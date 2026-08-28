/30 साल बाद भी नहीं बदला रिश्ता! रक्सौल के इस मुस्लिम भाई-हिंदू बहन की कहानी में छिपा है रक्षा बंधन का असली अर्थ

'30 साल बाद भी मुझे वही 5 साल का समसुद्दीन दिखता है'

दूसरी ओर, इंदु सोनी के लिए वक्त जैसे थम-सा गया है. वह कहती हैं कि समसुद्दीन बचपन से ही बहुत नटखट रहा है. मैंने हमेशा इसे बचाने और बनाने की कोशिश की. देखते-देखते करीब 30 साल बीत गए, लेकिन आज भी मुझे यह वैसा ही लगता है जैसे 5 साल का छोटा समसुद्दीन हो. आज भी मन करता है इसे कहूं- ये मत कर, वो मत कर. इन शब्दों में सिर्फ एक बहन का प्यार नहीं, बल्कि उस रिश्ते की पूरी कहानी दिखाई देती है, जिसमें उम्र बढ़ती है, जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, लेकिन भाई-बहन के बीच बचपन कभी खत्म नहीं होता. बहन के लिए राखी सिर्फ एक त्योहार नहीं इंदु सोनी के लिए भाई-बहन का रिश्ता परिवार की चारदीवारी तक सीमित नहीं है.