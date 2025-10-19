Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2968558
Zee Bihar JharkhandBH East Champaran

पूर्वी चंपारण में RJD कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा, टिकट वितरण के बाद पोस्टर जलाकर जताया विरोध

राजद के टिकट वितरण के बाद पूर्वी चंपारण में कार्यकर्ताओं में नाराजगी खुलकर सामने आई है. चिरैया में अच्छे लाल के समर्थकों ने बैनर-पोस्टर जलाकर विरोध किया, जबकि मधुबन में पूर्व प्रत्याशी मदन साह ने लालू आवास के बाहर नाटकीय तरीके से विरोध जताया.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Oct 19, 2025, 11:57 PM IST

Trending Photos

पूर्वी चंपारण में RJD कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा
पूर्वी चंपारण में RJD कार्यकर्ताओं का फूटा गुस्सा

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर राजद ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है, लेकिन पूर्वी चंपारण में पार्टी के अंदर विरोध की लहर उठ गई है. कई जगहों पर कार्यकर्ताओं ने टिकट बंटवारे के फैसले का विरोध किया है. कहीं पार्टी के बैनर-पोस्टर जलाए जा रहे हैं, तो कहीं कार्यकर्ता जमीन पर लोटकर नाराजगी जता रहे हैं.

चिरैया विधानसभा सीट से पिछली बार राजद के प्रत्याशी रहे अच्छे लाल को इस बार टिकट नहीं मिला. टिकट कटने की खबर सामने आते ही उनके समर्थकों ने जोरदार विरोध शुरू कर दिया. कार्यकर्ताओं ने राजद के बैनर और पोस्टर को आग के हवाले कर पार्टी नेतृत्व के खिलाफ नारेबाजी की. अच्छे लाल खुद भी नाराज बताए जा रहे हैं और पार्टी के इस फैसले को अन्यायपूर्ण बताया है.

राजद के भीतर सबसे नाटकीय विरोध मधुबन विधानसभा क्षेत्र में देखने को मिला. पिछले चुनाव में राजद के प्रत्याशी रहे मदन साह को इस बार टिकट नहीं मिला, जिसके बाद उन्होंने पटना स्थित लालू आवास के बाहर जोरदार विरोध किया.

Add Zee News as a Preferred Source

मदन साह ने पहले तो अपना कुर्ता फाड़ा, फिर जमीन पर लोटकर रोने लगे. उन्होंने आरोप लगाया कि “राजद में टिकट बेचे जा रहे हैं.” उनका कहना है कि उनसे भी टिकट के लिए दो करोड़ रुपये मांगे गए थे.

मदन साह के इस विरोध पर राजनीतिक प्रतिक्रिया भी आई है. मधुबन से भाजपा विधायक राणा रणधीर सिंह ने कहा कि “राजद ने मदन साह के साथ अन्याय किया है.” उन्होंने कहा कि मदन साह ने पिछली बार कड़ी टक्कर दी थी और बहुत कम अंतर से चुनाव हारे थे.

मदन साह ने साफ कर दिया है कि वे अब राजद के बागी उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ेंगे. सूत्रों के मुताबिक, वे कल मधुबन से अपना नामांकन दाखिल करेंगे. इससे इस सीट का मुकाबला दिलचस्प हो गया है, क्योंकि यहां वैश्य समुदाय की आबादी अच्छी-खासी है जो किसी भी उम्मीदवार की जीत-हार तय करने में अहम भूमिका निभा सकती है.

पूर्वी चंपारण में लगातार बढ़ती नाराजगी से राजद की स्थिति मुश्किल होती दिख रही है. चिरैया और मधुबन दोनों ही सीटों पर कार्यकर्ताओं की बगावत पार्टी की चुनावी रणनीति को कमजोर कर सकती है. राजद नेतृत्व के लिए अब यह जरूरी हो गया है कि वह असंतुष्ट नेताओं को जल्द मनाए, वरना नुकसान तय है.

इनपुट- पंकज कुमार

ये भी पढ़ें- इंडिया गठबंधन पर केसी त्यागी का तीखा प्रहार, कहा- अंदरूनी कलह जारी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

bihar chunav 2025

Trending news

Sugauli Vidhan Sabha Seat
सुगौली में सियासी उलटफेर, NDA और महागठबंधन दोनों के उम्मीदवार चयन से चौंके लोग
Vaibhav Suryavanshi
वैभव सूर्यवंशी ने मतदाताओं से अपील कर किसकी सरकार बनाने को कहा? देखें वीडियो
Muzaffarpur News
मुजफ्फरपुर में जाम हटाने पहुंची पुलिस टीम पर हमला, एक पुलिसकर्मी घायल
KC Tyagi
इंडिया गठबंधन पर केसी त्यागी का तीखा प्रहार, कहा- अंदरूनी कलह जारी
Dilip Jaiswal
'महागठबंधन में सिरफुटव्वल, NDA एकजुट', बिहार BJP अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का बड़ा हमला
Kahalgaon Vidhan Sabha Seat
कहलगांव में महागठबंधन में फूट! कांग्रेस और राजद उम्मीदवार आमने-सामने
Pappu Yadav
पप्पू यादव का लालू यादव पर हमला, कहा- अगर गठबंधन धर्म नहीं निभाया तो...
Pappu Khan
'संजय यादव मदारी, तेजस्वी नाचता बंदर', RJD के बागी नेता पप्पू खान का बड़ा हमला
Sanjeev Shyam Singh
JDU के पूर्व MLC संजीव श्याम सिंह ने छोड़ा CM का साथ, अब जन सुराज में हुए शामिल
Saba Zafar
अमौर विधानसभा से सबा जफर ही होंगे JDU के उम्मीदवार, टिकट को लेकर मचा था भ्रम