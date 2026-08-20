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हर महीने भरी किश्त, फिर भी दरवाजे पर चिपका दिया दखल-कब्जे का नोटिस, मोतिहारी के सन्नी कुमार की दर्दभरी दास्तान

Motihari News: मोतिहारी का एक ऋणी डिफाल्टर नहीं है. वह हर महीने अपनी किस्त जमा करता रहा, बावजूद इसके उसके घर पर दखल -कब्जा की प्रक्रिया शुरू हो गई. यहां तक कि आज होने वाले दखल-कब्जा से पहले उक्त घर पर कल नोटिस भी चस्पा कर दिया गया

Written ByPankaj KumarEdited ByShailendra
Published: Aug 20, 2026, 08:04 PM IST|Updated: Aug 20, 2026, 08:04 PM IST
हर महीने भरी किश्त, फिर भी दरवाजे पर चिपका दिया दखल-कब्जे का नोटिस, मोतिहारी के सन्नी कुमार की दर्दभरी दास्तान
Image Credit: (Photo-AI) मोतिहारी के सन्नी कुमार की दर्दभरी दास्तान

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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