Raxaul Airport Runway: पटना से भी बड़ा होगा रक्सौल का रनवे! 2 साल में पूरा होगा निर्माण, सांसद संजय जायसवाल ने किया निरीक्षण

Raxaul Airport Runway: सीमावर्ती शहर रक्सौल में देश का ऐसा एयरपोर्ट का नवनिर्माण किया जा रहा है, जिसका रनवे नदी के ऊपर बनेगा. इस एयरपोर्ट के नव निर्माण के लिए टेंडर निकाला गया है. आज पश्चिम चम्पारण के सांसद डॉ संजय जायसवाल और रक्सौल विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा ने हवाई अड्डा के वर्तमान स्थित का निरीक्षण किया. सासंद डॉ संजय जायसवाल ने उस नदी के आसपास के क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया, जहां पर रनवे का निर्माण किया जाना हैं. साथ ही, वर्तमान में रनवे की स्थित, जर्जर भवन और एयरपोर्ट के लिए उपलब्ध जमीन के बारे में रक्सौल प्रशासन से जानकारी लिया.

सांसद डॉ संजय जायसवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि जमीन अधिग्रहण के 70 % पूरा हो गया है, टेंडर निकाला गया है. अगले दो साल में रक्सौल एयपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा करना है. सबसे खुशी की बात है कि रक्सौल एयरपोर्ट का रनवे पटना के रनवे से भी बड़ा है. एयरपोर्ट निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यहां बोइंग विमान आसानी से लैंड कर सकते हैं. बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा तीन दिन पूर्व रक्सौल में दशकों से बन्द पड़े एयरपोर्ट के नवनिर्माण को लेकर टेंडर जारी कर दिया है. इस बात की आधिकारिक घोषणा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर किया है. इसके तहत एयरपोर्ट के रनवे, एप्रन, टैक्सीवे सहित संपूर्ण एयरसाइड इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सेवाओं का टेंडर जारी किया गया है.

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रनवे को 2,360 मीटर तक बढ़ाने की एक योजना है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग ₹1,200 करोड़ है. इस विस्तार से न केवल ATR विमान, बल्कि लड़ाकू विमान भी इस रनवे पर आसानी से उतर सकेंगे. यह रक्सौल को देश के बाकी हिस्सों और दुनिया से जोड़ने में भी अहम भूमिका निभाएगा. रणनीतिक दृष्टिकोण से, रक्सौल सीमा अधिक सुरक्षित और सुदृढ़ हो जाएगी. रक्सौल नेपाल सीमा से सटा हुआ एक सीमावर्ती शहर है. इसलिए, यहां एक हवाई अड्डे का विकास रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है.