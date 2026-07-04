/मोतिहारी में बर्बरता: खेत से बांधकर बाइक से घसीटा, पानी मांगने पर मुंह पर किया पेशाब, तड़प-तड़पकर रामबिहारी पांडेय की मौत

मोतिहारी के पचपकड़ी थाना क्षेत्र के सिसवा मंगल गांव में जो घटना घटी उसे देखकर और सुनकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रामबिहारी पांडेय अपने खेत में काम कर रहे थे तभी अचानक से करीब दो दर्जन लोगों की भीड़ पहुंची और उनकी बेदर्दी से पिटाई करने लगी। भीड़ इतने पर ही नहीं रुकी, भीड़ ने पिटाई करने के बाद रामबिहारी पांडेय के दोनों हाथ बांध दिए, फिर मोटरसाइकिल में रस्सी बांधकर उन्हें किसी गुंडाराज वाले फिल्म की तरह घसीटा गया।

मोटरसाइकिल में रस्सी बांधकर किसी इंसान को आज के वक्त में खींचा जाय इसपर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बात सोलह आना सच है। भीड़ में शामिल लोगों ने घायल रामबिहारी पांडेय को स्थानीय मुखिया के दरवाजे पर फेंक दिया। पीठ के पीछे दोनों हाथ बंधा हुआ था और घायल रामबिहारी पानी- पानी बोलकर तड़प रहे थे, पर उग्र भीड़ जिसके हाथ में लाठी और लोहा का राड था जिसे देखकर गांव के किसी भी व्यक्ति को हिम्मत नहीं हुआ कि कोई घायल रामबिहारी पांडेय को पानी पिलाए।