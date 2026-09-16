/रक्सौल नगर परिषद भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी: EO और बड़ा बाबू के बीच आर-पार की जंग के बाद क्यों पीछे हटे दोनों गुट?

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रक्सौल नगर परिषद के उस मामले के पीछे क्या राज है, जिसने दोनों गुटों को समझौता वार्ता के लिए मजबूर कर दिया, जबकि मामला पुलिस थाने तक पहुंच गया था? कुछ समय पहले तक, कार्यपालक पदाधिकारी और प्रभारी बड़ा बाबू के बीच तनातनी चल रही थी और दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ FIR दर्ज कराने के लिए हरैया पुलिस थाने में आवेदन भी दिए थे. लेकिन अब दोनों ही पक्ष शांत हो गए हैं और पर्दे के पीछे समझौते की बातचीत शुरू हो गई है. विकास पर ध्यान देने के बजाय, रक्सौल नगर परिषद गबन और घोटालों को लेकर आपसी आरोपों-प्रत्यारोपों में उलझ गई है.
मामला इतना बढ़ गया है कि कार्यपालक पदाधिकारी के आदेश पर नगर परिषद के प्रभारी प्रधान सहायक एवं अन्य एक नपकर्मी (नगर परिषद कर्मचारी) पर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कर संग्रहक पंकज कुमार ने हैराया थाना में आवेदन दिया था. जिसके बाद प्रभारी प्रधान सहायक चंदेश्वर बैठा ने भी रक्सौल नगर परिषद के कार्यपालक पदाधिकारी मनीष कुमार और पंकज कुमार पर जाती सूचक गाली देने, जबरन अवैध कार्यों के फाइलों पर हस्ताक्षर कराने और पैसा मांगने का आरोप लगा कर प्राथमिकी दर्ज करने के लिए हरैया थाना में आवेदन दिया.
थाने में दिए गए औपचारिक शिकायत में नगर परिषद के कर्मचारी चंदेश्वर बैठा ने आरोप लगाया है कि कार्यपालक पदाधिकारी मनीष कुमार ने उन्हें प्रधान सहायक का पद बनाए रखने के बदले 20 लाख रुपए की मांग की थी. जब वे यह रकम नहीं दे पाए, तो उन्हें जाति-सूचक अपशब्द कहे गए और पद से हटा दिया गया. इस घटना के तनाव के कारण 2 फरवरी, 2024 को उन्हें ब्रेन हैमरेज हो गया. अपने प्रमोशन के सिलसिले में उन्होंने नगर परिषद के कर्मचारी और कार्यपालक पदाधिकारी मनीष कुमार के रिश्तेदार पंकज कुमार को 3 लाख रुपए का एक चेक (नंबर 933623) दिया था. यह चेक 19 फरवरी, 2026 को राहुल नाम के व्यक्ति ने SBI में भुनाया था, फिर भी उन्हें अब तक वादा किया गया प्रमोशन नहीं मिला है.
कार्यपालक पदाधिकारी मनीष कुमार और नप कर्मी पंकज कुमार ने धमकी दी कि वे कभी भी प्रमोशन नहीं होने देंगे. EO मनीष कुमार की मौजूदगी में पंकज कुमार से कई अनियमित फाइलों पर दस्तखत करवाए गए. जब उन्होंने इसका विरोध किया, तो मनीष कुमार ने जातिसूचक अपशब्द कहकर उन्हें अपमानित किया. इस मामले में कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए. इस बीच, पंकज कुमार ने हरैया पुलिस स्टेशन में एक अर्जी देकर नगर परिषद के इंचार्ज हेड असिस्टेंट चंदेश्वर बैठा और एक अन्य कर्मचारी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है. उन्होंने इन पर ऑफिस के CCTV सिस्टम से छेड़छाड़ करने और ऑफिस की गोपनीयता भंग करने का आरोप लगाया है.
