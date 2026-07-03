/मोतिहारी में सरकारी जमीन पर ट्रैक्टर लेकर उतरे राजद सांसद सुधाकर सिंह, कर डाली खेत की जुताई, धरने पर बैठे

अंचलाधिकारी के मुताबिक, जब तक सरकार को जमीन की आवश्यकता नहीं थी, तब तक किसान उस पर खेती करते रहे, लेकिन सार्वजनिक उपयोग के लिए आवश्यकता पड़ने पर सरकार को उस जमीन को वापस लेने का अधिकार है. उन्होंने यह भी बताया कि संबंधित जमीन की सभी जमाबंदियां रद्द की जा चुकी हैं और वर्तमान में किसी व्यक्ति के नाम पर न तो रसीद है और न ही वैध जमाबंदी है.