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चार्ज लेते ही एक्शन में मोतिहारी के नए डीएम सौरभ सुमन, कार्यालयों का किया निरीक्षण, दी सख्त हिदायत

Motihari News: डीएम सौरभ सुमन यादव की तरफ से कार्यालय को स्वच्छ बनाए रखने, कार्यालय में अनावश्यक लोगों के प्रवेश को वर्जित करने और कार्यालय कार्य संस्कृति में आवश्यक सुधार लाने का निर्देश दिया गया.

Written ByPankaj Kumar
Published: Jun 22, 2026, 05:47 PM IST|Updated: Jun 22, 2026, 05:47 PM IST
चार्ज लेते ही एक्शन में मोतिहारी के नए डीएम सौरभ सुमन, कार्यालयों का किया निरीक्षण, दी सख्त हिदायत
Image Credit: जी मीडिया

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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