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सौरभ सुमन यादव ने 22 जून, 2026 दिन सोमवार को मोतिहारी के जिलाधिकारी का पदभार ग्रहण किया. पद संभालते ही वह एक्शन मोड में दिखे. जिलाधिकारी की ओर से समाहरणालय मुख्य भवन स्थित स्थापना शाखा, नजारत शाखा, सामान्य शाखा और आपदा प्रबंधन शाखा का निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान शाखा में कार्यरत कर्मियों से परिचय प्राप्त किया और उनको आवंटित कार्य की जानकारी ली गई. इस दौरान कार्यालय के प्रधान सहायक को सही तरीके से कार्य पुस्तक (लॉग बुक) संधारित करने का निर्देश दिया गया, ताकि यह पता चल सके कि किस सहायक के पास कितना कार्य लंबित है और उसका सही तरीके से अनुश्रवण किया जा सके.
डीएम सौरभ सुमन यादव की तरफ से कार्यालय को स्वच्छ बनाए रखने, कार्यालय में अनावश्यक लोगों के प्रवेश को वर्जित करने और कार्यालय कार्य संस्कृति में आवश्यक सुधार लाने का निर्देश दिया गया. उन्होंने कहा कि सभी कार्यालय कर्मी समय से कार्यालय आएं, अपना बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज करें और जनता के आवेदनों के निष्पादन को प्राथमिकता देते हुए उसका गुणवत्तापूर्ण निष्पादन करें.
उन्होंने कहा कि सभी कार्यालयों का समय-समय पर निरीक्षण किया जाएगा. सौरभ यादव जब मोतिहारी में नगर आयुक्त थे, तब उन्होंने मोतिहारी में वृद्धा आश्रम खुलवाया था पर उनके जाने के बाद सरकार के निर्देश पर वृद्धा आश्रम मोतिहारी से शिफ्ट होकर बेतिया चला गया, जिसको लेकर मोतिहारी के लोगों ने मुहिम चलाया था कि मोतिहारी में वृद्धा आश्रम बना रहे, तब के तत्कालीन डीएम सौरभ जोरवाल ने वृद्धा आश्रम को बचाने के लिए कोई पहल नहीं किया.
वहीं, जब मोतिहारी के युवा और सामाजिक संगठनों ने वृद्धा आश्रम चलाने के लिए भवन मांगा, तो तत्कालीन डीएम ने बरियारपुर के खाली पंचायत भवन को अन्य के हवाले कर दिया था. ऐसे में नगर आयुक्त रहे सुमन सौरभ यादव का मोतिहारी डीएम बनकर आ जाने से वृद्धा आश्रम खुलने की उम्मीद लोगों के बीच जगी है.
बता दें कि मेयर प्रीति गुप्ता के पहल पर मोतिहारी नगर निगम ने अपने स्तर पर वृद्धा आश्रम संचालित करने का निर्णय भी ले चुकी हैं, जो नगर निगम के प्रोसिडिंग में दर्ज है.