सुगौली विधानसभा में सियासी उलटफेर, NDA और महागठबंधन दोनों के उम्मीदवार चयन से चौंके लोग

मोतिहारी जिले की सुगौली विधानसभा सीट पर इस बार सियासी समीकरण पूरी तरह बदल गए हैं. एनडीए और महागठबंधन दोनों ही गठबंधन में टिकट बंटवारे को लेकर गहमागहमी रही. लंबे समय तक चली खींचतान और अटकलों के बाद उम्मीदवारों के नाम तय होने से कार्यकर्ताओं और स्थानीय मतदाताओं में हैरानी फैल गई है.

महागठबंधन की ओर से इस सीट पर टिकट को लेकर कड़ा मुकाबला देखने को मिला. आरजेडी के वर्तमान विधायक शशिभूषण सिंह, पूर्व प्रत्याशी ओमप्रकाश चौधरी और अल्पसंख्यक युवा नेता मो. असलम टिकट के प्रमुख दावेदारों में थे. इन सबके बीच वीआईपी पार्टी के मनोज सहनी ने बाजी मार ली. बताया जा रहा है कि वीआईपी ने मनोज सहनी को उम्मीदवार घोषित कर सबको चौंका दिया.

मनोज सहनी कुछ दिन पहले तक टिकट के दावेदार थे, लेकिन जब यह सीट आरजेडी के खाते में जाने की बात आई तो वे पटना से सुगौली लौट गए थे. अचानक सोशल मीडिया पर खबर आई कि वीआईपी से उन्हें टिकट मिल गया, जिससे समर्थकों के बीच चर्चा तेज हो गई.

राजद के तीनों दावेदारों को टिकट नहीं मिलने से पार्टी के भीतर असंतोष का माहौल है. शशिभूषण सिंह को दोबारा टिकट मिलने की पूरी उम्मीद थी, जबकि ओमप्रकाश चौधरी और मो. असलम भी लगातार लालू यादव के संपर्क में थे. लेकिन जब वीआईपी से मनोज सहनी का नाम सामने आया, तो सभी को झटका लगा. स्थानीय स्तर पर यह भी चर्चा है कि महागठबंधन के भीतर राजद और वीआईपी में अब भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है.

उधर, एनडीए में भी टिकट बंटवारे को लेकर रशाकशी रही. आखिरकार लोजपा (रामविलास) से राजेश कुमार उर्फ बबलू गुप्ता को प्रत्याशी बनाया गया. वे भाजपा से जुड़े रहे हैं और मोतिहारी के पूर्व विधान पार्षद रह चुके हैं. वहीं, टिकट की उम्मीद लगाए बैठे पंकज पांडेय उर्फ लोहा पांडेय के समर्थकों में नाराजगी है. हालांकि, बबलू गुप्ता के नाम पर मुहर लगने के बाद भाजपा समर्थकों का गुस्सा कुछ कम हुआ है.

सुगौली सीट पर पिछले विधानसभा चुनाव में आरजेडी के शशिभूषण सिंह ने जीत दर्ज की थी. इस बार एनडीए और महागठबंधन दोनों में अलग-अलग समीकरण देखने को मिल रहे हैं. एनडीए ने सीट लोजपा (आर) को दी, जबकि महागठबंधन में आरजेडी और वीआईपी के बीच अब भी सीट बंटवारे पर पेच फंसा हुआ है.

इसी बीच सुगौली से तीन बार विधायक और पूर्व मंत्री रामचंद्र सहनी ने भाजपा से नाता तोड़कर जन सुराज का दामन थाम लिया है. बताया जा रहा है कि लोजपा (आर) को सीट दिए जाने और टिकट कटने की आशंका के चलते उन्होंने यह कदम उठाया. हालांकि, बाद में उन्होंने चुनावी मैदान से खुद को दूर रखने का फैसला किया.

महागठबंधन में असमंजस की स्थिति के कारण स्थानीय कार्यकर्ता और मतदाता भ्रमित हैं. दूसरे चरण के नामांकन की प्रक्रिया जारी है और सोमवार अंतिम दिन है. ऐसे में अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आखिरकार महागठबंधन की ओर से अंतिम उम्मीदवार कौन होगा.

इनपुट- पंकज कुमार

