बिहार चुनाव से पहले भारत-नेपाल बॉर्डर पर सुरक्षा सख्त, 9 नवंबर की सुबह होगी सीमा सील

बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए भारत-नेपाल की खुली सीमा पर सुरक्षा को लेकर चौकसी बढ़ा दी गई है. ताकि चुनाव में असामाजिक तत्वों या बाहरी लोगों की दखलअंदाजी को पूरी तरह से रोका जा सके. बुधवार को चुनाव ऑब्जर्वर गुलजार वाणी, बिहार-झारखंड नारकोटिक्स ब्यूरो के महानिदेशक अभिषेक आनंद और एसएसबी के डीआईजी सुरेश सुब्रमण्यम ने सीमावर्ती इलाकों का दौरा किया. इस दौरान अधिकारियों ने सीमा का निरीक्षण किया और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की.

चुनाव ऑब्जर्वर गुलजार वाणी ने बताया कि रक्सौल और नरकटिया विधानसभा क्षेत्र को “एक्सपेंडिचर सेंसिटिव” यानी खर्च संवेदनशील क्षेत्र के रूप में चिह्नित किया गया है. इन दोनों क्षेत्रों की निगरानी चुनाव आयोग अलग से कर रहा है. दूसरे चरण का मतदान 11 नवंबर को होना है, ऐसे में शांतिपूर्ण और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन को सख्त निर्देश दिए गए हैं.

अधिकारियों ने बताया कि भारत-नेपाल सीमा को मतदान से 48 घंटे पहले यानी 9 नवंबर की सुबह से सील कर दिया जाएगा. इसका उद्देश्य यह है कि कोई भी असामाजिक तत्व या राजनीतिक दल सीमा पार से अवैध धन, शराब या अन्य सामग्री लाकर चुनाव को प्रभावित न कर सके. चुनाव आयोग ने साफ निर्देश दिए हैं कि सीमा पार से किसी भी तरह की गतिविधि पर कड़ी नजर रखी जाए.

Add Zee News as a Preferred Source

एसएसबी और स्थानीय पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर पिछले कुछ दिनों में कई बार भारतीय और नेपाली करेंसी बरामद की है. नारकोटिक्स ब्यूरो के आईआरएस अधिकारी अभिषेक आनंद ने बताया कि राजनीतिक दलों द्वारा शराब या मादक पदार्थों का भंडारण न किया जा सके, इसके लिए सीमावर्ती इलाकों में लगातार गश्त और छापेमारी जारी है. उन्होंने कहा कि अब तक की कार्रवाई में बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थ बरामद किए गए हैं.

एसएसबी के डीआईजी सुरेश सुब्रमण्यम ने बताया कि सीमा की सुरक्षा के लिए 47वीं बटालियन के जवान पूरी मुस्तैदी से तैनात हैं. जवानों को दिन-रात गश्त करने और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने का निर्देश दिया गया है. मैत्री पुल, सहदेवा, महदेवा, पनटोका और मुशहरवा जैसे रास्तों पर नेपाल से आने-जाने वाले लोगों की सघन जांच की जा रही है. बिना पहचान और कारण के किसी को भी सीमा पार करने की अनुमति नहीं दी जा रही.

सीमा सुरक्षा को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक में स्थानीय प्रशासन, पुलिस, एसएसबी और नारकोटिक्स ब्यूरो के अधिकारी मौजूद रहे. बैठक में चुनाव के दौरान सुरक्षा व्यवस्था और अवैध गतिविधियों पर रोक लगाने की रणनीति तैयार की गई. इस दौरान रक्सौल एसडीपीओ मनीष आनंद, एसएसबी कमांडेंट संजय पांडेय, उप कमांडेंट दीपक कृष्णा सहित कई अधिकारी उपस्थित थे.

ये भी पढ़ें- ADR रिपोर्ट में चौंकाने वाले खुलासे, 27% उम्मीदवारों पर गंभीर आपराधिक मामले दर्ज

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!