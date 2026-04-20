Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3185752
Zee Bihar JharkhandBH East Champaran

Raxaul to Howrah Special Train: रक्सौल से हावड़ा के बीच मात्र 4 फेरे लगाएगी यह ट्रेन, 2 बार जाएगी और 2 बार आएगी

Raxaul to Howrah Special Train: रक्सौल से हावड़ा के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन का परिचालन किया जाएगा. ये ट्रेन सीतामढ़ी-दरभंगा होते हुए हावड़ा जाएगी. ऐसे में आइए जानते हैं कि इस ट्रेन की शुरुआत कब से हो रही है और कब तक चलेगी.

Written By  Ranjana Dubey|Last Updated: Apr 20, 2026, 02:44 PM IST

Trending Photos

रक्सौल से हावड़ा के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन (AI Generated Image)
रक्सौल से हावड़ा के बीच चलेगी स्पेशल ट्रेन (AI Generated Image)

Raxaul to Howrah Special Train: रेल यात्रियों की अतिरिक्त भीड़ को देखते हुए पूर्व मध्य रेल के समस्तीपुर मंडल ने रक्सौल से हावड़ा के बीच स्पेशल ट्रेन (गाड़ी संख्या 05504/05503) चलाने का निर्णय लिया है. DRM समस्तीपुर द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, यह ट्रेन निर्धारित डेट पर दो-दो फेरे लगाएगी, जिससे उत्तर बिहार और बंगाल के बीच यात्रा करने वाले लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी.

किस दिन चलेगी ये ट्रेन
यह स्पेशल ट्रेन रक्सौल और हावड़ा दोनों ओर से निर्धारित समय के अनुसार चलेगी. गाड़ी संख्या 05504 (रक्सौल से हावड़ा), यह ट्रेन 22 अप्रैल 2026 (बुधवार) और 26 अप्रैल 2026 (रविवार) को रक्सौल से शाम 4 बजे खुलेगी और अगले दिन सुबह 08:15 बजे हावड़ा पहुंचेगी. वहीं, गाड़ी संख्या 05503 (हावड़ा से रक्सौल), वापसी में 23 अप्रैल 2026 (गुरुवार) और 27 अप्रैल 2026 (सोमवार) को हावड़ा से सुबह 11:30 बजे खुलेगी और अगले दिन भोर में 04:30 बजे रक्सौल पहुंचेगी.

इन स्टेशनों पर होगा ठहराव
यात्रा के दौरान यह ट्रेन बिहार और झारखंड के कई महत्वपूर्ण स्टेशनों पर रुकेगी, जिनमें सीतामढ़ी (SMI), दरभंगा (DBG), समस्तीपुर (SPJ), बरौनी (BJU), क्यूल (KIUL), झाझा (JAJ), जसीडीह (JSME), मधुपुर (MDP), और आसनसोल (ASN) का नाम शामिल है. साथ ही, ये ट्रेन बैरगनियां, जनकपुर रोड, कमतौल, जमुई, चितरंजन, दुर्गापुर और बर्धमान स्टेशनों पर भी रुकेगी. इस ट्रेन में 16 कोच होंगे, जिनमें यात्रियों की सुविधा के लिए 10 स्लीपर क्लास (GSCN) कोच, 04 जनरल (GS) कोच और 02 एसएलआरडी (SLRD) कोच दिए गए हैं.

Add Zee News as a Preferred Source
बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Raxaul to Howrah Special Train

Trending news

Jharkhand BJP
झारखंड में बढ़ते अपराध पर आक्रोश; SSP दफ्तर के बाहर BJP कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन
Jharkhand BJP
झारखंड में बढ़ते अपराध पर आक्रोश; SSP दफ्तर के बाहर BJP कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन
Raxaul to Howrah Special Train
रक्सौल से हावड़ा के बीच मात्र 4 फेरे लगाएगी यह ट्रेन, 2 बार जाएगी और 2 बार आएगी
Jamui police
जान पर खेलकर सम्राट की पुलिस ने कुख्यात ढीबू यादव को धर दबोचा, लेकिन...
PM Modi
पीएम मोदी ने खाई 'झालमुड़ी', तो रद्द हो गई झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की रैली, कैसे?
PM Modi
पीएम मोदी ने खाई 'झालमुड़ी', तो रद्द हो गई झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन की रैली, कैसे?
indian railway
छपरा से कोलकाता जाने वाले यात्रियों की मौज, रेलवे समर स्पेशल ट्रेन का देखें शेड्यूल
Ranchi News
जैसे रावण की सभा में हंसते थे राक्षस, वैसे संसद में हंस रहा था विपक्ष: बीजेपी
Ranchi News
जैसे रावण की सभा में हंसते थे राक्षस, वैसे संसद में हंस रहा था विपक्ष: बीजेपी
vaisali news
मोतिहारी की तरह वैशाली में हो सकता था 'जहरीला कांड', वक्त रहते पुलिस ने लिया एक्शन