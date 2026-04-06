Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3168408
Zee Bihar JharkhandBH East Champaran

'10 साल में 300 मौतें, शराबबंदी बनी जानलेवा', मोतिहारी में राजद डेलिगेशन का दावा

Motihari Latest News: मोतिहारी में जहरीली शराब कांड में पीड़ित परिजनों से मिलने राजद का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को पहुंचा. इस दौरान उन्होंने लड्डू साह का जिक्र करते हुए कहा कि वो वेंटिलेटर पर था, जिसकी मौत हो गई. परिवार के पास अस्पताल का बिल चुकाने के पैसे नहीं थे, मजबूरी में उन्हें शव छोड़कर जाना पड़ा. 

Written By  Pankaj Kumar|Edited By: Shailendra |Last Updated: Apr 06, 2026, 09:25 PM IST

Trending Photos

मोतिहारी में राजद डेलिगेशन
मोतिहारी में राजद डेलिगेशन

Motihari News: मोतिहारी में जहरीली शराब कांड ने पूरे बिहार की सियासत को गर्मा दिया है. अब इस घटना में मृतकों के परिजनों से मिलने राजद का प्रतिनिधिमंडल सोमवार को पहुंचा. राजद डेलिगेशन ने इस दौरान एनडीए सरकार और मोतिहारी प्रशासन पर जमकर हमला बोला. राजद नेता उदय नारायण चौधरी ने कहा कि शराबबंदी के दस साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन इसके दुष्परिणाम अब सामने आ रहे हैं.

उन्होंने कहा कि दो पीढ़ियां समाप्त हो गईं, लेकिन हालात सुधरने के बजाय और बिगड़ गए. पहले जहां स्मैक और इंजेक्शन जैसे नशे का प्रचलन नहीं था, अब हर चौक-चौराहे पर सूखा नशा आम हो गया है. यह तक कि अब गांव भी अछूता नहीं रहा. यह सब प्रशासन की विफलता और गलत नीतियों का नतीजा है.

राजद नेता ने दावा किया कि शराबबंदी लागू होने के बाद अब तक करीब 300 लोगों की मौत हो चुकी हैं. जबकि, 10 लाख से अधिक मुकदमे दर्ज हुए हैं और लगभग 16 लाख लोग जेल जा चुके हैं. उन्होंने बताया कि प्रतिनिधिमंडल ने तुरकौलिया प्रखंड के नौ पीड़ित परिवारों से मुलाकात की, जिनके सदस्य इस कांड में अपनी जान गंवा चुके हैं. मृतकों में अधिकतर गरीब तबके के लोग शामिल हैं, जो कोई ठेला चलाता था, कोई किसान था, तो कोई मजदूरी कर परिवार चला रहा था.

Add Zee News as a Preferred Source

सरकार पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि इतना समय बीत जाने के बाद भी सरकार ने मुआवजे की कोई घोषणा नहीं की है. सरकारी अस्पतालों की हालत यह है कि वे सिर्फ मरीजों को रेफर करना जानते हैं. कई लोग निजी अस्पतालों में इलाज करा रहे हैं, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं.

उन्होंने लड्डू साह का जिक्र करते हुए कहा कि वो वेंटिलेटर पर था, जिसकी मौत हो गई. परिवार के पास अस्पताल का बिल चुकाने के पैसे नहीं थे, मजबूरी में उन्हें शव छोड़कर जाना पड़ा. यह बेहद मर्माहत करने वाली स्थिति है. उन्होंने इस पूरे मामले के लिए मोतिहारी प्रशासन को पूरी तरह जिम्मेदार ठहराते हुए सरकार से तत्काल राहत और सख्त कार्रवाई की मांग की.

यह भी पढ़ें: बिहार के 38 जिलों में हरा चारा मानचित्रण अध्ययन की शुरुआत, डेयरी क्षेत्र में नई पहल

TAGS

RJDMotihari Newsliquor banBihar News

Trending news

Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में भ्रष्टाचार पर कड़ा प्रहार, रिश्वतखोर अपर थानेदार अभिनंदन कुमार हुए नि
Jehanabad news
जहानाबाद में बाप-बेटी की सड़क हादसे में मौत, ग्रामीणों ने किया हंगामा
Bettiah Police
फंसे बाहरी चोर: नेपाल बॉर्डर पर ट्रेस हुआ लोकेशन और बेतिया पुलिस ने धर दबोचा गिरोह
Dhanbad News
IIT(ISM) धनबाद में 'इन्वेंटिव 2026' का भव्य शुभारंभ, ग्लोबल हब बनेगा भारत
siwan news
सिवान में सियासी उबाल, विधायक ओसामा शहाब पर लगा हत्या की साजिश का आरोप, FIR दर्ज
Bihar News
बिहार के 38 जिलों में हरा चारा मानचित्रण अध्ययन की शुरुआत, डेयरी क्षेत्र में नई पहल
Begusarai News
बेगूसराय के श्री कृष्ण महिला कॉलेज में छात्राओं ने किया प्राचार्य का घेराव
Chhapra News
अब तरबूज में भी हो रही शराब की तस्करी,छपरा में पुलिस ने इन 2 तरीकों का किया पर्दाफाश
Hemant Soren
प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बताकर आज मुझे प्रचार के लिए जाने नहीं दिया गया: हेमंत
Hemant Soren
प्रधानमंत्री जी का कार्यक्रम बताकर आज मुझे प्रचार के लिए जाने नहीं दिया गया: हेमंत