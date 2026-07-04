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मोतिहारी में बर्बरता: खेत से बांधकर बाइक से घसीटा, पानी मांगने पर मुंह पर किया पेशाब, तड़प-तड़पकर रामबिहारी पांडेय की मौत

Motihari News: रामबिहारी पांडेय ने अपने खेत से 5 ट्रैक्टर मिट्टी काटकर लाने का जिम्मा गांव के ही ट्रैक्टर चालक को दिया गया था. मगर, ट्रैक्टर चालक ने खेत से पांच ट्रैक्टर की बजाए पच्चास ट्रैक्टर खेत से मिट्टी काट लिया, जिसके बाद रामबिहारी पांडेय और ट्रैक्टर चालक के बीच मारपीट में ट्रैक्टर चालक घायल हो गया.

Written ByPankaj KumarEdited By:Shailendra
Published: Jul 04, 2026, 10:47 PM IST|Updated: Jul 04, 2026, 10:47 PM IST
मोतिहारी में बर्बरता: खेत से बांधकर बाइक से घसीटा, पानी मांगने पर मुंह पर किया पेशाब, तड़प-तड़पकर रामबिहारी पांडेय की मौत
Image Credit: (Z News) मोतिहारी में बर्बरता: खेत से बांधकर बाइक से घसीटाSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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