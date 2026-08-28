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30 साल बाद भी नहीं बदला रिश्ता! रक्सौल के इस मुस्लिम भाई-हिंदू बहन की कहानी में छिपा है रक्षा बंधन का असली अर्थ

Raksha Bandhan 2026: रक्सौल के हिंदू-मुस्लिम भाई-बहन की 30 साल पुरानी अटूट मिसाल है, जो हररक्षा बंधन पर सभी को समाज को जोड़ने की सीख दे रही है. साथ ही रक्षाबंधन का असली अर्थ समझाता है.

Written ByPankaj KumarEdited ByShailendra
Published: Aug 28, 2026, 05:19 PM IST|Updated: Aug 28, 2026, 05:19 PM IST
30 साल बाद भी नहीं बदला रिश्ता! रक्सौल के इस मुस्लिम भाई-हिंदू बहन की कहानी में छिपा है रक्षा बंधन का असली अर्थ
Image Credit: रक्सौल के समसुद्दीन और शिक्षिका इंदु सोनी की रक्षा बंधन कहानी (Photo-AI)

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Pankaj Kumar

पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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