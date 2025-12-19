पोषाहार रजिस्टर पर साइन करने के लिए हर महीने मांगती थी 4,000 रुपये रिश्वत, विजिलेंस टीम ने किया गिरफ्तार

Motihari News: पूर्वी चंपारण के जिला मुख्यालय मोतिहारी में विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेती एक बाल विकास परियोजना की महिला पर्यवेक्षिका को गिरफ्तार किया है. महिला पर्यवेक्षिका 4,000 रुपये रिश्वत लेती रंगेहाथ पकड़ी गई. वह पूर्वी चंपारण के केसरिया में तैनात थीं. विजि​लेंस टीम को उनके खिलाफ रिश्वत लेने की पहले से शिकायतें आ रही थीं, जिसके बाद टीम ने यह कार्रवाई की.

बताया जा रहा है कि केसरिया में तैनात बाल विकास परियोजना की महिला पर्यवेक्षिका अंबालिका कुमारी के खिलाफ निगरानी विभाग को भ्रष्टाचार की कई शिकायतें मिली थीं. शिकायत मिलने के बाद निगरानी विभाग ने पहले आरोपों की जांच की. आरोप सही पाए जाने के बाद निगरानी की टीम केसरिया पहुंची और सुपरवाइजर को गिरफ्तार करने के लिए जाल बिछाया.

महिला पर्यवेक्षिका को निगरानी की टीम ने रिश्वत के पैसे लेते हुए रंगेहाथ पैसों के साथ गिरफ्तार कर लिया. गिरफ्तार करने के बाद निगरानी की टीम महिला पर्यवेक्षिका को अपने साथ ले गई. आरोपी को पहले स्पेशल कोर्ट में पेश किया जाएगा. निगरानी विभाग के इस एक्शन से जिले के सरकारी कर्मचारियों में खलबली मच गई है.

निगरानी विभाग के डीएसपी ने इस बारे में बताया कि केसरिया बाल विकास परियोजना के कार्यालय से महिला पर्यवेक्षिका अम्बालिका कुमारी को पोषाहार मामले में 4,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है. उन पर आरोप है कि पोषाहार के रजिस्टर पर हस्ताक्षर करने के लिए हर महीने 4,000 रुपये रिश्वत मांगती थीं.

रिपोर्ट: पंकज कुमार