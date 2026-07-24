/मोतिहारी में रील बनाना पड़ा भारी: आम के बगीचे में बना रहे थे वीडियो, ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से धूना

इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गांव के युवक 3-4 रील्स क्रिएटर्स को बांस के डंडों से बेदर्दी से पीट रहे हैं. क्रिएटर्स के साथ एक लड़की भी मौजूद है, जिसे कुछ लोगों ने हाथ पकड़कर रोक रखा है और उसके घर-परिवार वालों को बुलाने का दबाव बना रहे हैं. हमलावर युवक किसी की भी सुनने को तैयार नहीं हैं और लगातार उन पर डंडे बरसा रहे हैं.