/30 साल बाद भी नहीं बदला रिश्ता! रक्सौल के इस मुस्लिम भाई-हिंदू बहन की कहानी में छिपा है रक्षा बंधन का असली अर्थ

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कुछ रिश्ते वक्त के साथ पुराने नहीं होते, बल्कि हर गुजरते साल के साथ और गहरे होते जाते हैं. भाई-बहन का रिश्ता भी ऐसा ही है, जहां बचपन की शरारतें, छोटी-छोटी नोकझोंक, एक-दूसरे को बचाने की कोशिश और बिछड़ने के वक्त छलकते आंसू, जिंदगी भर दिल में कहीं न कहीं जिंदा रहते हैं. रक्षाबंधन के अवसर पर रक्सौल के समसुद्दीन आलम और उनकी बहन अंजली कुमारी उर्फ इंदु सोनी की कहानी कुछ ऐसी ही है. करीब तीन दशक का सफर तय कर चुका यह रिश्ता आज भी उतना ही जीवंत है. फर्क सिर्फ इतना है कि कभी बहन अपने छोटे भाई को शरारत करने पर समझाया करती थीं, आज वही भाई अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है, लेकिन बहन की नजरों में वह आज भी वही छोटा बच्चा है.
इंदु सोनी को देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉ. एपीजे अब्दुल कलाम की ओर से सम्मानित शिक्षिका होने का गौरव भी प्राप्त है. शिक्षा के क्षेत्र में अपनी पहचान बनाने वाली इंदु सोनी के लिए उनका भाई आज भी उनके जीवन का बेहद खास हिस्सा है.
'मेरी दीदी मुझे हमेशा बचा लेती थीं'
बचपन की यादों का जिक्र आते ही समसुद्दीन आलम भावुक हो जाते हैं. वह कहते हैं कि मेरी दीदी बचपन से ही मेरा बहुत ख्याल रखती थीं. घर हो या स्कूल, अगर मुझसे कोई गलती हो जाती थी, तो वह मुझे बचाने के लिए हमेशा आगे रहती थीं. उनकी शादी का दिन आज भी याद है. वह दिन मेरी जिंदगी के सबसे भावुक दिनों में था. हम दोनों भाई-बहन खूब रोए थे. शायद यही भाई-बहन का रिश्ता है, जहां बचपन में बहन की डांट भी प्यार होती है और उसकी विदाई का आंसू जिंदगी भर की याद बन जाता है.
'30 साल बाद भी मुझे वही 5 साल का समसुद्दीन दिखता है'
दूसरी ओर, इंदु सोनी के लिए वक्त जैसे थम-सा गया है. वह कहती हैं कि समसुद्दीन बचपन से ही बहुत नटखट रहा है. मैंने हमेशा इसे बचाने और बनाने की कोशिश की. देखते-देखते करीब 30 साल बीत गए, लेकिन आज भी मुझे यह वैसा ही लगता है जैसे 5 साल का छोटा समसुद्दीन हो. आज भी मन करता है इसे कहूं- ये मत कर, वो मत कर. इन शब्दों में सिर्फ एक बहन का प्यार नहीं, बल्कि उस रिश्ते की पूरी कहानी दिखाई देती है, जिसमें उम्र बढ़ती है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, लेकिन भाई-बहन के बीच बचपन कभी खत्म नहीं होता. बहन के लिए राखी सिर्फ एक त्योहार नहीं इंदु सोनी के लिए भाई-बहन का रिश्ता परिवार की चारदीवारी तक सीमित नहीं है.
उनका मानना है कि अगर परिवार में एक-दूसरे के प्रति प्रेम, सम्मान और जिम्मेदारी हो सकती है, तो यही भावना समाज में भी होनी चाहिए. वह कहती हैं कि समाज में मतभेद होना स्वाभाविक है, लेकिन मतभेद को मनभेद नहीं बनने देना चाहिए. कुछ लोग विवाद बढ़ाने का काम करते हैं, लेकिन जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा प्रयास लोगों को बांटना नहीं, बल्कि जोड़ना होना चाहिए. हमें एक-दूसरे को समझना होगा और मिलकर बेहतर समाज बनाना होगा. राखी की एक डोर और उससे जुड़ा पूरा समाज समसुद्दीन और इंदु की कहानी इसलिए खास है, क्योंकि यह सिर्फ एक भाई और बहन की कहानी नहीं है.
यह उस रिश्ते की कहानी है जिसमें सुरक्षा है, अधिकार है, ममता है, दोस्ती है और एक-दूसरे को बेहतर इंसान बनाने की कोशिश भी है. रक्षाबंधन पर कलाई में बंधने वाली राखी की डोर भले ही छोटी हो, लेकिन उसका अर्थ बहुत बड़ा है. यह डोर सिर्फ भाई की कलाई तक नहीं जाती. यह परिवार से समाज तक और रिश्ते से जिम्मेदारी तक पहुंचती है.
रक्सौल के इस भाई-बहन की कहानी हमें शायद यही याद दिलाती है कि जिस घर में रिश्ते संभालना आता है, वही समाज को भी जोड़ना सीख सकता है. शायद रक्षाबंधन का असली संदेश भी यही है कि एक-दूसरे की कलाई पर धागा बांधने से ज्यादा जरूरी है, एक-दूसरे के दिल में विश्वास बांधना.