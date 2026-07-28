/IAS-IPS संग तस्वीरें, लालबत्ती का रौब... गिरफ्तारी के 2 दिन बाद राजन जायसवाल का फेसबुक प्रोफाइल ब्लॉक होना बना पहेली!

राजन जायसवाल से पूछताछ में बिहार के पावर सेंटर के एक अधिकारी के अलावा जेल में बंद एक चर्चित व्यक्ति का नाम सामने आया है, जिसके बाद उस व्यक्ति को सेल में डाल देने की चर्चा है. इधर, राजन जायसवाल का हाई प्रोफाइल वाला वीडियो और फोटो खूब वायरल हो रहा है. मोतिहारी में रिमांड पर लेकर राजन जायसवाल से एसटीएफ और मोतिहारी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है. पूछताछ में इतने बड़े-बड़े नाम सामने आ रहे हैं कि उनसे पूछताछ करना पुलिस के लिए सिर दर्द बन गया है!