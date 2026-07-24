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मोतिहारी में रील बनाना पड़ा भारी: आम के बगीचे में बना रहे थे वीडियो, ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से धूना

Motihari News: मोतिहारी के एक ग्रामीण इलाके में कुछ रील्स क्रिएटर और यूट्यूबर एक आम के बगीचे में अपनी वीडियो शूट कर रहे थे. शूटिंग के दौरान उनकी कुछ हरकतें स्थानीय युवाओं को नागवार गुजरीं. मामला इतना बढ़ गया कि गांव के युवकों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया.

Written ByPankaj KumarEdited ByShailendra
Published: Jul 24, 2026, 06:09 PM IST|Updated: Jul 24, 2026, 06:09 PM IST
मोतिहारी में रील बनाना पड़ा भारी: आम के बगीचे में बना रहे थे वीडियो, ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से धूना
Image Credit: (Z News) मोतिहारी में रील बना रहे युवक-युवती को ग्रामीणों ने पीटा

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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