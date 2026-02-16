Advertisement
'होली पर घर आऊंगा मां...', वादा कर गया बेटा, पर आई मौत की खबर, राजस्थान के केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, मोतिहारी के दो लोगों की मौत

Bhilwara Factory Fire News: राजस्थान के भीलवाड़ा में केमिकल फैक्ट्री में आग लगने से 8 कर्मचारी जिंदा जल गए. वहीं, पूर्वी चंपारण के शिकारगंज थाने के नरूलाहा गांव मे मातम पसर गया है. इस गांव के दो लोगों की मौत हो गई है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Feb 16, 2026, 06:07 PM IST

राजस्थान के केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, मोतिहारी के दो लोगों की मौत
राजस्थान के केमिकल फैक्ट्री में लगी आग, मोतिहारी के दो लोगों की मौत

Bhiwadi Chemical Factory Blast: राजस्थान के भीलवाड़ा में स्थित एक केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. आग लगने से बिहार के पूर्वी चंपारण के मोतिहारी के दो लोगों की मौत हो गई. शिकारगंज थाना क्षेत्र के नरुलहा गांव के दो युवकों की इस हादसे में दर्दनाक मौत के बाद पूरे इलाके में सन्नाटा पसरा है. इस दुखद घटना के बाद गांव में मातम पसर गया है, सभी लोग का रो-रोकर बुरा हाल है.

1. 'होली में घर आऊंगा, सब साथ मनाएंगे'-अधूरा रह गया वादा
मृतक के पिता शिवजी पासवान ने रोते हुए बताया कि उनका बेटा पिछले 3 वर्षों से राजस्थान में काम कर रहा था. इस बार उसने वादा किया था कि वह होली पर घर आएगा और पूरे परिवार के साथ खुशियां मनाएगा. पिता ने भारी मन से कहा, 'बेटा आने वाला था, लेकिन उससे पहले उसकी मौत की खबर आ गई. अब सब खत्म हो गया.'

2. मां का रो-रोकर बुरा हाल: 'रोज बात होती थी...'
एक अन्य मृतक की परिजन लाल चुन्नी देवी का भी हाल बेहाल है. उन्होंने बताया कि उनकी बेटे से रोजाना फोन पर बात होती थी. वह बार-बार घर आने और सबको साथ लेकर त्योहार मनाने की बात करता था. लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था, इस अग्निकांड ने पूरे परिवार की खुशियां एक पल में छीन लीं.

3. शिकारगंज के नरूलाहा गांव में मातम
घटना के बाद से नरूलाहा गांव के हर घर में उदासी है. लोग पीड़ित परिवारों को ढांढस बंधाने पहुंच रहे हैं. ग्रामीणों में इस बात को लेकर भी आक्रोश और दुख है कि पेट पालने के लिए प्रदेश गए मजदूरों को सुरक्षित कार्यस्थल तक नसीब नहीं हो पा रहा है. अब परिजनों की मांग है कि सरकार उनके शवों को जल्द से जल्द गांव लाने की व्यवस्था करे और उचित मुआवजा प्रदान करे.

रिपोर्ट: पंकज कुमार

