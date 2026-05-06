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Good News: रक्सौल हवाई अड्डा के नवनिर्माण के लिए टेंडर जारी, सीएम सम्राट ने दी जानकारी

Raxaul Airport News: रक्सौल एयरपोर्ट का निर्माण साल 1962 में बनाया गया था. वर्तमान समय में यह निष्क्रिय है, लेकिन अब सरकार इसे फिर से डेवलप कर रही है. इसे इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि जरूरत पड़ने पर वायुसेना भी इस्तेमाल कर सके.

Edited By:  K Raj Mishra|Reported By: K Raj Mishra|Last Updated: May 06, 2026, 01:35 PM IST

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प्रतीकात्मक तस्वीर
प्रतीकात्मक तस्वीर

Raxaul Airport Reconstruction: पूर्वी चंपारण के लोगों के लिए बड़ी खबर है. भारत-नेपाल सीमा के पास बने रक्सौल हवाई अड्डे के नवनिर्माण का रास्ता साफ हो गया है. इस एयरपोर्ट के विस्तार और सौंदर्यीकरण का टेंजर भी जारी कर दिया गया है. यह जानकारी सीएम सम्राट चौधरी ने खुद दी है. सीएम सम्राट ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए इस बात की जानकारी देते हुए लिखा कि राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र को राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय कनेक्टिविटी से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल करते हुए रक्सौल हवाई अड्डे के रनवे, एप्रन, टैक्सीवे सहित एयरसाइड इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण हेतु इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सेवाओं का टेंडर जारी किया गया. उन्होंने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया है. 

सीएम सम्राट ने कहा कि ये परियोजना चंपारण क्षेत्र में हवाई यात्रा के आवागमन को सुगम बनाएगी, साथ ही व्यापार, पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी नई ऊर्जा देगी. सीएम ने आगे कहा कि डबल इंजन सरकार के संकल्प के साथ बिहार अब विकास की नई ऊंचाइयों को छूने के लिए तैयार है. 

बता दें कि रक्सौल एयरपोर्ट का निर्माण साल 1962 में बनाया गया था. वर्तमान में यह निष्क्रिय है, लेकिन सरकार इसे A320 जैसे बड़े विमानों के संचालन के लिए अपग्रेड कर रही है, जिसमें 139 एकड़ जमीन का अधिग्रहण और रनवे को लगभग 2,360 मीटर तक बढ़ाना शामिल है.

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इस एयरपोर्ट के विस्तार के लिए अतिरिक्त 139 एकड़ जमीन खरीदी जाएगी. बिहार सरकार ने जमीन की खरीद के लिए 207.70 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं. भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) की ओर से इसे अपग्रेड किया जा रहा है और यह सामरिक दृष्टि से भारतीय वायु सेना के लिए भी उपयोगी होगा. 

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