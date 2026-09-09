/रक्सौल में छापेमारी से हड़कंप: ना ED, ना NIA... फिर किसने मारा छापा? DTO और SDM की चुप्पी ने बढ़ाए कई सवाल

अब रक्सौल के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतने गोपनीय तरीके से जांच और छापेमारी करने का क्या उद्देश्य है? छापेमारी खत्म कर डीटीओ अपने साथ कुछ कागजात लेकर मोतिहारी लौट गईं और एजेंसी कर्मियों को मोतिहारी आकर मिलने की हिदायत दी. सूत्रों का कहना है कि एजेंसी पर यह आरोप है कि उसने गाड़ी बिक्री के दौरान ऑनर बुक में चेसिस नंबर दर्ज करने में हेराफेरी की है. यह मामला वर्ष 2024 का है और इसमें लगातार जांच चल रही है. इसके अलावा, कार एजेंसी के पास रक्सौल में व्यवसाय संचालित करने का ट्रेड लाइसेंस भी नहीं है.