पूर्वी चंपारण में RJD की राह कठिन! बागियों से पार्टी की उड़ी नींद

बिहार विधानसभा चुनाव के इस दौर में पूर्वी चंपारण का राजनीतिक माहौल राष्ट्रीय जनता दल (राजद) के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है. टिकट बंटवारे से लेकर बागियों की सक्रियता तक, कई कारणों से पार्टी को नुकसान होता दिख रहा है. मोतिहारी, मधुबन और चिरैया विधानसभा क्षेत्रों में आंतरिक कलह और नाराज नेताओं की वजह से राजद की स्थिति कमजोर बताई जा रही है.

मोतिहारी जिले में टिकट वितरण के दौरान राजद को बड़ी फजीहत झेलनी पड़ी थी. मधुबन विधानसभा सीट के दावेदारों में से एक नेता ने टिकट न मिलने पर पार्टी पर टिकट बेचने का आरोप लगाया था. नाराज होकर उन्होंने पटना स्थित लालू आवास के बाहर ही विरोध प्रदर्शन किया और अपना कुर्ता फाड़कर जमकर नारेबाजी की. इस घटना ने पार्टी की छवि को नुकसान पहुंचाया और स्थानीय कार्यकर्ताओं में असंतोष बढ़ा दिया.

सुगौली विधानसभा क्षेत्र से राजद के पूर्व विधायक, जो इस बार वीआईपी पार्टी के टिकट पर चुनाव मैदान में थे, उनका नामांकन रद्द हो गया. इससे महागठबंधन के अंदर तालमेल और रणनीति को लेकर सवाल उठने लगे हैं. राजद समर्थक इसे पार्टी के लिए एक और झटका मान रहे हैं, जिससे क्षेत्र में विपक्ष को बढ़त मिल सकती है.

मधुबन और चिरैया सीट पर बागियों की वजह से राजद को भारी नुकसान की संभावना है. मधुबन में पिछले चुनाव में राजद के प्रत्याशी रहे मदन साह को इस बार टिकट नहीं दिया गया. इससे उनके समर्थकों, खासकर वैश्य समाज के वोटरों में नाराजगी है. यही हाल चिरैया विधानसभा का है, जहां से पूर्व विधायक अच्छेलाल यादव को टिकट नहीं मिला. उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरकर राजद के कोर वोटबैंक में सेंधमारी शुरू कर दी है.

मोतिहारी विधानसभा सीट का मुकाबला पहले राजद के पक्ष में बताया जा रहा था, लेकिन हालात तेजी से बदले हैं. राजद प्रत्याशी देवा गुप्ता के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे तेजस्वी यादव की सभा के बाद पार्टी की स्थिति कमजोर होती दिख रही है.

तेजस्वी यादव ने मोतिहारी के स्पोर्ट्स क्लब मैदान में सभा की, लेकिन उम्मीद के मुताबिक भीड़ नहीं जुट सकी. बताया जाता है कि तेजस्वी यहां मात्र साढ़े तीन मिनट ही रुके, जबकि अन्य क्षेत्रों में उन्होंने दस मिनट या उससे ज्यादा वक्त तक भाषण दिया. सभा स्थल का मैदान खाली-खाली दिखाई दिया, जिससे स्थानीय कार्यकर्ताओं का मनोबल गिरा.

तेजस्वी की छोटी सभा और कम भीड़ का मुद्दा अब बीजेपी समर्थकों के लिए प्रचार का हथियार बन गया है. वे इसे जनता की बेरुखी के रूप में पेश कर रहे हैं. वहीं, राजद के स्थानीय समर्थक निराश हैं और मान रहे हैं कि जिला मुख्यालय जैसी अहम सीट पर भीड़ न जुटना पार्टी के लिए चिंता की बात है.

पूर्वी चंपारण में जिस तरह टिकट बंटवारे, बागियों और संगठनात्मक असंतोष के कारण राजद को नुकसान हो रहा है, उसका सीधा फायदा बीजेपी-एनडीए को मिल सकता है. अब यह देखना होगा कि मतदान से पहले पार्टी इस स्थिति को संभाल पाती है या नहीं.

इनपुट- पंकज कुमार

