/मोतिहारी में बर्बरता: खेत से बांधकर बाइक से घसीटा, पानी मांगने पर मुंह पर किया पेशाब, तड़प-तड़पकर रामबिहारी पांडेय की मौत

राज्य चुनें
मोतिहारी के पचपकड़ी थाना क्षेत्र के सिसवा मंगल गांव में जो घटना घटी उसे देखकर और सुनकर आपकी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। रामबिहारी पांडेय अपने खेत में काम कर रहे थे तभी अचानक से करीब दो दर्जन लोगों की भीड़ पहुंची और उनकी बेदर्दी से पिटाई करने लगी। भीड़ इतने पर ही नहीं रुकी, भीड़ ने पिटाई करने के बाद रामबिहारी पांडेय के दोनों हाथ बांध दिए, फिर मोटरसाइकिल में रस्सी बांधकर उन्हें किसी गुंडाराज वाले फिल्म की तरह घसीटा गया।
मोटरसाइकिल में रस्सी बांधकर किसी इंसान को आज के वक्त में खींचा जाय इसपर यकीन करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन ये बात सोलह आना सच है। भीड़ में शामिल लोगों ने घायल रामबिहारी पांडेय को स्थानीय मुखिया के दरवाजे पर फेंक दिया। पीठ के पीछे दोनों हाथ बंधा हुआ था और घायल रामबिहारी पानी- पानी बोलकर तड़प रहे थे, पर उग्र भीड़ जिसके हाथ में लाठी और लोहा का राड था जिसे देखकर गांव के किसी भी व्यक्ति को हिम्मत नहीं हुआ कि कोई घायल रामबिहारी पांडेय को पानी पिलाए।
थोड़ी देर तक रुकने के बाद उग्र भीड़ मुखिया के दरवाजे से चली गई, तब घायल रामबिहारी पांडेय का बेटा उनको लेकर अस्पताल जाने लगा, लेकिन रास्ते में ही उनकी मौत हो गई. वहीं, घटना के बाद 10 आरोपियों के खिलाफ नामजद केस दर्ज कराया गया. हालांकि, 10 में से मात्र एक व्यक्ति की ही गिरफ्तारी हुई है. मृतक का परिवार डर और दहशत के साए मे गांव में जी रहा है।
क्या है घटना, जानिए
दरअसल, रामबिहारी पांडेय ने अपने खेत से 5 ट्रैक्टर मिट्टी काटकर लाने का जिम्मा गांव के ही ट्रैक्टर चालक को दिया गया था. मगर, ट्रैक्टर चालक ने खेत से पांच ट्रैक्टर की बजाए पच्चास ट्रैक्टर खेत से मिट्टी काट लिया, जिसके बाद रामबिहारी पांडेय और ट्रैक्टर चालक के बीच मारपीट में ट्रैक्टर चालक घायल हो गया. इसी का बदला लेने के उद्देश्य से दो दर्जन लोग खेत में रासबिहारी पांडेय को पीटने के बाद मरणासन्न स्थिति में मोटरसाइकिल में रस्सी से खींचकर मुखिया के दरवाजे पर छोड़ गए।
ग्रामीणों की माने तो घायल रासबिहारी पांडेय जब पानी मांग रहे थे तब उसके मुंह पर पेशाब कर दिया गया. घायल को मोटरसाइकिल से बांधकर पूरे गांव में घुमाया गया. वहीं, एसपी स्वर्ण प्रभात ने बताया कि इस घटना में शामिल आरोपियों के खिलाफ कुर्की की प्रक्रिया की जा रही है.