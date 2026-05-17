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नेपाल के रास्ते भारत में घुस रहा था चीनी नागरिक, पासपोर्ट मिला, वीजा नहीं... आखिर क्या है याओ सु जांग का नापाक इरादा?

India-Nepal Border News: रक्सौल बॉर्डर के मैत्री पुल पर एसएसबी के जवान, इमिग्रेशन विभाग और हरैया थाना की पुलिस सुरक्षा जांच कर रहे थे. बॉर्डर पर संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखे थे. इसी दौरान नेपाल के तरफ से चीन का नागरिक भारत मे घुसपैठ करने के प्रयास कर रहा था.

Written By  Pankaj Kumar|Edited By: Shailendra |Last Updated: May 17, 2026, 12:18 PM IST

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चीनी नागरिक याओ सु जांग गिरफ्तार
चीनी नागरिक याओ सु जांग गिरफ्तार

India-Nepal Border: भारत-नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा बलों ने एक चीनी नागरिक को गिरफ्तार किया है. अवैध रूप से भारत में घुसपैठ करने के मामले में एक चाइनीज नागरिक को इमिग्रेशन विभाग अधिकारी और हरैया थाना की पुलिस ने मैत्री पुल से गिरफ्तार किया है. 

दरअसल, रक्सौल बॉर्डर के मैत्री पुल पर एसएसबी के जवान, इमिग्रेशन विभाग और हरैया थाना की पुलिस सुरक्षा जांच कर रहे थे. बॉर्डर पर संदिग्ध व्यक्तियों पर कड़ी नजर रखे थे. इसी दौरान नेपाल के तरफ से चीन का नागरिक भारत मे घुसपैठ करने के प्रयास कर रहा था. 

इमिग्रेशन विभाग और एसएसबी ने चाइनीज नागरिक को हिरासत मस लेकर जांच शुरू किया, तो उसके पास वीजा से सबंधित को दास्तवेज नहीं था. चाइनीज नागरिक के पास EJ 0138408 नम्बर का एक पासपोर्ट मिला है. 

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चाइनीज नागरिक का नाम याओ सु जांग है. उम्र करीब 57 वर्ष है. सुरक्षा एजेंसी की पूछताछ में पता चला है कि ये बहुत दिनों से नेपाल में था. भारत में घुसपैठ पहले भी किया था, लेकिन रक्सौल बॉर्डर पर कड़ी सुरक्षा व्यवस्था से घुसपैठ नाकाम हो गया था. आज फिर से घुसपैठ का प्रयास किया और सुरक्षा एजेंसी ने मैत्री पुल पर इसे धर दबोचा है. 

आखिर ये बिना वीजा के भारत में क्यों घुसपैठ करने का प्रयास कर रहा था, ये सबसे बड़ा सवाल है? हाल में बॉर्डर मिटिंग्स के दौरान बिहार के चीफ सेकेट्री, डीजीपी और गृह मंत्रालय ने चिंता जताई थी और सुरक्षा व्यवस्था और सख्त करने के निर्देश दिए थे.

यह भी पढ़ें: बेतिया पुलिस की बड़ी कामयाबी, कुख्यात शूटर रवि मियां और भूमाफिया धीरज शुक्ला को धरा

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