Motihari News: आतंकियों के घुसपैठ की खबर के बाद रक्सौल बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त, हाई अलर्ट पर एसएसबी
Motihari News: आतंकियों के घुसपैठ की खबर के बाद रक्सौल बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त, हाई अलर्ट पर एसएसबी

Motihari News: बिहार बॉर्डर के रास्ते आतंकियों के भारत में घुसपैठ की खबर के बाद रक्सौल बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है. एसएसबी ने बॉर्डर पर सघन जांच के साथ-साथ ग्रामीण रास्तों पर पेट्रोलिंग बढ़ा दी है.

Edited By:  Shubham Raj|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Aug 28, 2025, 03:57 PM IST

रक्सौल बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त
रक्सौल बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त

Motihari News: नेपाल से बिहार बॉर्डर के रास्ते आतंकियों के भारत में घुसपैठ की खबर के बाद पुलिस मुख्यालय ने हाई अलर्ट जारी किया है. भारत में आतंकी घुसपैठ की हाई अलर्ट के बाद रक्सौल बॉर्डर पर सुरक्षा व्यवस्था सख्त कर दिया गया है. एसएसबी ने बॉर्डर पर सघन जांच के साथ-साथ ग्रामीण रास्तों पर पेट्रोलिंग बढा दी है. नेपाल से रक्सौल बॉर्डर के रास्ते प्रवेश करने वालों की सघन तलाशी एवं जांच की जा रही है. समान एवं बैगों का स्कैनर से जांच किया जा रहा है. रक्सौल स्टेशन पर डॉग स्कॉयर्ड की टीम गश्त कर रही है.

जो संदिग्ध तीन आतंकवादी बिहार के रास्ते घुसपैठ करने की आशंका जताई जा रही है. उनका स्कैच जारी किया गया है. इनके नाम हसनैन अली, रावलपिंडी पाकिस्तान का निवासी. आदिल हुसैन उमरकोट पाकिस्तान का निवासी और मो. उस्मान बहावलपुर पाकिस्तान का निवासी बतया जाता है. ये तीनों आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के बताए जा रहे है. ये आतंकवादी अगस्त के दूसरे सप्ताह में ही काठमाण्डू पहुंच गए थे. वहीं से पिछले सप्ताह बिहार में घुसपैठ किया है.

ये तीनों नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे हैं. PHQ ने इन तीनों के पासपोर्ट से संबंधित जानकारी भी सीमावर्ती जिलों को साझा की है. बिहार में विधानसभा चुनाव को देखते हुए आतंकी गतिविधि पर PHQ पैनी नजर रख रही है. इन आतंकवादियों के द्वारा देश के किसी हिस्से में आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की आशंका जताई जा रही हैं. PHQ ने सभी जिले के खुफिया तंत्र को सक्रिय कर आसूचना संकलन करने और संदिग्ध आतंकियों के विरुद्ध उचित कार्रवाई का निर्देश दिया है.

इनपुट- पंकज कुमार

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi  हर पल की जानकारी । बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

 

