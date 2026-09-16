/रक्सौल नगर परिषद भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी: EO और बड़ा बाबू के बीच आर-पार की जंग के बाद क्यों पीछे हटे दोनों गुट?

सूत्रों के मुताबिक, दोनों पक्ष आपसी समझौते की ओर झुके हुए दिख रहे हैं. उन्हें भय है कि अगर उनकी शिकायतों के आधार पर FIR दर्ज होने के बाद नगर परिषद की पुलिस जांच शुरू होती है, तो जांच में ऐसे राज खुल सकते हैं जिनसे इसमें शामिल सभी लोगों की पोल खुल सकती है. इसलिए, अब दोनों पक्ष समझौता करने के मूड में हैं. मिली जानकारी के अनुसार, ऑफिस के बड़ा बाबू ने जरूरी फाइलें नगर परिषद के वाइस चेयरमैन को सौंप दी हैं, जो अभी प्रभारी चेयरमैन की जिम्मेदारी संभाल रही हैं. बताया जा रहा है पंकज के नाम पर दर्ज दर्जनों योजनाओं की फाइलें उन्हें दिखाई जा रही थीं. यह पता चलने पर कार्यपालक पदाधिकारी को भय लगा कि एक ही व्यक्ति को सौंपी गई योजनाओं की संख्या और उनसे जुड़ी लागत की सच्चाई सामने आ जाएगी. इसके बाद उन्होंने अपने खास कर्मी से FIR के लिए अर्जी डलवाई. जब प्रभारी बड़ा बाबू ने भी काउंटर FIR दर्ज करा दिया, तो कार्यपालक असहज हो गए. अब दोनों तरफ से निकली तलवार अपने अपने मयान में चली गई है.