'10 साल में 300 मौतें, शराबबंदी बनी जानलेवा', मोतिहारी में राजद डेलिगेशन का दावा

Motihari Latest News: मोतिहारी में जहरीली शराब कांड में पीड़ित परिजनों से मिलने राजद का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को पहुंचा. इस दौरान उन्होंने लड्डू साह का जिक्र करते हुए कहा कि वो वेंटिलेटर पर था, जिसकी मौत हो गई. परिवार के पास अस्पताल का बिल चुकाने के पैसे नहीं थे, मजबूरी में उन्हें शव छोड़कर जाना पड़ा.
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Motihari News: मोतिहारी में जहरीली शराब कांड ने पूरे बिहार की सियासत को गर्मा दिया है. अब इस घटना में मृतकों के परिजनों से मिलने राजद का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को पहुंचा. राजद डेलिगेशन ने इस दौरान एनडीए सरकार और मोतिहारी प्रशासन पर जमकर हमला बोला. राजद नेता उदय नारायण चौधरी ने कहा कि शराबबंदी के दस साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसके दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं.
उन्होंने कहा कि दो पीढ़ियां समाप्त हो गईं, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ गए. पहले जहां स्मैक और इंजेक्शन जैसे नशे का प्रचलन नहीं था, अब हर चौक-चौराहे पर सूखा नशा आम हो गया है. यह तक कि अब गांव भी अछूता नहीं रहा. यह सब प्रशासन की विफलता और गलत नीतियों का नतीजा है.
राजद नेता ने दावा किया कि शराबबंदी लागू होने के बाद अब तक करीब 300 लोगों की मौत हो चुकी हैं. जबकि, 10 लाख से अधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं और लगभग 16 लाख लोग जेल जा चुके हैं. उन्होंने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने तुरकौलिया प्रखंड के नौ पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, जिनके सदस्य इस कांड में अपनी जान गंवा चुके हैं. मृतकों में अधिकतर गरीब तबके के लोग शामिल हैं, जो कोई ठेला चलाता था, कोई किसान था, तो कोई मजदूरी कर परिवार चला रहा था.
सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इतना समय बीत जाने के बाद भी सरकार ने मुआवजे की कोई घोषणा नहीं की है. सरकारी अस्पतालों की हालत यह है कि वे सिर्फ मरीजों को रेफर करना जानते हैं. कई लोग निजी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं.
उन्होंने लड्डू साह का जिक्र करते हुए कहा कि वो वेंटिलेटर पर था, जिसकी मौत हो गई. परिवार के पास अस्पताल का बिल चुकाने के पैसे नहीं थे, मजबूरी में उन्हें शव छोड़कर जाना पड़ा. यह बेहद मर्माहत करने वाली स्थिति है. उन्होंने इस पूरे मामले के लिए मोतिहारी प्रशासन को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार से तत्काल राहत और सख्त कार्रवाई की मांग की.
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