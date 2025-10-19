पूर्वी चंपारण में RJD कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा, टिकट वितरण के बाद पोस्टर जलाकर जताया विरोध

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजद ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन पूर्वी चंपारण में पार्टी के अंदर विरोध की लहर उठ गई है. कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने टिकट बंटवारे के फैसले का विरोध किया है. कहीं पार्टी के बैनर-पोस्टर जलाए जा रहे हैं, तो कहीं कार्यकर्ता जमीन पर लोटकर नाराजगी जता रहे हैं.

चिरैया विधानसभा सीट से पिछली बार राजद के प्रत्याशी रहे अच्छे लाल को इस बार टिकट नहीं मिला. टिकट कटने की खबर सामने आते ही उनके समर्थकों ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया. कार्यकर्ताओं ने राजद के बैनर और पोस्टर को आग के हवाले कर पार्टी नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी की. अच्छे लाल खुद भी नाराज बताए जा रहे हैं और पार्टी के इस फैसले को अन्यायपूर्ण बताया है.

राजद के भीतर सबसे नाटकीय विरोध मधुबन विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला. पिछले चुनाव में राजद के प्रत्याशी रहे मदन साह को इस बार टिकट नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने पटना स्थित लालू आवास के बाहर जोरदार विरोध किया.

मदन साह ने पहले तो अपना कुर्ता फाड़ा, फिर जमीन पर लोटकर रोने लगे. उन्होंने आरोप लगाया कि “राजद में टिकट बेचे जा रहे हैं.” उनका कहना है कि उनसे भी टिकट के लिए दो करोड़ रुपये मांगे गए थे.

मदन साह के इस विरोध पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आई है. मधुबन से भाजपा विधायक राणा रणधीर सिंह ने कहा कि “राजद ने मदन साह के साथ अन्याय किया है.” उन्होंने कहा कि मदन साह ने पिछली बार कड़ी टक्कर दी थी और बहुत कम अंतर से चुनाव हारे थे.

मदन साह ने साफ कर दिया है कि वे अब राजद के बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे. सूत्रों के मुताबिक, वे कल मधुबन से अपना नामांकन दाखिल करेंगे. इससे इस सीट का मुकाबला दिलचस्प हो गया है, क्योंकि यहां वैश्य समुदाय की आबादी अच्छी-खासी है जो किसी भी उम्मीदवार की जीत-हार तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है.

पूर्वी चंपारण में लगातार बढ़ती नाराजगी से राजद की स्थिति मुश्किल होती दिख रही है. चिरैया और मधुबन दोनों ही सीटों पर कार्यकर्ताओं की बगावत पार्टी की चुनावी रणनीति को कमजोर कर सकती है. राजद नेतृत्व के लिए अब यह जरूरी हो गया है कि वह असंतुष्ट नेताओं को जल्द मनाए, वरना नुकसान तय है.

इनपुट- पंकज कुमार

