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ड्रग्स खरीदने के लिए रखे गए थे 25 लाख, पुलिस ने पकड़ा और मैनेज करने के लिए लिया 35 लाख! अब गले की हड्डी बनी दोहरी जांच

Motihari News: मोतिहारी पुलिस को एक कार्रवाई भारी पड़ रही है, क्योंकि इस एक्शन में करप्शन की बू आ रही है. बताया जा रहा है कि ड्रग्स खरीदने के लिए 25 लाख रखे गए थे. पुलिस ने कार्रवाई की और पकड़ लिया. इसके बाद पुलिस ने मैनेज करने के 35 लाख रुपए लिए लिया! अब इस मामले की दोहरी जांच शुरू हो गई है.

Written ByPankaj KumarEdited By:Shailendra
Published: Jun 24, 2026, 11:39 PM IST|Updated: Jun 24, 2026, 11:39 PM IST
ड्रग्स खरीदने के लिए रखे गए थे 25 लाख, पुलिस ने पकड़ा और मैनेज करने के लिए लिया 35 लाख! अब गले की हड्डी बनी दोहरी जांच
Image Credit: (Photo-AI) ड्रग्स के 25 लाख मैनेज करने में 35 लाख की रिश्वत, दोहरी जांच में फंसी पुलिसSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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Pankaj Kumar

Pankaj Kumar

पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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