Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3054414
Zee Bihar JharkhandBH East Champaran

उर्वरकों की कालाबाजारी पर विभाग का शिकंजा, जमाखोरी-अवैध भंडारण को रोकने का होगा आदेश- प्रधान सचिव

East Champaran News: पूर्वी चंपारण जिले के बनकटवा प्रखंड अंतर्गत रेगनिया और अगरवा ग्राम में अवैध उर्वरक भंडारण की सूचना पर संयुक्त छापेमारी की गई. प्रधान सचिव ने यह भी बताया कि उर्वरकों की कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कृषि विभाग की तरफ से जिला प्रशासन और एसएसबी (सशस्त्र सीमा बल) के साथ समन्वय स्थापित कर लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 26, 2025, 06:00 PM IST

Trending Photos

चंपारण में छापेमारी कर अलग-अलग जगहों पर उर्वरकों की जमाखोड़ी किया गया जब्त
चंपारण में छापेमारी कर अलग-अलग जगहों पर उर्वरकों की जमाखोड़ी किया गया जब्त

East Champaran: नीतीश सरकार ने उर्वरकों पर कालाबाजारी रोकने के लिए विभाग को सख्त आदेश दिया है. जिसके तहत कृषि विभाग ने उर्वरकों की कालाबाजारी, जमाखोरी और अवैध भंडारण को हर हाल में रोकने के लिए एक नया एक्शन प्लान तैयार किया है. इसकी जानकारी देते हुए कृषि विभाग के प्रधान सचिव पंकज कुमार ने कहा कि किसानों को समय पर व उचित मूल्य पर उर्वरक उपलब्ध कराना कृषि विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसके लिए विभाग पूरी तरह प्रतिबद्ध है.

प्रधान सचिव ने यह भी बताया कि उर्वरकों की कालाबाजारी पर प्रभावी नियंत्रण के लिए कृषि विभाग की तरफ से जिला प्रशासन और एसएसबी (सशस्त्र सीमा बल) के साथ समन्वय स्थापित कर लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है. इसके साथ ही मुख्यालय स्तर से गठित उड़नदस्ता (फ्लाइंग स्क्वॉड) की टीमें भी नियमित रूप से अलग-अलग जिलों व प्रखंडों में जाकर उर्वरक प्रतिष्ठानों, गोदामों और संदिग्ध स्थलों की सघन जांच कर रही हैं.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

छापेमारी में पूर्वी चंपारण में अलग-अलग जगहों पर यूरिया की जब्ती
विभाग ने यूरिया जमाखोड़ी पर कार्रवाई करते हुए पूर्वी चंपारण जिले के बनकटवा प्रखंड अंतर्गत रेगनिया और अगरवा ग्राम में अवैध उर्वरक भंडारण की सूचना पर संयुक्त छापेमारी की गई. छापेमारी अभियान के दौरान विभिन्न प्रतिष्ठानों और निजी आवासों से बड़े पैमाने पर उर्वरकों की अवैध जमाखोरी का खुलासा हुआ. रेगनिया स्थित मे. आकाश फर्टिलाइजर्स के गोदाम से 81 बैग यूरिया और मे० जावेद खाद भंडार के गोदाम से 370 बैग यूरिया जब्त किए गए. इसके अतिरिक्त पुरूषोत्तम यादव के आवास से 650 बैग, अरविंद के आवास से 80 बोरा व मदन के आवास से 25 बोरा यूरिया बरामद किया गया. वहीं, मे. भवानी खाद भंडार के गोदाम से 600 बोरा यूरिया के साथ 100 बोरा एसएसपी और 50 बोरा एमओपी भी जब्त किया गया.

fallback

दोषियों का लाइसेंस होगा निरस्त- सचिव पंकज कुमार 
प्रधान सचिव पंकज कुमार ने कहा कि अवैध रूप से संग्रहित उर्वरकों की जब्ती के साथ-साथ संबंधित व्यक्तियों और प्रतिष्ठानों के विरुद्ध उर्वरक नियंत्रण आदेश, 1985 और अन्य प्रासंगिक अधिनियमों के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई की जा रही है. दोषियों के लाइसेंस निरस्त किये जायेंगे. साथ ही प्राथमिकी दर्ज करने व अन्य दंडात्मक प्रावधानों पर भी सख्ती से अमल किया जाएगा.

fallback

उन्होंने किसानों से अपील की कि वे केवल अधिकृत और लाइसेंसधारी उर्वरक विक्रेताओं से ही उर्वरक की खरीद करें और  किसी भी प्रकार की कालाबाजारी, अधिक मूल्य वसूली या अवैध भंडारण की सूचना तुरंत स्थानीय कृषि कार्यालय या जिला प्रशासन को दें. कृषि विभाग राज्य के किसानों के हितों की रक्षा के लिए आगे भी ऐसे अभियान पूरी सख्ती के साथ जारी रखेगा.

यह भी पढ़ें: खाद छिड़काव कर घर लौट रहा था पिंटू, तभी अपराधियों ने सिर में मारीं चार गोलियां

TAGS

East ChamparanBihar News

Trending news

Patna police
पटना में 55 करोड़ का साइबर-ATM फ्रॉड नेटवर्क बेनकाब, बैंक एजेंट समेत 13 अरेस्ट
patna news
अब न बिजली चोरी, न शॉर्ट सर्किट, पटना को मिलेगी झूलते तारों से मुक्ति, जानिए कैसे
RJD
दिल्ली में बंगले के चक्कर में राबड़ी देवी को राज्यसभा भेजना चाहते थे लालू यादव
Santosh Suman
'मर्यादा में रहें पिता जी...',संतोष सुमन ने जीतन राम मांझी को दी हद में रहने की सलाह
Bihar News
एक ने गंगा को हराया, दूसरी ने हालात को, बिहार के 2 खिलाड़ी की कहानी
Vaibhav Suryavanshi
राष्ट्रपति ने सूर्यवंशी को किया सम्मानित, मिला प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार
patna news
सर्दी, जुकाम और वायरल से हैं परेशान तो न करें इग्नोर, स्वास्थ्य विभाग ने किया अलर्ट
Bhagalpur District
भागलपुर जिला परिषद चुनाव: बिपिन मंडल की जीत, स्वागत के दौरान साथी सदस्य गिरा
Bihar Crime Bulletin
बेगूसराय, समस्तीपुर, आरा और भागलपुर, क्राइम की इन वारदातों से खौफ में जनता
Bagaha News
घने कोहरे में भी क्लास करवा रहे प्राइवेट स्कूल वाले, ओवर स्पीडिंग का शिकार हुआ वैन