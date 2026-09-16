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रक्सौल नगर परिषद भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी: EO और बड़ा बाबू के बीच आर-पार की जंग के बाद क्यों पीछे हटे दोनों गुट?

रक्सौल नगर परिषद भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती दिख रही है. EO और बड़ा बाबू के बीच आर-पार की जंग हुई और अब दोनों गुट पीछे हटते दिख रहे हैं. ऐसे में अब ये सवाल उठ रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि दोनों अब पीछे हटने के लिए तैयार हो गए हैं.

Written ByPankaj KumarEdited ByRanjana Dubey
Published: Sep 16, 2026, 05:05 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 05:05 PM IST
रक्सौल नगर परिषद भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी: EO और बड़ा बाबू के बीच आर-पार की जंग के बाद क्यों पीछे हटे दोनों गुट?
Image Credit: EO और बड़ा बाबू के बीच आर-पार की जंग के बाद क्यों पीछे हटे दोनों गुट? (जी मीडिया)

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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