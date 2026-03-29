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चंपारण में औद्योगिक क्रांति की तैयारी, उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने किया इंडस्ट्रियल पार्क बनाने का ऐलान

मोतिहारी में आयोजित 5 दिवसीय 'चंपारण एक्सपो-2026' में बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने चंपारण में एक नया उद्योग पार्क बनाने की घोषणा की है. उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र देश के विकास में 31% योगदान देता है और चंपारण में जमीन खोजकर जल्द ही औद्योगिक पार्क की स्थापना की जाएगी.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Mar 29, 2026, 10:17 PM IST

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उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल
उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल

बिहार के चंपारण क्षेत्र के औद्योगिक विकास को नई गति देने के लिए राज्य सरकार ने कमर कस ली है. मोतिहारी के टाउन हॉल मैदान में आयोजित "चंपारण एक्सपो-2026" के दौरान बिहार के उद्योग मंत्री दिलीप जायसवाल ने घोषणा की है कि चंपारण में एक भव्य इंडस्ट्रियल पार्क बनाया जाएगा. इस परियोजना के लिए उपयुक्त भूमि की तलाश शुरू कर दी गई है.

मोतिहारी चैंबर ऑफ कॉमर्स और उत्तर बिहार वाणिज्य उद्योग परिषद के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 5 दिवसीय एक्सपो के मंच से उद्योग मंत्री ने उद्यमियों को संबोधित किया. 26 से 30 मार्च 2026 तक चलने वाले इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बिहार को औद्योगिक मानचित्र पर मजबूती से स्थापित करना है. मंत्री दिलीप जायसवाल ने इस दौरान चंपारण की औद्योगिक क्षमता पर भरोसा जताते हुए कहा कि चंपारण में सरकारी जमीन की कुछ कमी जरूर है, लेकिन सरकार पूरी सक्रियता से जमीन की खोज कर रही है. जैसे ही उपयुक्त भूमि मिल जाएगी, वहां अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस इंडस्ट्रियल पार्क विकसित किया जाएगा.

मंच से सभा को संबोधित करते हुए मंत्री ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की महत्ता पर प्रकाश डाला. उन्होंने आंकड़ों के जरिए बताया कि एमएसएमई भारतीय अर्थव्यवस्था की असली रीढ़ हैं. देश के सकल घरेलू उत्पाद (GDP) में इनका योगदान लगभग 31.1% है, जबकि देश से होने वाले कुल निर्यात में इनका हिस्सा 48.58% है. मंत्री ने कहा कि 7.47 करोड़ से अधिक इकाइयां न केवल उत्पादन कर रही हैं, बल्कि करोड़ों लोगों को रोजगार देकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी साबित हो रही हैं.

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इस अवसर पर सांसद राधामोहन सिंह ने भी अपने विचार साझा किए. उन्होंने कहा कि एमएसएमई क्षेत्र केवल शहरों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में औद्योगिक क्रांति ला रहा है. 'पीएम विश्वकर्मा योजना' और 'आत्मनिर्भर भारत कोष' जैसी योजनाओं के माध्यम से युवाओं और महिलाओं को उद्यमी बनने का बेहतरीन अवसर मिल रहा है. हालांकि, उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि आज के उद्यमियों के सामने फाइनेंसिंग और डिजिटल तकनीक जैसी चुनौतियां हैं. उन्होंने क्लस्टर-आधारित विकास और 'जीरो डिफेक्ट-जीरो इफेक्ट' प्रमाणीकरण को अपनाने की सलाह दी ताकि हमारे उत्पाद वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी बन सकें.

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एक्सपो के दौरान इस बात पर जोर दिया गया कि जब एमएसएमई बढ़ेगा, तभी भारत बढ़ेगा. उद्योग मंत्री ने आश्वासन दिया कि बिहार सरकार उद्यमियों की हर संभव मदद के लिए तैयार है. चंपारण में प्रस्तावित उद्योग पार्क न केवल स्थानीय कच्चा माल आधारित उद्योगों को बढ़ावा देगा, बल्कि बाहरी निवेशकों को भी आकर्षित करेगा. जमीन खोजने की कवायद शुरू होने से स्थानीय व्यापारियों और युवाओं में नई उम्मीद जगी है कि अब चंपारण में ही बड़े पैमाने पर कारखाने और रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे.

इनपुट- पंकज कुमार

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