रात में खिलाया खाना पर अगले दिन चूल्हा बन्द, भूख से तड़प रहे ग्रामीणों के लिए आगे आए विधायक

Bihar Flood: भारत-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र के मोतिहारी जिले के कई गांवों में इस बार फिर से बाढ़ ने कहर बरपाया है. बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष भी ढाका प्रखंड के इन्हीं गांवों में भारी नुकसान हुआ था. यह क्षेत्र लगातार पांच वर्षों से बाढ़ की चपेट में आता रहा है. इस बार भी स्थिति गंभीर है—किसानों के चेहरे से मुस्कान गायब है, लेकिन उनकी परेशानी सुनने या समाधान करने वाला कोई नहीं दिख रहा है.

नेपाल में हुई भारी बारिश के कारण सीमावर्ती नदियां उफान पर हैं. बांधों पर अत्यधिक दबाव के कारण नेपाल के मौलापुर और बैरिया इलाके में बांध टूट गए, जिससे कुंडवा चैनपुर थाना क्षेत्र के दर्जनों गांव बाढ़ की चपेट में आ गए. इनमें तेल्हारा, गुरहनवा और बलुआ गुआबारी पंचायत प्रमुख रूप से प्रभावित हुए हैं. इन क्षेत्रों में किसानों की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है, और खेती में लगी मेहनत व पूंजी पूरी तरह नष्ट हो गई है.

दिलचस्प बात यह है कि बाढ़ पीड़ित परिवार प्रशासन पर 'आपदा में अवसर' खोजने का आरोप लगा रहे हैं. स्थानीय लोगों के अनुसार, सरकारी कर्मियों द्वारा रात में खाना तो उपलब्ध कराया गया, लेकिन सुबह का भोजन बंद कर दिया गया. इसके बाद मौके पर पहुंचे स्थानीय विधायक पवन जायसवाल ने अधिकारियों को फोन कर तुरंत भोजन की व्यवस्था कराने का आग्रह किया.

वर्ष 2017 के बाद से कुंडवा चैनपुर क्षेत्र ने कई बार बाढ़ की विभीषिका झेली है, लेकिन अब तक न तो फसल का मुआवजा मिला है और न ही बाढ़ राहत कोष से आर्थिक सहायता. ग्रामीणों का कहना है कि राहत वितरण के नाम पर केवल 'फोटोशूट' होते हैं—वास्तव में जितने लोग भोजन पाते हैं, उससे दस गुना अधिक परिवार भूखे रह जाते हैं. यहां तक कि नाव की व्यवस्था तक नहीं हो पाई है, जिससे लोगों को आवागमन में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है. अब ग्रामीण प्रशासन और सरकार से उचित मुआवजे की मांग कर रहे हैं.

इनपुट: पंकज कुमार

