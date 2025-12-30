Advertisement
Sugauli HPCL: गाजीपुर से आया गलत पार्ट और बढ़ी किसानों की मुसीबत, 4 दिनों से ठप है गन्ने की पेराई

Sugauli HPCL News: बिहार की चीनी मिलों में गन्ने की पेराई चल रही है. इस बीच सुगौली एचपीसीएल चीनी मिली में तकनीकी गड़बड़ी की वजह से मिल बंद है. जिसकी वजह से 4 दिनों से गन्ने की पेराई ठप है.

 

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Dec 30, 2025, 03:35 PM IST

Sugauli HPCL: चीनी मिल के व्यॉलर में गड़बड़ी होने से गन्ने की पेराई कई दिनों से बंद जिससे किसानों की परेशानी बढ गई है. चीनी मिल में पेराई बंद होने के कारण कई दिनों से ट्रैक्टर चालक मिल में फंसे हैं. जिन्हें ठंड के कारण परेशानियों से गुजरना पड रहा है. गन्ना किसान खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर हैं. 

बताया जाता है 27 दिसंबर को व्यॉलर में तकनीकी गडंबडी आ गई. जिससे पेराई अवरुद्ध हो गया. हालांकि, चीनी मिल की तरफ से 28 से 29 दिसम्बर, 2025 तक मिल बंद होनी की अधिकारी घोषणा कर दी गई थी. जिसके बाद किसानों को लगा कि 30 दिसंबर को गन्ने की पेराई शुरू हो जाएगी. लेकिन, वैसा नहीं हो सका. जिसके चलते किसान और चालकों ने नराजगी जाहिर की.

मिल अधिकारियों के अनुसार, व्यॉलर की मरम्मती के लिए पार्ट्स गाजीपुर से मंगाया गया. मगर, आए पार्ट्स अल्टर था. जिसके चलते फिर से इसे बदलकर दुसरा पार्ट्स मंगवाया जा रहा है. इस स्थिति में गन्ने लदे ट्रैक्टर चालक को मिल में फंसना पड़ा है.

कुछ चालकों ने कहा कि पेराई ठप होने के कारण हमलोग चार दिनों से मिल में ठंड झेलते हुए फंसे है. वहीं, मिल अधिकारियो के अनुसार, मंगलवार के शाम से पेराई चालू होने की उम्मीद जताया गया है.

गन्ना उपमहाप्रबंधक संजीव कुमार ने बताया कि व्यॉलर में हुई तकनीकी गड़बड़ी के कारण यह समस्या आई है. जिसका काम चल रहा है. जल्द ही खराबी को दुरुस्त कर चीनी मिल में गन्ने की पेराई शुरू कर दी जाएगी.

रिपोर्ट: पंकज कुमार

