Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3223048
Zee Bihar JharkhandBH East Champaran

मोतिहारी में 'सहयोग शिविर' की शुरुआत, पहले ही दिन 54 पंचायतों में उमड़ी ग्रामीणों की भारी भीड़

बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के सभी 27 प्रखंडों की 54 पंचायतों में जन समस्याओं के त्वरित समाधान के लिए पहले चरण के 'सहयोग शिविर' का सफल आयोजन किया गया. इस अभियान के तहत जिले की सभी 396 पंचायतों को कवर किया जाना है.

Written By  Pankaj Kumar|Edited By: Saurabh Jha|Last Updated: May 19, 2026, 10:48 PM IST

Trending Photos

मोतिहारी में सहयोग शिविर
मोतिहारी में सहयोग शिविर

बिहार के पूर्वी चंपारण जिले से जनहित की एक बड़ी खबर सामने आ रही है. ग्रामीणों की समस्याओं का उनके घर पर ही तय समय सीमा के भीतर समाधान करने के उद्देश्य से जिले में विशेष 'सहयोग शिविर' की शुरुआत की गई है. शिविर के आयोजन के पहले चरण में निर्धारित लक्ष्य के अनुसार मोतिहारी के सभी 27 प्रखंडों के दो-दो पंचायतों यानी पूरे जिले की कुल 54 पंचायतों में सहयोग शिविर का आयोजन किया गया. इन शिविरों में अपनी समस्याओं को लेकर ग्रामीणों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी. जिला प्रशासन के अनुसार, इसी तरह चरणबद्ध तरीके से मोतिहारी जिले की सभी 396 पंचायतों में सहयोग शिविर लगाया जाएगा. यह अभियान आगामी 28 तारीख को समाप्त होने वाला है, लेकिन जिले के प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार ने स्पष्ट किया है कि अगर लोगों की शिकायतें आती रहीं और जरूरत पड़ी, तो इस शिविर की अवधि को आगे भी बढ़ाया जाएगा ताकि कोई भी नागरिक छूटे नहीं.

इस विशेष अभियान को सफल बनाने और जनता की शिकायतों के बेहतर प्रबंधन व त्वरित निष्पादन के लिए राज्य सरकार द्वारा खास तौर पर पटना से छह वरिष्ठ अधिकारियों को मोतिहारी भेजा गया है. इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मोतिहारी के पूर्व डीएम शीर्षत कपिल अशोक को इस जिले का प्रभारी सचिव नियुक्त किया गया है, ताकि वे स्थानीय समस्याओं का गहराई से और बेहतर तरीके से निपटारा कर सकें. उनके साथ मोतिहारी के पूर्व सदर एसडीओ प्रियरंजन राजू भी इस अभियान में शामिल हैं. इन दोनों अधिकारियों के मोतिहारी में रहने और उनके पुराने प्रशासनिक अनुभव का लाभ शिविर में आने वाले मामलों के तुरंत निष्पादन में मिल रहा है.

अभियान के दौरान प्रभारी सचिव और पूर्व डीएम शीर्षत कपिल अशोक ने शिविरों में पहुंचे बड़ी संख्या में नागरिकों से सीधा संवाद स्थापित किया. उन्होंने लोगों की समस्याओं, शिकायतों और आवश्यकताओं को बेहद गंभीरतापूर्वक सुना और उनके गुणवत्तापूर्ण निष्पादन का भरोसा दिया. कोटवा प्रखंड के मछरगांवा पंचायत में आयोजित सहयोग शिविर में प्रभारी सचिव खुद शामिल हुए. इस मौके पर कल्याणपुर के विधायक सचिंद्र प्रसाद सिंह, वर्तमान डीएम सौरभ जोरवाल, एसपी स्वर्ण प्रभात और अनुमंडल पदाधिकारी निशांत सिहारा सहित कई आला अधिकारी उपस्थित रहे और आम जनता से रूबरू होकर उनकी दिक्कतें जानीं. दूसरी तरफ, ढाका प्रखंड के करसहिया पंचायत में पटना से नामित होकर आए स्वास्थ्य विभाग के विशेष कार्य पदाधिकारी प्रियरंजन राजू ने कमान संभाली, जहां शिविर में आए करीब-करीब शत-प्रतिशत मामलों का तुरंत निपटारा कर दिया गया. कुल मिलाकर पहले दिन लगे इस मेगा शिविर में लोगों की समस्याओं का शानदार निष्पादन देखने को मिला.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- दहला दरभंगा! सिरफिरे पति ने रॉड से पत्नी और 3 मासूम बच्चों को उतारा मौत के घाट

इस अभियान के तहत हरपुरनाग पंचायत में आयोजित शिविर में प्रभारी मंत्री श्रवण कुमार खुद पहुंचे, जहां उन्होंने पात्र लाभार्थियों के बीच राशन कार्ड और मनरेगा जॉब कार्ड का वितरण किया. इस पंचायत में कुल 60 आवेदन मिले थे, जिनमें से 58 आवेदनों का मौके पर ही गुणवत्तापूर्ण निष्पादन कर दिया गया. शेष बचे 2 आवेदनों को भी तय समय सीमा के भीतर जल्द से जल्द निपटाने का सख्त निर्देश दिया गया. वहीं, चिंतामणपुर पंचायत में कुल 90 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 84 आवेदनों का निष्पादन कर दिया गया और बचे हुए आवेदनों को जल्द पूरा करने को कहा गया. इसी पंचायत में एक बड़े कदम के तहत 3245 जीविका समूह की दीदियों को कुल 51 करोड़ रुपये की विभिन्न योजनाओं का सांकेतिक चेक सौंपा गया. यदि अधिकारियों की यही रफ्तार आगे भी बनी रही, तो निश्चित रूप से इस सहयोग शिविर का सीधा और बड़ा लाभ आम लोगों तक पहुंचेगा.

TAGS

Motihari News

Trending news

Motihari News
मोतिहारी में 'सहयोग शिविर' की शुरुआत, पहले ही दिन 54 पंचायतों में उमड़ी ग्रामीणों की
Gaya News
Gaya News: सुरक्षाबलों को उड़ाने की नक्सली साजिश नाकाम, 5 किलो का IED किया नष्ट
Jehanabad news
जहानाबाद सदर अस्पताल में पोस्टमॉर्टम पर भारी हंगामा, एसपी अपराजित लोहान ने दी सफाई
Ranchi News
रांची पुलिस का एक्शन, 4 शूटर गिरफ्तार, पूर्व वार्ड प्रत्याशी की हत्या की साजिश नाकाम
Land Mutation Bihar
क्या होता है दाखिल-खारिज? रजिस्ट्री के बाद क्यों है बेहद जरूरी, यहां जानिए
Raxaul news
डॉलर-यूरो तो बदल जाएंगे, लेकिन नेपाली रुपए का क्या? रक्सौल बॉर्डर पर मनी एक्सचेंज का
Education Minister Mithilesh Tiwari
कैमरे के सामने अपनी ही 'मिनिस्ट्री' भूले बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी!
Minister Dilip Jaiswal
मुजफ्फरपुर में गरजे मंत्री दिलीप जायसवाल, कहा-रिश्वत मांगने वाले अफसर का नाम बताओ...
driving license
घर बैठे कैसे बनेगा लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस? यहां देखें स्टेप-बाय-स्टेप प्रोसेस
Darbhanga News
दहला दरभंगा! सिरफिरे पति ने रॉड से पत्नी और 3 मासूम बच्चों को उतारा मौत के घाट