Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • बिहार न्यूज़
  • /BH East Champaran
  • /IAS-IPS संग तस्वीरें, लालबत्ती का रौब... गिरफ्तारी के 2 दिन बाद राजन जायसवाल का फेसबुक प्रोफाइल ब्लॉक होना बना पहेली!

IAS-IPS संग तस्वीरें, लालबत्ती का रौब... गिरफ्तारी के 2 दिन बाद राजन जायसवाल का फेसबुक प्रोफाइल ब्लॉक होना बना पहेली!

Motihari News: राजन जायसवाल के फेसबुक पर कई आईएएस-आईपीएस के साथ और लालबत्ती गाड़ी से घूमने की तस्वीर मौजूद है. राजन जायसवाल के गिरफ्तारी के दो दिन बाद उसका फेसबुक प्रोफाइल ब्लॉक हो गया, जो एक पहेली बन गई है!

Written ByPankaj KumarEdited ByShailendra
Published: Jul 28, 2026, 10:05 PM IST|Updated: Jul 28, 2026, 10:05 PM IST
IAS-IPS संग तस्वीरें, लालबत्ती का रौब... गिरफ्तारी के 2 दिन बाद राजन जायसवाल का फेसबुक प्रोफाइल ब्लॉक होना बना पहेली!
Image Credit: गिरफ्तारी के 2 दिन बाद राजन जायसवाल का फेसबुक प्रोफाइल ब्लॉक होना बना पहेली!

About the Author

Pankaj Kumar

Pankaj Kumar

पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

Read More

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
किशनगंज में महिला ने एक साथ 4 बच्चों को दिया जन्म, दो बेटे और दो बेटियां
Kishanganj News1 hr ago
2
Ashish Gupta1 hr ago
3
Tej Pratap Yadav2 hrs ago
4
Chakai-Deoghar2 hrs ago
5
Bankipur by-election3 hrs ago