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बिहार-यूपी और नेपाल तक फैला था ठगी का जाल, मोतिहारी में 1.26 करोड़ के नकली नोटों के साथ गिरोह दबोचा

Motihari News: पुलिस ने जाली नोट के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय नोट डबलर गिरोह का भंडाफोड़ किया है. साथ ही पुलिस ने 1करोड़ 26 लाख जाली नोट, 13 लाख 20 हजार असली रुपया के साथ 38 सोने के बिस्कुट जैसा धातु बरामद किया है.

Written ByPankaj KumarEdited By:Shailendra
Published: Jul 08, 2026, 03:32 PM IST|Updated: Jul 08, 2026, 03:32 PM IST
बिहार-यूपी और नेपाल तक फैला था ठगी का जाल, मोतिहारी में 1.26 करोड़ के नकली नोटों के साथ गिरोह दबोचा
Image Credit: (Z News) मोतिहारी में 1.26 करोड़ के नकली नोटों के साथ गिरोह दबोचाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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