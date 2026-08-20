/हर महीने भरी किश्त, फिर भी दरवाजे पर चिपका दिया दखल-कब्जे का नोटिस, मोतिहारी के सन्नी कुमार की दर्दभरी दास्तान

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मोतिहारी के मठिया मोहल्ला के रहने वाले सन्नी कुमार हर महीने बैंक की किस्त जमा कर रहे हैं, फिर भी उनके घर की नीलामी और दखल-कब्जे का आदेश जारी हो गया. 19 अगस्त, 2026 दिन बुधवार को जिला प्रशासन और पुलिस फोर्स की मदद से घर पर कब्जा करने का नोटिस चस्पा हुआ, तो परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा.
दरअसल, सन्नी कुमार ने बजाज फाइनेंस से वर्ष 2023 में करीब चौबीस लाख रुपया लोन लिया था, जिसकी किस्त करीब पैंतीस हजार प्रत्येक महीने का बनी. तय नियम के अनुसार, सन्नी कुमार अपनी किस्त जमा करते रहे. बीच में पिछले वर्ष तीन महीने तक वह किस्त जमा नहीं कर सके थे, जिसके बाद उनका खाता एनपीए हो गया पर चौथे महीने में सन्नी कुमार ने चारों महीने का किस्त एक साथ जमा कर दिया था. यहां तक कि अभी अगस्त महीने तक सन्नी कुमार की किस्त जमा है यानी की किस्त अप-टू-डेट है... पर बीच के तीन महीने किस्त नहीं जमा हो सका था, जिसके बाद बजाज फाइनेंस Debt Recovery Tribunal (ऋण वसूली अधिकरण) पटना में गुहार लगाया था, जहां से मोतिहारी के डीएम को निर्देश आया कि ऋणी के घर पर दखल कब्जा दिलवाने में विधिसम्मत कारवाई करे. जबकि, उक्त तीन महीने का बकाया इंस्टॉलमेंट भी सन्नी कुमार का दावा है कि उसने जमा कर दिया है.
बावजूद इसके बजाज फाइनेंस के मैनेजर ने सरफेसी एक्ट का हवाला देते हुए अग्रतर कार्रवाई किया. मगर, Debt Recovery Tribunal (ऋण वसूली अधिकरण) को यह सच नहीं बताया कि ऋणी का किस्त लगातार जमा हो रहा है. Debt Recovery Tribunal (ऋण वसूली अधिकरण) से निर्देश मिलने के बाद मोतिहारी के डीएम ने एक अगस्त को आदेश जारी करते हुए आज यानी 20 अगस्त को कब्जा दिलवाने का आदेश जारी कर दिया.
बजाज फाइनेंस ने 18 अगस्त, 2026 को दोपहर 3 बजे सन्नी कुमार के घर पर दखल कब्जा करने का नोटिस चस्पा कर दिया. घर पर दखल कब्जा का नोटिस चस्पा होने के बाद सन्नी की मां और पत्नी की तबियत खराब हो गई. सन्नी के घर में मातम पसर गया. घर का हर सदस्य यह सोचकर कि दो दिन बाद उनके सपनों का घर उनका नहीं रह पाएगा.
वहीं, जब मामला जी न्यूज के पास पहुंचा, तो हमने बजाज फाइनेंस के मैनेजर पंकज दुबे से सवाल किया कि लोन की किस्त जमा करने वाले के घर पर आप किस नियम के तहत कब्जा करने जा रहे हैं, तो हमारे सवालों से घबराए बैंक मैनेजर ने सवाल खत्म होने से पहले ही बोलना शुरू कर दिए कि सबकुछ शॉर्टआउट हो गया है. हम दखल कब्जा करने नहीं जा रहे है.