सूत्रों के मुताबिक, रक्सौल नगर परिषद में विभागीय स्तर पर काम कराने के नाम पर लाखों रुपये की वित्तीय गड़बड़ी हुई है. मुख्य सड़क पर शौचालय बनाने, शहरी पाइप-लाइन से पानी की सप्लाई योजना, मोटर की खरीद और बॉर्डर पर तिरंगा झंडा लगाने जैसे प्रोजेक्ट्स में गड़बड़ी की बात सामने आई है. सामान बाजार भाव से कहीं ज्यादा कीमत पर खरीदे गए. नप कर्मी पंकज कुमार के नाम पर 30 से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे किए गए. एक ही व्यक्ति के नाम पर इतनी सारी योजनाओं को लागू करने से संदेह उत्पन्न होता है. तत्कालीन सभापति धुरपति देवी ने नगर परिषद की अधिकार-प्राप्त स्थायी समिति की बैठक के बाद नप कर्मी पंकज कुमार को सस्पेंड करने का आदेश दिया था. हालांकि, कार्यपालक पदाधिकारी मनीष कुमार ने इस कार्रवाई पर चुप्पी साधे रखी और आज तक अपने पसंदीदा कर्मचारी पंकज के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाया है.
इस मामले में RJD नेता रवि मस्करा ने कहा है कि सब कमीशन के लिए FIR-FIR का ये खेल चेल रहा है. रक्सौल नगर परिषद भ्रस्टाचार का अड्डा बन गया है. नल-जल, शौचालय निर्माण, बॉर्डर पर तिरंगा झंडा लागना जैसे दर्जनों कार्य हुआ है, जिसमें करप्शन हुआ है. इसकी राज्यस्तरीय एसआईटी से कार्यपालक पदाधिकारी मनीष कुमार के कार्यकाल में किए गए कार्यों की जांच होनी चाहिए. रक्सौल में पदस्थापित कार्यपालक पदाधिकारी मनीष कुमार और नप कर्मी पंकज कुमार के संपति की जांच होनी चाहिए. तब जाकर सच्चाई सामने आ सकेगी.
सूत्रों के मुताबिक, दोनों पक्ष आपसी समझौते की ओर झुके हुए दिख रहे हैं. उन्हें भय है कि अगर उनकी शिकायतों के आधार पर FIR दर्ज होने के बाद नगर परिषद की पुलिस जांच शुरू होती है, तो जांच में ऐसे राज खुल सकते हैं जिनसे इसमें शामिल सभी लोगों की पोल खुल सकती है. इसलिए, अब दोनों पक्ष समझौता करने के मूड में हैं. मिली जानकारी के अनुसार, ऑफिस के बड़ा बाबू ने जरूरी फाइलें नगर परिषद के वाइस चेयरमैन को सौंप दी हैं, जो अभी प्रभारी चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. बताया जा रहा है पंकज के नाम पर दर्ज दर्जनों योजनाओं की फाइलें उन्हें दिखाई जा रही थीं. यह पता चलने पर कार्यपालक पदाधिकारी को भय लगा कि एक ही व्यक्ति को सौंपी गई योजनाओं की संख्या और उनसे जुड़ी लागत की सच्चाई सामने आ जाएगी. इसके बाद उन्होंने अपने खास कर्मी से FIR के लिए अर्जी डलवाई. जब प्रभारी बड़ा बाबू ने भी काउंटर FIR दर्ज करा दिया, तो कार्यपालक असहज हो गए. अब दोनों तरफ से निकली तलवार अपने अपने मयान में चली गई है.
रक्सौल नगर परिषद के कर्मचारी पंकज के नाम पर किए गए विभागीय कामों की जांच की मांग अब रक्सौल में उठ रही है. जांच से पता चलेगा कि इस अकेले कर्मचारी को असल में कितना काम सौंपा गया था और इतने सारे काम एक ही व्यक्ति को देने के पीछे क्या कारण थे. इससे काम की मौजूदा स्थिति के साथ-साथ उसकी क्वालिटी और लागत से जुड़ी जानकारी भी सामने आएगी.