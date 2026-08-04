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मोतिहारी में उर्वरक कालाबाजारी पर कृषि विभाग का बड़ा एक्शन, DAO निलंबित, 7 लाइसेंस सस्पेंड

Motihari News: मोतिहारी में कृषि निदेशक ने उर्वरक और बीज प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया. इस क्रम में उर्वरक की कालाबाजारी, जमाखोरी और निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर बिक्री के खिलाफ कृषि विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है.

Reported ByZee Bihar-Jharkhand Web TeamEdited ByShailendra
Published: Aug 04, 2026, 06:58 PM IST|Updated: Aug 04, 2026, 06:58 PM IST
मोतिहारी में उर्वरक कालाबाजारी पर कृषि विभाग का बड़ा एक्शन, DAO निलंबित, 7 लाइसेंस सस्पेंड
Image Credit: उर्वरक की जमाखोरी और कालाबाजारी पर मोतिहारी में छापेमारी, कई लाइसेंस निलंबित (File Photo)

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Shailendra

Shailendra

शैलेंद्र जी न्यूज के रीजनल चैनल, जी बिहार झारखंड की डिजिटल टीम में चीफ सब एडिटर के तौर पर काम करते हैं. वह बिहार और झारखंड की सियासत और क्राइम समेत कई समसामयिक मुद्दों पर न्यूज लिखते हैं. वह कभी-कभी राष्ट्रीय मुद्दों पर भी लिखते हैं. उनको मीडिया के तीनों प्रारूप प्रिंट, टेलीविजन और डिजिटल में काम करने का अनुभव. जनसंदेश टाइम्स, स्वतंत्र चेतना, टीवी 100, साधना न्यूज, एफएम न्यूज आदि न्यूज चैनलों से होते हुए न्यूज नेशन, इंडिया अहेड, ईटीवी भारत और न्यूज स्ट्रीट मीडिया (NYOOOZ) में अहम जिम्मेदारी निभाई. मीडिया जगत में सफर पिछले 12 सालों से बिना रुके जारी है.

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