वाल्मीकि टाइगर रिजर्व: धूप सेंकने निकला बाघ, पर्यटकों ने करीब से देखा जंगल का राजा

Valmiki Tiger Reserve Jungle Safari: वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों को बाघ का दीदार हुआ. गोबर्धना रेंज में जंगल सफारी का सफर सैलानियों के लिए यादगार बन गया.
Valmiki Tiger Reserve: वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी के दौरान पर्यटक उस वक्त रोमांचित हो उठे जब गोबर्धना जंगल में बाघ को टहलते हुए लोगों ने करीब से देखा. बाघ को देखते ही पर्यटकों ने अपने मोबाइल फोन के कैमरे निकाल इस दुर्लभ पल को कैद कर लिया. बाघ को इतने करीब से देखकर सभी पर्यटक गदगद नजर आए. दरअसल, इलाके में कड़ाके की ठंड पड़ रही है, इसी बीच शनिवार को धूप क्या निकली वनराज भी अपनी माद से बाहर आकर टहलने लगे, तभी सैलानियों का जत्था जंगल सफारी पर निकला था और सदाबहार जंगल के भीतर बाघ का करीब से दीदार कर पर्यटक बेहद रोमांचित हो उठे.
रामनगर निवासी सिकंदर हयात अपने छह दोस्तों के साथ वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में जंगल सफारी पर निकले थे. सिकंदर हयात ने कहा कि वे जीवन में पहली बार जंगल सफारी पर गए थे और पहली ही बार में ही बाघ समेत अन्य वन्य जीवों को देखकर बेहद रोमांचित हुए. उन्होंने कहा कि बाघ को सामने से देखकर एक अलग अनुभूति हुई, जिसे शब्दों में बयान करना कम है.
उन्होंने कहा कि अफसोस इस बात का है कि इतने पास रहने के बावजूद वे पहले कभी जंगल सफारी पर नहीं आए थे, लेकिन नए साल में वन्य और पर्यावरण विभाग की ओर से गोबर्धना में हुई भव्य पर्यटन सेवाओं की शुरुआत बेहतरीन पहल है, जब अक्सर यहां बाघ, तेंदुआ, भालू, गौर और बारहसिंघा समेत हिरण चितल और मोर जैसे जीव जंतुओं का दीदार आसानी हो रहा है. जबकि, परेवादह झील और झरना कुदरत के हसीन वादियों का एहसास दिला रहा है.
पर्यटक सिकंदर हयात ने बताया कि जंगल में टहलते हुए बाघ को देखना उनके जीवन का सबसे यादगार पल बन गया है. इस अनुभव को उन्होंने अपने मोबाइल कैमरे में कैद कर लिया है, जो जीवन भर की यादगार बनकर रहेगा. पर्यटकों ने कहा कि यह सफर उनके लिए हमेशा यादगार रहेगा.
इस संबंध में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व के वन संरक्षक सह निदेशक डॉ. नेशामणी के ने बताया कि जंगल सफारी के दौरान पर्यटकों को वन्यजीवों का नजदीक से दीदार हो रहा है. उन्होंने कहा कि सैलानियों को VTR में बाघ, तेंदुआ, भालू, मगरमच्छ, मोर, हिरण और जंगली भैंस और मुर्गे जैसे वन्य जीव आसानी से नजर आ रहे हैं. वीटीआर की प्रशिक्षित टीम और नेचर गाइड का सफ़ल प्रयास है कि पर्यटक यहां से यादगार और सुखद अनुभव लेकर वापस लौट रहे हैं. यहीं वजह है कि हर साल वाल्मीकि टाइगर रिजर्व लाखों सैलानियों के एडवेंचर का बेहतर ठिकाना बन गया है.
रिपोर्ट: इमरान अजीज
