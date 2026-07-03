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मोतिहारी में सरकारी जमीन पर ट्रैक्टर लेकर उतरे राजद सांसद सुधाकर सिंह, कर डाली खेत की जुताई, धरने पर बैठे

Motihari News: मोतिहारी में सरकारी गैरमजरूआ जमीन पर ट्रैक्टर लेकर राजद सांसद सुधाकर सिंह उतर गए. उन्होंने सरकारी जमीन की जुताई की और धरने पर बैठ गए.

Written ByPankaj KumarEdited By:Shailendra
Published: Jul 03, 2026, 04:52 PM IST|Updated: Jul 03, 2026, 04:52 PM IST
मोतिहारी में सरकारी जमीन पर ट्रैक्टर लेकर उतरे राजद सांसद सुधाकर सिंह, कर डाली खेत की जुताई, धरने पर बैठे
Image Credit: (Photo-AI) राजद सांसद सुधाकर सिंह सरकारी गैरमजरूआ जमीन पर ट्रैक्टर लेकर उतरेSource: ज़ी मीडिया ब्‍यूरो

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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