिया बाप-बेटे पर जानलेवा हमला
bihar chunav 2025
Vote Adhikar Yatra Live: वोटर अधिकार यात्रा से आज जुड़ेंगे एमके स्टालिन और अखिलेश यादव, प्रियंका गांधी भी कर रहीं प्रचार
patna news
BSRTC यात्रियों के लिए खुशखबरी! 1 सितंबर से शुरू हो रही ऑनलाइन टिकट बुकिंग सुविधा
Bihar News
कैमूर में पोखर में नहा रहे तीन बच्चे डूबे, 2 की मौत, नालंदा में भी पसरा मातम
Nitish government
चुनावी साल में नीतीश सरकार के 15 धमाकेदार फैसले, जिसने बदल दिया विकास का रोडमैप
Shahnawaz Hussain
Bihar Politics: बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर शाहनवाज हुसैन का तंज
Nidhi Jha
Bhojpuri: निधि झा ने पति यश कुमार संग शेयर की रोमांटिक तस्वीर, कैप्शन ने जीता दिल
Kajal Raghwani
समंदर किनारे काजल राघवानी ने ग्लैमरस अंदाज में शेयर की तस्वीरें, लिखा खास कैप्शन
;