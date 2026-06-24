दरअसल, एफआईआर दर्ज नहीं होने के पीछे की वजह अब चर्चा में है. बताया जा रहा है कि 35 लाख रुपया कथित तस्करों को बचाने के लिए वरीय अधिकारी के नाम पर और दो लाख रुपया कथित तौर पर थानाध्यक्ष के गले के चेन के नाम पर लिया गया था. एफआईआर दर्ज नहीं होने पर एसपी ने थानाध्यक्ष को खूब डांट पिलाया था, जिसके बाद 28 मई को एफआईआर दर्ज हुआ था. अब जब एफआईआर दर्ज हो गया, तो तस्करों का शुभचिंतक जायसवाल नाम का व्यक्ति पटना के पुलिस महकमे के एक बड़े साहब तक मामला पहुंचाया कि कैसे तस्करों से 35 लाख रुपया लिया गया है, फिर क्या था पटना के आलाधिकारी ने आर्थिक अपराध इकाई की टीम को जांच करने के लिए मोतिहारी भेजा.