PK Factor: प्रशांत किशोर की 'M' पॉलिटिक्स से बढ़ सकती है लालू-तेजस्वी की परेशानी

PK Factor In Bihar Chunav 2025: बिहार में इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए सभी दल अपनी-अपनी तैयारियों में जुटे हैं. महागठबंधन जहां राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में वोटर अधिकार यात्रा निकालने में व्यस्त है. वहीं सत्ताधारी गठबंधन के नेता एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन करने में जुटे हैं. इस बीच जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर भी मैदान में पूरी मजबूती के साथ डटे हुए हैं और बड़े ही आक्रामक अंदाज में जनसंपर्क अभियान कर रहे हैं. पीके के निशाने पर दोनों ही गठबंधन हैं. उनकी सभाओं में उमड़ती भीड़ ने सिर्फ राजनीतिक दलों को नहीं बल्कि चुनावी विश्लेषकों को भी संशय में डाल दिया है. आखिर यह जनसैलाब किसके वोट बैंक में सेंध लगाएगा? यह कहना मुश्किल हो रहा है.

इस बीच पीके की 'M' पॉलिटिक्स ने लालू यादव और तेजस्वी यादव की टेंशन बढ़ा दी है. राजद के 'MY' (मुस्लिम-यादव) समीकरण में सेंधमारी के लिए उन्होंने अपना प्लान एक्टिव कर दिया है. इसी को लेकर जन सुराज की ओर से मोतिहारी के बापू सभागार में मुस्लिम एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया. इसमें काफी संख्या में मुसलमानों ने प्रशांत किशोर के प्रति विश्वास जताते हुए आने वाले विधानसभा चुनाव में प्रशांत किशोर का साथ देने का हाथ उठाकर ऐलान किया. वहीं प्रशांत किशोर ने सभी मुस्लिम समाज के भाइयों से अपील करते हुए कहा कि हमको आपका वोट नहीं बल्कि आपका साथ चाहिए.

मुस्लिम समाज को संबोधित करते हुए पीके ने आपके साथ के लिए हम आपका इंतजार कर रहे हैं. आज तक मुस्लिम भाइयों को केवल नेताओं ने ठगने का काम किया है, लेकिन इस बार मुस्लिम भाई अपने हक और अधिकार के लिए मजबूती के साथ एकजुटता दिखाते हुए हम सभी का साथ देंगे. पीके ने कहा कि लालू जी ने केवल बीजेपी का डर दिखाकर मुस्लिम से वोट लेने के काम किया है. मुस्लिम समाज को ठगने का काम किया है. मुस्लिम समाज को यह समझने की जरूरत है कि हम जो कर रहे हैं, वह ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं. अगर ठीक कर रहे हैं तो सभी मुस्लिम समाज के लोग मेरा साथ दें. इस बदलाव में हम भी उनके साथ हैं.

रिपोर्ट- पंकज कुमार

