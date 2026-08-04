/मोतिहारी में उर्वरक कालाबाजारी पर कृषि विभाग का बड़ा एक्शन, DAO निलंबित, 7 लाइसेंस सस्पेंड

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पूर्वी चंपारण जिल के मोतिहारी में खाद और बीज की कालाबाजारी, जमाखोरी और अधिक कीमत पर बिक्री की शिकायतों के बाद कृषि विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है. बिहार के कृषि निदेशक मुकेश कुमार लाल के नेतृत्व में मोतिहारी के विभिन्न उर्वरक और बीज प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण और ताबड़तोड़ छापेमारी की गई. विभाग की इस कार्रवाई से जिले के उर्वरक माफियाओं और अनियंत्रित विक्रेताओं में हड़कंप मच गया है.
कई अन्य दुकानों से स्पष्टीकरण मांगा गया
संयुक्त कृषि भवन मोतिहारी में बिहार के कृषि निदेशक मुकेश कुमार लाल की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक के बाद अधिकारियों ने जिले के विभिन्न उर्वरक और बीज प्रतिष्ठानों पर संयुक्त टीम और उड़दस्ता दल ने अलग-अलग जगह पर छापेमारी की. कार्रवाई के दौरान छह उर्वरक प्रतिष्ठानों और एक बीज विक्रेता और कीटनाशी प्रतिष्ठान का लाइसेंस निलंबित कर दिया गया, जबकि कई अन्य दुकानों से स्पष्टीकरण मांगा गया.
मृणाल शास्त्री को मोतिहारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया
इसी क्रम में कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा की तरफ से सख्त निर्देश दिया गया कि जीरो टॉलरेंस नीति के तह्त तत्काल प्रभाव से जिला कृषि पदाधिकारी, मोतिहारी (पूर्वी चंपारण) को मुख्यालय, पटना में योगदान करने का निदेश दिया गया. मृणाल शास्त्री, सहायक निदेशक (शस्य) को जिला कृषि पदाधिकारी, मोतिहारी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.
सघन छापेमारी अभियान जारी रखने का दिया गया निर्देश
कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने अधिकारियों को जिले में नियमित और सघन छापेमारी अभियान जारी रखने का निर्देश दिया है, ताकि किसानों को निर्धारित मूल्य पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हो सके और किसी भी प्रकार की कालाबाजारी, जमाखोरी या अधिक मूल्य पर बिक्री को प्रभावी ढंग से रोका जा सके.
किसानों के हित से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा- कृषि मंत्री
उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसानों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और उर्वरक वितरण में अनियमितता करने वाले व्यक्तियों एवं प्रतिष्ठानों के खिलाफ विधिसम्मत कठोर कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी.