सावधान! बिहार में घुस चुके हैं 3 आतंकी, इनके बारे में सूचना देने वालों को मिलेंगे 50,000 रुपये इनाम
सावधान! बिहार में घुस चुके हैं 3 आतंकी, इनके बारे में सूचना देने वालों को मिलेंगे 50,000 रुपये इनाम

Motihari Crime News: बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में नेपाल बॉर्डर से तीन पाकिस्तानी संदिग्धों के घुसने की खबर के बाद पुलिस ने सुरक्षा बढ़ा दी है. इन तीनों संदिग्धों की सूचना देने वालों को 50000 रुपए इनाम देने का एलान किया गया हैं. मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने आम जनता से सहयोग की अपील करते हुए विशेष नंबर जारी किए हैं. उनहोंने बताया कि उनके मोबाइल नंबर पर भी आम लोग सूचना दे सकते हैं.

 

Edited By:  Rupak Mishra|Last Updated: Aug 28, 2025, 08:39 PM IST

बिहार पुलिस
बिहार पुलिस

Motihari Crime News:  बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में पुलिस अलर्ट पर है. जिले में नेपाल बॉर्डर से तीन पाकिस्तानी संदिग्धों के घुसने की खबर के बाद पूर्वी चंपारण पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है. इन तीनों संदिग्धों की सूचना देने वालों को 50 हजार रुपए इनाम दिए जाने की भी घोषणा की गई है. पुलिस ने इन तीनों संदिग्धों की तस्वीर भी जारी की है. तीनों संदिग्धों में पहला हसनैन अली है, जो रावलपिंडी (पाकिस्तान) का निवासी बताया गया, जबकि दूसरा आदिल हुसैन उमरकोट (पाकिस्तान) का निवासी है. तीसरा संदिग्ध मोहम्मद उस्मान बताया गया, जो बहावलपुर (पाकिस्तान) का निवासी बताया जा रहा है.

पूर्वी चंपारण पुलिस के मुताबिक, नेपाल के रास्ते बिहार में तीन पाकिस्तानी आतंकी घुसे हैं. बताया जा रहा है कि बिहार में घुसे तीनों संदिग्ध आतंकी संगठन से संबंध रखते हैं मोतिहारी के पुलिस अधीक्षक स्वर्ण प्रभात ने आम जनता से सहयोग की अपील करते हुए विशेष नंबर जारी किए हैं.

ये भी पढ़ें: बिहार में घुसे 3 पाकिस्तानी आतंकी, उधर गयाजी के महाबोधि मंदिर में ड्रोन गिरा!

Add Zee News as a Preferred Source

उन्होंने कहा कि किसी भी संदिग्ध व्यक्ति के बारे में जानकारी मिलने पर तुरंत नजदीकी थाने को सूचना दें या फिर 112 पर कॉल करें. उन्होंने भरोसा दिलाया है कि सूचना देने वाले की पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी. पुलिस अधीक्षक ने कहा कि उनके मोबाइल नंबर पर भी आम लोग सूचना दे सकते हैं.

नेपाल के सीमावर्ती क्षेत्रों में पुलिस ने चौकसी बढ़ा दी है. होटल, लॉज और किराए के मकानों की भी जांच करने का निर्देश सभी थाना प्रभारियों को दिया गया है. पुलिस अधीक्षक ने बताया कि सीमा क्षेत्रों में वाहनों की भी जांच की जा रही है। इसके अलावा पुलिस ने आम नागरिकों से भी संदिग्धों को पकड़ने के लिए मदद मांगी है. वहीं, सीमा पर सशस्त्र सीमा बल और स्थानीय पुलिस ने अपनी गतिविधि बढ़ा दी है

इनपुट: आईएएनएस

