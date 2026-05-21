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मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रा की संदिग्ध मौत, कैंपस में हड़कंप

मोतिहारी के इंजीनियरिंग कॉलेज में एक छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई. छात्रा का कमरा अंदर से बंद था और दरवाजा तोड़कर उसे बाहर निकाला गया. अस्पताल ले जाने पर उसकी मौत हो गई. पिता ने हत्या का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस इसे आत्महत्या मान रही है.

Written By  Pankaj Kumar|Edited By: Saurabh Jha|Last Updated: May 21, 2026, 11:11 PM IST

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मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रा की संदिग्ध मौत
मोतिहारी इंजीनियरिंग कॉलेज में छात्रा की संदिग्ध मौत

बिहार के मोतिहारी से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है. यहां एक इंजीनियरिंग कॉलेज के कैंपस में पढ़ने वाली छात्रा की संदिग्ध हालत में मौत हो गई है. इस घटना के बाद पूरे कॉलेज में हड़कंप मच गया है. सैकड़ों छात्र मौके पर इकट्ठा हो गए और सभी यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ.

बताया जा रहा है कि छात्रा का कमरा अंदर से बंद था. काफी देर तक कोई जवाब नहीं मिलने पर लोगों को शक हुआ. इसके बाद दरवाजा तोड़ा गया. अंदर छात्रा कुर्सी पर बैठी हुई बेहोश मिली. उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

मृतक छात्रा की पहचान रिमी के रूप में हुई है, जो मुजफ्फरपुर की रहने वाली थी. वह मोतिहारी के इंजीनियरिंग कॉलेज में थर्ड ईयर की छात्रा थी. कॉलेज के लोगों के अनुसार, रिमी पढ़ाई में काफी अच्छी थी और एक होनहार छात्रा मानी जाती थी.

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इस मामले में छात्रा के पिता ने गंभीर आरोप लगाए हैं. उनका कहना है कि उनकी बेटी की हत्या की गई है. उन्होंने दावा किया है कि गला दबाकर उसकी जान ली गई है. पिता ने यह भी बताया कि घटना से एक रात पहले उन्होंने अपनी बेटी से बात की थी और तब वह बिल्कुल सामान्य थी.

वहीं दूसरी ओर, पुलिस इस मामले को आत्महत्या मान रही है. हालांकि अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं आई है. ऐसे में पुलिस के इस बयान पर स्थानीय लोग सवाल उठा रहे हैं. लोगों का कहना है कि बिना जांच पूरी हुए जल्दबाजी में निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए.

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पुलिस ने छात्रा का मोबाइल जब्त कर लिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है. अधिकारी यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर मौत की असली वजह क्या है. इस घटना के बाद कॉलेज के छात्रों और स्थानीय लोगों में डर और गुस्से का माहौल है.

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