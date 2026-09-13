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AI से बनाई पुलिस और हथियार की तस्वीर तो जाएंगे जेल, युवती पर FIR दर्ज, मोतिहारी पुलिस के रडार पर कई सोशल मीडिया प्रोफाइल

मोतिहारी में AI से पुलिस की वर्दी, थाना और हथियार दिखाना भारी पड़ेगा. सोशल मीडिया पर फर्जी तस्वीरों का खेल पुलिस के रडार पर आ गया है. युवती पर FIR दर्ज होने के बाद हड़कंप मचा गया.

Written ByPankaj KumarEdited ByShailendra
Published: Sep 13, 2026, 08:25 PM IST|Updated: Sep 13, 2026, 08:25 PM IST
AI से बनाई पुलिस और हथियार की तस्वीर तो जाएंगे जेल, युवती पर FIR दर्ज, मोतिहारी पुलिस के रडार पर कई सोशल मीडिया प्रोफाइल
Image Credit: मोतिहारी में AI से पुलिस की वर्दी, थाना और हथियार दिखाना भारी पड़ेगा (Photo Credit- Chandani Vlog)

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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