/IAS-IPS संग तस्वीरें, लालबत्ती का रौब... गिरफ्तारी के 2 दिन बाद राजन जायसवाल का फेसबुक प्रोफाइल ब्लॉक होना बना पहेली!

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राजन जायसवाल से पूछताछ में बिहार के पावर सेंटर के एक अधिकारी के अलावा जेल में बंद एक चर्चित व्यक्ति का नाम सामने आया है, जिसके बाद उस व्यक्ति को सेल में डाल देने की चर्चा है. इधर, राजन जायसवाल का हाई प्रोफाइल वाला वीडियो और फोटो खूब वायरल हो रहा है. मोतिहारी में रिमांड पर लेकर राजन जायसवाल से एसटीएफ और मोतिहारी पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है. पूछताछ में इतने बड़े-बड़े नाम सामने आ रहे हैं कि उनसे पूछताछ करना पुलिस के लिए सिर दर्द बन गया है!
इसी बीच चर्चा है कि राजन जायसवाल के आरा मिल मैरवा में और उसके पैतृक गांव नौतन के तिवारी टोला में आर्थिक अपराध इकाई ने गहन तलाशी लिया है. बताया जाता है कि आर्थिक अपराध की टीम यहां से लैपटॉप, जमीन के दस्तावेज और पासबुक अपने साथ लेकर चली गई है.
दरअसल, मोतिहारी में सदर एसडीएम के पोस्टिंग के बाद 25 लाख रुपया मांगने वाला राजन जयसवाल मोतिहारी से गिरफ्तार हुआ है, जिसे पिछले 4 दिनों से रिमांड पर लेकर पुलिस और पटना एसटीएफ दोनों संयुक्त रूप से पूछताछ कर रही है. पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं.
सूत्रों के अनुसार, राजन जयसवाल ने पुलिस और एसटीएफ को बताया है कि वो किसके लिए काम करता है, उसके मोबाइल से कई आईएएस और आईपीएस के नंबर मिले हैं. राजन जयसवाल ने पुलिस को बताया है कि ट्रांसफर पोस्टिंग में बतौर कमीशन एजेंट के तौर पर वह काम करता है. सोशल मीडिया पर राजन जायसवाल के हथियारों के साथ कई फोटो वीडियो वायरल है. जिसमें वह कई आईएएस और आईपीएस के साथ है.
राजन के मोबाइल से जिन-जिन हस्तियों का नंबर मिला है, उस नंबर तक मोतिहारी पुलिस का पहुंचना एक चुनौती और सिर दर्द भी है! बताया जा रहा है कि जो नम्बर मिले हैं, उसमें कई उच्चे ओहदे पर बैठे अधिकारी के भी हैं. अभी राजन जयसवाल मोतिहारी साइबर टीम के पास रिमांड पर है. यहां उससे गहन पूछताछ हो रही है.
पूछताछ में शामिल एक अधिकारी ने बताया कि राजन जयसवाल पटना में पवार सेंटर में बैठे एक बड़े अधिकारी लिए काम करता है. मोतिहारी में एक तत्कालीन एसपी के समय कईं थाना प्रभारियों की पोस्टिंग राजन जायसवाल ने कराया था. उस समय तत्कालीन नगर थाना अध्यक्ष के पास पैसा जमा होता था, लेकिन राजन जयसवाल ने उस एसपी का नाम अभी तक पूछताछ में नहीं बताया.
जांच टीम के सूत्रों के अनुसार, अपने खास एसपी को बचाने के लिए राजन दूसरे एसपी का नाम ले रहा है. फिलहाल, राजन जयसवाल के मोबाइल से मिले नम्बरों की जांच जारी है.