Raxaul to Howrah Special Train: रक्सौल से हावड़ा के बीच मात्र 4 फेरे लगाएगी यह ट्रेन, 2 बार जाएगी और 2 बार आएगी

Raxaul to Howrah Special Train: रक्सौल से हावड़ा के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा. ये ट्रेन सीतामढ़ी-दरभंगा होते हुए हावड़ा जाएगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस ट्रेन की शुरुआत कब से हो रही है और कब तक चलेगी.
Trending Photos
Raxaul to Howrah Special Train: रेल यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर मंडल ने रक्सौल से हावड़ा के बीच स्पेशल ट्रेन (गाड़ी संख्या 05504/05503) चलाने का निर्णय लिया है. DRM समस्तीपुर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह ट्रेन निर्धारित डेट पर दो-दो फेरे लगाएगी, जिससे उत्तर बिहार और बंगाल के बीच यात्रा करने वाले लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी.
किस दिन चलेगी ये ट्रेन
यह स्पेशल ट्रेन रक्सौल और हावड़ा दोनों ओर से निर्धारित समय के अनुसार चलेगी. गाड़ी संख्या 05504 (रक्सौल से हावड़ा), यह ट्रेन 22 अप्रैल 2026 (बुधवार) और 26 अप्रैल 2026 (रविवार) को रक्सौल से शाम 4 बजे खुलेगी और अगले दिन सुबह 08:15 बजे हावड़ा पहुंचेगी. वहीं, गाड़ी संख्या 05503 (हावड़ा से रक्सौल), वापसी में 23 अप्रैल 2026 (गुरुवार) और 27 अप्रैल 2026 (सोमवार) को हावड़ा से सुबह 11:30 बजे खुलेगी और अगले दिन भोर में 04:30 बजे रक्सौल पहुंचेगी.
इन स्टेशनों पर होगा ठहराव
यात्रा के दौरान यह ट्रेन बिहार और झारखंड के कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकेगी, जिनमें सीतामढ़ी (SMI), दरभंगा (DBG), समस्तीपुर (SPJ), बरौनी (BJU), क्यूल (KIUL), झाझा (JAJ), जसीडीह (JSME), मधुपुर (MDP), और आसनसोल (ASN) का नाम शामिल है. साथ ही, ये ट्रेन बैरगनियां, जनकपुर रोड, कमतौल, जमुई, चितरंजन, दुर्गापुर और बर्धमान स्टेशनों पर भी रुकेगी. इस ट्रेन में 16 कोच होंगे, जिनमें यात्रियों की सुविधा के लिए 10 स्लीपर क्लास (GSCN) कोच, 04 जनरल (GS) कोच और 02 एसएलआरडी (SLRD) कोच दिए गए हैं.