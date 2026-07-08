/बिहार-यूपी और नेपाल तक फैला था ठगी का जाल, मोतिहारी में 1.26 करोड़ के नकली नोटों के साथ गिरोह दबोचा

मोतिहारी पुलिस को 8 जुलाई, 2026 दिन बुधवार को बड़ी कामयाबी मिली है. पुलिस ने जाली नोट के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय नोट डबलर गिरोह का भंडाफोड़ किया है. साथ ही पुलिस ने 1करोड़ 26 लाख जाली नोट, 13 लाख 20 हजार असली रुपया के साथ 38 सोने के बिस्कुट जैसा धातु बरामद किया है. मौके से एक कट्टा, जिंदा कारतूस, 4 बाइक, पुलिस वर्दी समेत कई मोबाइल बरामद किया है.