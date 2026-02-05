Advertisement
पुलिस मित्र ठग गिरोह पर शिकंजा: एसपी ने घोषित किया इनाम, तीन दिन में सरेंडर नहीं किया तो होगी घर की कुर्की

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 06, 2026, 08:59 AM IST

Motihari News: मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने पुलिस मित्र के नाम पर बेरोजगार युवकों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले एक बड़े ठग गिरोह के कब तक चिन्हित हुए सरगना समेत तीन ठग को तीन दिन का अल्टीमेटम दिया है. गुरुवार को इनाम की घोषणा करते हुए कड़ी चेतावनी भी दिया है .

ठगों के सरगना का नाम आया सामने, यूटूबर भी शामिल
पुलिस जांच में मुख्य सरगना के रूप में समस्तीपुर के अशोक सम्राट का नाम सामने आया है. जब पुलिस ने चिरैया से असरफ कमाल को गिरफ्तार किया तो उंसके निशानदेही पर मुफ़्जफ़रपुर से विनीत कुमार की गिरफ्तारी हुई. विनीत कुमार ने पुलिस को बताया कि पुलिस मित्र के नाम पर बेरोजगारों से ठग कर अशोक सम्राट, धर्मेंद्र कुमार और राकेश कुमार पैसा पहुचाता था. इसके बाद पुलिस ने मुख्य सरगना अशोक सम्राट पर 15 हजार और धर्मेंद्र कुमार ,राकेश कुमार पर 10-10 हजार के इनाम की घोषणा किया है. 

एसआईटी में प्रशिक्षु IPS, डिस्ट्रिक्ट इंटिलिजेंस यूनिट समेत साइबर एक्सपर्ट्स की टीम शामिल 
मामले की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने प्रशिक्षु आईपीएस अधिकारी के नेतृत्व में एसआईटी बनाई है, जिसमें अब साइबर डीएसपी और साइबर थाने की पूरी टीम को भी शामिल कर लिया गया है. इस टीम ने देर रात मुजफ्फरपुर से आरोपी विनीत को गिरफ्तार किया है. छापेमारी के दौरान चिरैया थाना क्षेत्र से एक ऐसे व्यक्ति को भी हिरासत में लिया गया है जो अपनी गाड़ी पर 'पुलिस मित्र बिहार प्रदेश अध्यक्ष' का बोर्ड लगाकर घूम रहा था. 

तीन मास्टरमाइंड पर इनाम की घोषणा 
गिरोह के मुख्य सरगनाओं को पकड़ने के लिए एसपी स्वर्ण प्रभात ने इनाम की घोषणा की है. अशोक सम्राट (वैशाली): 15,000 रुपये का इनाम. धर्मेंद्र कुमार (समस्तीपुर): 10,000 रुपये का इनाम. राकेश कुमार उर्फ जितेंद्र (पटना): 10,000 रुपये का इनाम. पुलिस ने साफ किया है कि सूचना देने वाले का नाम पूरी तरह गोपनीय रखा जाएगा.

थाना परिसर में फर्जी ट्रेनिंग और जॉइनिंग का खेल
ठगी का यह तरीका बेहद शातिर था. एक एनजीओ (NGO) के नाम पर गिरोह ने बेरोजगारों को 16 हजार रुपये प्रति महीने वेतन का लालच दिया. उन्हें मुजफ्फरपुर,छपरा, पटना में फर्जी ट्रेनिंग दी गई और हद तो तब हो गई जब थाना में स्टेशन डायरी कर जॉइनिंग करवा दी गई. गिरोह ने चौकीदार के बेटों तक को नहीं छोड़ा और प्रत्येक युवक से 20 हजार से लेकर 1 लाख रुपये तक की वसूली कर लिया.

यूट्यूबर और थानेदारों की भूमिका संदेह के घेरे में 
सूत्रों के अनुसार, यह फर्जीवाड़ा गोविंदगंज, पहाड़पुर, अरेराज, फेनहारा, ढाका, चिरैया और घोड़ासहन समेत कई थानों में फैला हुआ है. इस गिरोह में कुछ यूटूबर भी शामिल है. एसपी ने इस मामले में संलिप्त थानों के पुलिसकर्मियों, थानेदारों और यूट्यूबर की संदिग्ध भूमिका की भी जांच के निर्देश दिए हैं. जांच का दायरा अब मोतिहारी से निकलकर रोहतास, छपरा, समस्तीपुर, पटना और मुजफ्फरपुर तक फैल गया है, जहां ठगों ने सोशल मीडिया चैनल्स के जरिए अपना जाल बिछाया था. पुलिस मित्र के नाम पर फर्जी बहाली कर लाखों की ठगी करने वाले इस नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए एसपी ने एसआईटी (SIT) का चार टीम लगातार छापेमारी कर रही है. अब एसआईटी की टीम मुजफ्फरपुर, पटना, मोतिहारी, रोहतास और सारण में छापेमारी कर गिरोह के सदस्यों को दबोचना शुरू कर दिया है.

रिपोर्ट: पंकज कुमार

