/AI से बनाई पुलिस और हथियार की तस्वीर तो जाएंगे जेल, युवती पर FIR दर्ज, मोतिहारी पुलिस के रडार पर कई सोशल मीडिया प्रोफाइल

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मोतिहारी में पुलिस से जुड़ी AI तस्वीरों और वीडियो के प्रसार पर पुलिस ने सख्ती शुरू की है. Instagram, Facebook, WhatsApp और YouTube पर ऐसी सामग्री की गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. मुफस्सिल थाना परिसर और हथियार के साथ AI से तैयार तस्वीर पोस्ट करने के मामले में साइबर थाने में FIR दर्ज की गई है. पुलिस प्रोफाइल और सामग्री तैयार करने वाले लोगों की पहचान में जुटी है. एसपी स्वर्ण प्रभात ने भ्रामक और आपत्तिजनक सामग्री के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई के निर्देश दिए हैं.
AI की आड़ में पुलिस की वर्दी और हथियार का डिजिटल खेल!
मोतिहारी में अब AI की मदद से पुलिस की वर्दी, थाना परिसर, हथियार और पुलिस वाहनों को दिखाकर तस्वीरें और वीडियो तैयार करना सोशल मीडिया यूजर्स के लिए भारी पड़ सकता है. पिछले कुछ महीनों में Instagram, Facebook, WhatsApp समूहों और YouTube पर पुलिस से जुड़ी AI सामग्री प्रसारित होने की जानकारी के बाद पुलिस ने इसे गंभीरता से लिया है. सवाल सिर्फ एक तस्वीर का नहीं, बल्कि उस डिजिटल सामग्री का है जो देखने वालों के बीच वास्तविक घटना का भ्रम पैदा कर सकती है.
युवती की AI तस्वीर पर FIR, पुलिस ने दिया साफ संदेश
मुफस्सिल थाना परिसर को दिखाते हुए हथियार के साथ AI से तैयार की गई तस्वीर सोशल मीडिया पर पोस्ट करने के मामले में साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई है. एसपी स्वर्ण प्रभात के निर्देश पर जांच शुरू होने के बाद यह मामला उन लोगों के लिए चेतावनी माना जा रहा है, जो AI तकनीक का इस्तेमाल मनोरंजन या सोशल मीडिया लोकप्रियता के लिए करते हुए पुलिस से जुड़ी संवेदनशील तस्वीरें तैयार कर रहे हैं.
कई सोशल मीडिया प्रोफाइल पुलिस के रडार पर, अब खुलेगा डिजिटल खेल
पुलिस के मुताबिक, ऐसी कई प्रोफाइल सामने आई हैं, जहां पुलिस से संबंधित तस्वीरें और वीडियो प्रसारित किए जा रहे हैं. इनमें AI से बनाई या बदली गई सामग्री भी शामिल बताई जा रही है. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि सामग्री किसने बनाई, किस उद्देश्य से बनाई और उसे सोशल मीडिया पर सबसे पहले किसने प्रसारित किया. यानी अब जांच सिर्फ पोस्ट तक सीमित नहीं, बल्कि उसके डिजिटल स्रोत तक पहुंचने की कोशिश है.
पुलिस की छवि से खिलवाड़ या सोशल मीडिया पर सनसनी फैलाने की कोशिश?
AI तकनीक ने तस्वीर और वीडियो बनाना आसान कर दिया है, लेकिन जब इसी तकनीक से पुलिस की वर्दी, थाना, हथियार या वाहन दिखाकर भ्रामक सामग्री तैयार की जाती है तो उसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं. ऐसी पोस्ट देखकर आम लोग उसे वास्तविक घटना समझ सकते हैं और अफवाह तेजी से फैल सकती है. पुलिस का मानना है कि इससे विभाग की छवि प्रभावित होने के साथ लोगों में भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है.
बनाने वाले से लेकर फैलाने वाले तक, पुलिस की नजर किस-किस पर?
पुलिस अब ऐसी सामग्री के स्रोत की जांच कर रही है. AI तस्वीर या वीडियो बनाने वाले के साथ उसे सोशल मीडिया पर पोस्ट करने और आगे शेयर करने वालों की भूमिका भी जांच के दायरे में आ सकती है. ऐसे में सोशल मीडिया पर किसी भी पुलिस संबंधी AI सामग्री को बिना सत्यापन साझा करना भी जोखिम पैदा कर सकता है. पुलिस ने स्पष्ट किया है कि भ्रामक और आपत्तिजनक सामग्री के मामलों में नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी.
सोशल मीडिया निगरानी और पुलिस कार्यप्रणाली से जुड़े अहम सवाल
- पुलिस की वर्दी और हथियार दिखाकर AI तस्वीर बनाने वालों की पहचान के लिए साइबर पुलिस की निगरानी कितनी मजबूत है?
- ऐसी कितनी प्रोफाइल पुलिस के रडार पर हैं और अब तक कितनों की पहचान हुई है?
- मुफस्सिल थाना परिसर की AI तस्वीर बनाने वाले व्यक्ति तक पुलिस कब तक पहुंचेगी?
- क्या पुलिस यह पता लगा पाएगी कि ऐसी सामग्री सबसे पहले किस सोशल मीडिया अकाउंट से पोस्ट हुई?
- AI से बनाई गई तस्वीर और वास्तविक तस्वीर में अंतर पहचानने के लिए पुलिस के पास कौन-सी तकनीकी व्यवस्था है?
- क्या पुलिस थानों, हथियारों और पुलिस वाहनों की डिजिटल तस्वीरों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कोई विशेष निगरानी तंत्र बनाएगी?
- अगर कोई व्यक्ति ऐसी भ्रामक सामग्री को आगे शेयर करता है, तो उसकी भूमिका की भी जांच होगी या कार्रवाई केवल मूल पोस्ट करने वाले तक सीमित रहेगी?
- सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से ऐसी सामग्री हटवाने के लिए पुलिस की तत्काल कार्रवाई की व्यवस्था क्या है?
- क्या जिले के सभी थानों को AI से तैयार भ्रामक पुलिस सामग्री के मामलों में एक समान कार्रवाई के लिए विशेष दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं?
- जब AI तकनीक लगातार अधिक वास्तविक तस्वीरें और वीडियो बनाने में सक्षम हो रही है, तो आने वाले समय में पुलिस की डिजिटल छवि की सुरक्षा के लिए प्रशासन की ठोस - रणनीति क्या होगी?