/AI से बनाई पुलिस और हथियार की तस्वीर तो जाएंगे जेल, युवती पर FIR दर्ज, मोतिहारी पुलिस के रडार पर कई सोशल मीडिया प्रोफाइल

सोशल मीडिया निगरानी और पुलिस कार्यप्रणाली से जुड़े अहम सवाल

- पुलिस की वर्दी और हथियार दिखाकर AI तस्वीर बनाने वालों की पहचान के लिए साइबर पुलिस की निगरानी कितनी मजबूत है?

- ऐसी कितनी प्रोफाइल पुलिस के रडार पर हैं और अब तक कितनों की पहचान हुई है?

- मुफस्सिल थाना परिसर की AI तस्वीर बनाने वाले व्यक्ति तक पुलिस कब तक पहुंचेगी?

- क्या पुलिस यह पता लगा पाएगी कि ऐसी सामग्री सबसे पहले किस सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट हुई?

- AI से बनाई गई तस्वीर और वास्तविक तस्वीर में अंतर पहचानने के लिए पुलिस के पास कौन-सी तकनीकी व्यवस्था है?

- क्या पुलिस थानों, हथियारों और पुलिस वाहनों की डिजिटल तस्वीरों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई विशेष निगरानी तंत्र बनाएगी?

- अगर कोई व्यक्ति ऐसी भ्रामक सामग्री को आगे शेयर करता है, तो उसकी भूमिका की भी जांच होगी या कार्रवाई केवल मूल पोस्ट करने वाले तक सीमित रहेगी?

- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐसी सामग्री हटवाने के लिए पुलिस की तत्काल कार्रवाई की व्यवस्था क्या है?

- क्या जिले के सभी थानों को AI से तैयार भ्रामक पुलिस सामग्री के मामलों में एक समान कार्रवाई के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं?

- जब AI तकनीक लगातार अधिक वास्तविक तस्वीरें और वीडियो बनाने में सक्षम हो रही है, तो आने वाले समय में पुलिस की डिजिटल छवि की सुरक्षा के लिए प्रशासन की ठोस - रणनीति क्या होगी?