/हर महीने भरी किश्त, फिर भी दरवाजे पर चिपका दिया दखल-कब्जे का नोटिस, मोतिहारी के सन्नी कुमार की दर्दभरी दास्तान

दरअसल, सन्नी कुमार ने बजाज फाइनेंस से वर्ष 2023 में करीब चौबीस लाख रुपया लोन लिया था, जिसकी किस्त करीब पैंतीस हजार प्रत्येक महीने का बनी. तय नियम के अनुसार, सन्नी कुमार अपनी किस्त जमा करते रहे. बीच में पिछले वर्ष तीन महीने तक वह किस्त जमा नहीं कर सके थे, जिसके बाद उनका खाता एनपीए हो गया पर चौथे महीने में सन्नी कुमार ने चारों महीने का किस्त एक साथ जमा कर दिया था. यहां तक कि अभी अगस्त महीने तक सन्नी कुमार की किस्त जमा है यानी की किस्त अप-टू-डेट है... पर बीच के तीन महीने किस्त नहीं जमा हो सका था, जिसके बाद बजाज फाइनेंस Debt Recovery Tribunal (ऋण वसूली अधिकरण) पटना में गुहार लगाया था, जहां से मोतिहारी के डीएम को निर्देश आया कि ऋणी के घर पर दखल कब्जा दिलवाने में विधिसम्मत कारवाई करे. जबकि, उक्त तीन महीने का बकाया इंस्टॉलमेंट भी सन्नी कुमार का दावा है कि उसने जमा कर दिया है.