इधर सम्राट चौधरी ने कार्यभार संभाला और उधर जेसीबी के साथ अफसर अतिक्रमण विरोधी काम में जुट गए

Bihar News​: बिहार में चुनावों के बाद सरकार भले नहीं बदली है, तेवर जरूर बदल गए हैं. सरकार में भी केवल गृह मंत्रालय में बदलाव हुआ है और उसको लेकर पटना से लेकर सुदूर जिलों तक में इसकी सरगर्मी देखी जा रही है. मंगलवार को राजधानी पटना, दानापुर, मोतिहारी, मुजफ्फरपुर आदि शहरों में पुलिस, प्रशासन और नगर निगम की टीमें जेसीबी और क्रेन के साथ सड़कों पर उतरीं. जेसीबी के साथ पुलिस और प्रशासन की टीम को देखकर अतिक्रमणकारियों और अवैध निर्माण करने वालों में खलबली मच गई. कई जगह लोगों ने विरोध करने की कोशिश की, लेकिन भारी संख्या में मौजूद पुलिस बल के आगे उनकी एक न चली. बता दें कि सम्राट चौधरी के गृह मंत्री बनते ही इस बात की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी कि अब उत्तर प्रदेश की तर्ज पर बिहार में भी जेसीबी की हनक शुरू होने वाली है.

इससे पहले सम्राट चौधरी ने कार्यभार संभालते ही डीजीपी के साथ संयुक्त प्रेस कांफ्रेंस की और राज्य में अपराध और माफिया के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने पर जोर दिया. सम्राट चौधरी ने कहा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में सुशासन की स्थापना की है और सरकार उसी राह पर और सख्ती के साथ चलने वाली है. सोशल मीडिया पर अभद्र पोस्ट करने वालों को भी सम्राट चौधरी ने सख्त संदेश दिया और कहा कि स्कूल और कॉलेजों के बाहर रोमियो बनने वालों की अब खैर नहीं होगी.

प्रशासन ने मोतिहारी में कोर्ट के 48 साल पुराने आदेश पर मंगलवार को सबसे बड़ी कार्रवाई की. 6 बीघा जमीन पर से पक्के मकान, दुकान और कच्चे निर्माण हटाने के लिए कई जेसीबी तैनात किए गए. बड़ी संख्या में पुलिस बलों की तैनाती की गई. प्रशासन ने साफ किया कि कोर्ट के आदेश का हर हाल में पालन किया जाएगा.

Add Zee News as a Preferred Source

राजधानी पटना में मंगलवार सुबह से अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया और शहर के प्रमुख स्थानों पर बनी झोंपड़ियों, शेड, खोमचे और अवैध दुकानों को हटाया गया. पटना में दरोगा राय पथ, वीरचंद्र पटेल पथ और आर ब्लॉक गोलंबर के किनारे पर प्रशासन ने कार्रवाई की.

यह भी पढ़ें: योगी की राह पर सम्राट का पहला कदम, बिहार में मनचलों और गालीबाजों की अब खैर नहीं

पटना के अलावा दानापुर के मुख्य बाजार में सड़क किनारे बनी कई पक्की और अस्थायी दुकानों को हटाया गया. यहां पर एहतियात के तौर पर पुलिस और दंगा नियंत्रण वाहन तैनात था.

यह भी पढ़ें: बेतिया पुलिस को खुली चुनौती! हाईटेक गश्ती के दावों के बीच 7 दुकानों में चोरी