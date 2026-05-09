Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3210811
Zee Bihar JharkhandBH East Champaran

Raxaul Airport Runway: पटना से भी बड़ा होगा रक्सौल का रनवे! 2 साल में पूरा होगा निर्माण, सांसद संजय जायसवाल ने किया निरीक्षण

Raxaul Airport Runway: बिहार के रक्सौल में देश का पहला ऐसा रनवे बनेगा जो नदी के ऊपर से गुजरेगा.  मिली जानकारी के अनुसार, ये रनवे राजधानी पटना के रनवे से भी बड़ा होगा.

Written By  Pankaj Kumar|Edited By: Ranjana Dubey|Last Updated: May 09, 2026, 06:20 PM IST

Trending Photos

रक्सौल में नदी पर बनेगा रनवे
रक्सौल में नदी पर बनेगा रनवे

Raxaul Airport Runway: सीमावर्ती शहर रक्सौल में देश का ऐसा एयरपोर्ट का नवनिर्माण किया जा रहा है, जिसका रनवे नदी के ऊपर बनेगा. इस एयरपोर्ट के नव निर्माण के लिए टेंडर निकाला गया है. आज पश्चिम चम्पारण के सांसद डॉ संजय जायसवाल और रक्सौल विधायक प्रमोद कुमार सिन्हा ने हवाई अड्डा के वर्तमान स्थित का निरीक्षण किया. सासंद डॉ संजय जायसवाल ने उस नदी के आसपास के क्षेत्रों का भी निरीक्षण किया, जहां पर रनवे का निर्माण किया जाना हैं. साथ ही, वर्तमान में रनवे की स्थित, जर्जर भवन और एयरपोर्ट के लिए उपलब्ध जमीन के बारे में रक्सौल प्रशासन से जानकारी लिया.

सांसद डॉ संजय जायसवाल ने प्रेस वार्ता के दौरान बताया कि जमीन अधिग्रहण के 70 % पूरा हो गया है, टेंडर निकाला गया है. अगले दो साल में रक्सौल एयपोर्ट का निर्माण कार्य पूरा करना है. सबसे खुशी की बात है कि रक्सौल एयरपोर्ट का रनवे पटना के रनवे से भी बड़ा है. एयरपोर्ट निर्माण कार्य पूरा होने के बाद यहां बोइंग विमान आसानी से लैंड कर सकते हैं. बता दें कि बिहार सरकार के द्वारा तीन दिन पूर्व रक्सौल में दशकों से बन्द पड़े एयरपोर्ट के नवनिर्माण को लेकर टेंडर जारी कर दिया है. इस बात की आधिकारिक घोषणा मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट कर किया है. इसके तहत एयरपोर्ट के रनवे, एप्रन, टैक्सीवे सहित संपूर्ण एयरसाइड इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण के लिए इंजीनियरिंग कंसल्टेंसी सेवाओं का टेंडर जारी किया गया है.

यह भी पढ़ें: अधूरी जानकारी के कारण रुकी है पीएम किसान की 23वीं किस्त? ऐसे करें अपडेट

Add Zee News as a Preferred Source

रनवे को 2,360 मीटर तक बढ़ाने की एक योजना है, जिसकी अनुमानित लागत लगभग ₹1,200 करोड़ है. इस विस्तार से न केवल ATR विमान, बल्कि लड़ाकू विमान भी इस रनवे पर आसानी से उतर सकेंगे. यह रक्सौल को देश के बाकी हिस्सों और दुनिया से जोड़ने में भी अहम भूमिका निभाएगा. रणनीतिक दृष्टिकोण से, रक्सौल सीमा अधिक सुरक्षित और सुदृढ़ हो जाएगी. रक्सौल नेपाल सीमा से सटा हुआ एक सीमावर्ती शहर है. इसलिए, यहां एक हवाई अड्डे का विकास रणनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

TAGS

Raxaul Airport Runway

Trending news

Akshara Singh
क्या आप मेरे फोन से एक तस्वीर क्लिक कर देंगे? अक्षरा सिंह ने की निशांत से मुलाकात
Vaishali news
डॉन बनने की चाहत या आपसी रंजिश? वैशाली में प्लंबर की दिनदहाड़े हत्या, जानें मामला
IIT patna
IIT पटना में B.Tech छात्र की संदिग्ध हालात में मौत, हॉस्टल के पास मिला शव
Samrat Choudhary
सम्राट और हिंमता की कतार में खड़े हुए शुभेंदु अधिकारी, सूची में और भी हैं नाम
Jehanabad news
जहानाबाद: नंबर प्लेट बदलकर बियर की तस्करी कर रहा था पटना का गोलू, ऐसे चढ़ा हत्थे
Gaya News
गयाः तिलक समारोह में भोज खाने के बाद अचानक से अस्पताल भागने लगे लोग, जानें माजरा
Samastipur News
बंटनी थी कॉपियां, स्कूल में मिली पिकअप भर नोटबुक, SDM राजीव की कार्रवाई से हड़कंप
Samastipur News
समस्तीपुर में काल बनकर गिरा 100 साल पुराना बरगद, घर ढहने से बुजुर्ग की मौत
Saharsa news
सहरसा जहरीला मिड-डे मील मामलाः अब BEO ने विद्यालय के पूरे स्टाफ पर दर्ज FIR
Muzaffarpur News
सहेलियों को जिंदगी देकर खुद मौत की आगोश में सो गईं मुजफ्फरपुर की 2 बेटियां