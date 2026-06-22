सौरभ सुमन यादव ने 22 जून, 2026 दिन सोमवार को मोतिहारी के जिलाधिकारी का पदभार ग्रहण किया. पद संभालते ही वह एक्शन मोड में दिखे. जिलाधिकारी की ओर से समाहरणालय मुख्य भवन स्थित स्थापना शाखा, नजारत शाखा, सामान्य शाखा और आपदा प्रबंधन शाखा का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान शाखा में कार्यरत कर्मियों से परिचय प्राप्त किया और उनको आवंटित कार्य की जानकारी ली गई. इस दौरान कार्यालय के प्रधान सहायक को सही तरीके से कार्य पुस्तक (लॉग बुक) संधारित करने का निर्देश दिया गया, ताकि यह पता चल सके कि किस सहायक के पास कितना कार्य लंबित है और उसका सही तरीके से अनुश्रवण किया जा सके.