/रक्सौल में छापेमारी से हड़कंप: ना ED, ना NIA... फिर किसने मारा छापा? DTO और SDM की चुप्पी ने बढ़ाए कई सवाल

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रक्सौल लक्ष्मीपुर स्थित मारुति सुजुकी की एरिना एजेंसी में मोतिहारी के जिला परिवहन अधिकारी, रक्सौल एसडीओ और परिवहन निरीक्षक पूरे दलबल के साथ छापेमारी करने पहुंचे. हालांकि, इस छापेमारी को ईडी और ईओयू की टीम से भी अधिक गोपनीय तरीके से अंजाम दिया गया. जिला परिवहन अधिकारी ने एजेंसी के कर्मियों का बयान दर्ज किया तथा एजेंसी से कई महत्वपूर्ण दस्तावेज अपने साथ ले गईं.
वहीं, इस संबंध में पूछे जाने पर जिला परिवहन अधिकारी ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली और कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया. उन्होंने बस इतना कहा कि यह एक रूटीन जांच है. रक्सौल एसडीओ नागमाणी कुमार वर्मा ने बेहद मासूमियत से कहा कि वे तो केवल डीटीओ मैडम की गाड़ी देखकर उनसे मिलने चले आए थे. उन्होंने डीटीओ के आने के कारण के बारे में जानकारी होने से साफ तौर पर इनकार करते हुए कहा कि वे बस मैडम से मिलने चले आए थे.
अब रक्सौल के लोग सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर इतने गोपनीय तरीके से जांच और छापेमारी करने का क्या उद्देश्य है? छापेमारी खत्म कर डीटीओ अपने साथ कुछ कागजात लेकर मोतिहारी लौट गईं और एजेंसी कर्मियों को मोतिहारी आकर मिलने की हिदायत दी. सूत्रों का कहना है कि एजेंसी पर यह आरोप है कि उसने गाड़ी बिक्री के दौरान ऑनर बुक में चेसिस नंबर दर्ज करने में हेराफेरी की है. यह मामला वर्ष 2024 का है और इसमें लगातार जांच चल रही है. इसके अलावा, कार एजेंसी के पास रक्सौल में व्यवसाय संचालित करने का ट्रेड लाइसेंस भी नहीं है.
अब देखना यह है कि इस जांच में क्या सामने निकल कर आता है या फिर जिला परिवहन अधिकारी इसे गोपनीय बताकर मामले को रफा-दफा कर देती हैं. रक्सौल के व्यवसायी वर्ग में इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है कि मोतिहारी आकर मिलने की नसीहत के पीछे क्या उद्देश्य है? मीडिया से गोपनीयता बरतकर आखिर किस बात को छिपाया जा रहा है?
सूत्र बताते हैं कि एजेंसी से दो अर्टिगा गाड़ियां बेची गई थी, जिनके ऑनर बुक में चेसिस नंबर गलत दर्ज था. इसे लेकर गाड़ी मालिक ने एक परिवाद दायर किया था. इसी संदर्भ में जब बुधवार को डीटीओ एजेंसी पहुंची, तो उन्हें एजेंसी के बिना ट्रेड लाइसेंस के चलने की जानकारी भी मिली. अब इस बात को छिपाने और इतनी गोपनीयता बरतने के पीछे डीटीओ मैडम की क्या मंशा है, यह तो वही जानें?
बता दें कि किसी भी कार एजेंसी के पास संबंधित क्षेत्र के नगर निगम, नगर परिषद या नगर पंचायत से ट्रेड लाइसेंस, जिला परिवहन कार्यालय से ट्रेड सर्टिफिकेट और अग्निशमन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) होना अनिवार्य है. रक्सौल की इस कार एजेंसी में क्या मिला और क्या नहीं, इस सच को सार्वजनिक न करके आखिर डीटीओ निष्पक्ष जांच कर रही हैं या एजेंसी की मदद कर रही हैं?