/मोतिहारी में रील बनाना पड़ा भारी: आम के बगीचे में बना रहे थे वीडियो, ग्रामीणों ने लाठी-डंडों से धूना

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सोशल मीडिया पर छा जाने और चंद व्यूज-लाइक्स पाने की होड़ आज के युवाओं पर इस कदर हावी है कि वे बिना जगह और स्थिति की परवाह किए बिना कुछ भी करने को तैयार हैं. मगर, कई बार यह कंटेंट बनाने का फितूर गले की फांस भी बन जाता है. बिहार के मोतिहारी के मुफ्फसिल थाना क्षेत्र से एक ऐसा ही चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां रील बनाना कुछ युवाओं को भारी पड़ गया.
मोतिहारी के एक ग्रामीण इलाके में कुछ रील्स क्रिएटर और यूट्यूबर एक आम के बगीचे में अपनी वीडियो शूट कर रहे थे. शूटिंग के दौरान उनकी कुछ हरकतें स्थानीय युवाओं को नागवार गुजरीं. मामला इतना बढ़ गया कि गांव के युवकों ने उन्हें चारों तरफ से घेर लिया. देखते ही देखते कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया और ग्रामीणों ने बांस के डंडों से रील्स बना रहे युवाओं पर हमला कर दिया.
इस पूरी घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि गांव के युवक 3-4 रील्स क्रिएटर्स को बांस के डंडों से बेदर्दी से पीट रहे हैं. क्रिएटर्स के साथ एक लड़की भी मौजूद है, जिसे कुछ लोगों ने हाथ पकड़कर रोक रखा है और उसके घर-परिवार वालों को बुलाने का दबाव बना रहे हैं. हमलावर युवक किसी की भी सुनने को तैयार नहीं हैं और लगातार उन पर डंडे बरसा रहे हैं.