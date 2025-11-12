Advertisement
सुगौली विधानसभा में फेंकी मिली VVPAT की पर्चियां, हाथी, ब्लैकबोर्ड समेत इन पार्टियों के हैं सिंबल, मचा हड़कंप

Bihar Chunav 2025: मोतिहारी में मतदानकर्मी की बड़ी लापरवाही सामने आया है. सुगौली विधानसभा के राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय निमुई, सुगौली में बने बूथ संख्या 218,219 पर VVPAT (वोटर भेरिफायर्ड पेपर ऑडिट ट्रायल) फेंका हुआ है. फेंके गए VV पैट में हाथी, ब्लैकबोर्ड समेत अन्य पार्टी के चिन्ह् है.

Edited By:  Shailendra |Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 12, 2025, 12:20 PM IST

Sugauli Assembly Constituency: मोतिहारी जिले के सुगौली विधानसभा क्षेत्र में चुनावी प्रक्रिया में मतदानकर्मी की बड़ी लापरवाही सामने आया है है. सुगौली स्थित राजकीय उत्क्रमित मध्य विद्यालय निमुई के बूथ संख्या 218 और 219 पर VVPAT मशीन से निकले हुए मतपत्र (पेपर ऑडिट ट्रायल स्लिप्स) खुले में लावारिस पड़े मिले हैं. इन फेंके गए स्लिप्स पर कई राजनीतिक दलों के चुनाव चिन्ह जैसे हाथी, ब्लैकबोर्ड साफ देखे जा सकते हैं, जो मतदान की गोपनीयता और सामग्री की सुरक्षा को लेकर मतदानकर्मियों की बड़ी चूक को उजागर करता है.

बता दें कि ईवीएम मशीन से मतदान पूर्ण होने के बाद मतगणना में आपत्ति होने पर इसी VVPAT को गिनकर इस बात की तस्दीक किया जाता है कि किस उम्मीदवार को कितना वोट मिला है. जनशक्ति जनता दल उम्मीदवार श्याम किशोर चौधरी और बसपा के उम्मीदवार स्कूल पर पहुँचकर जाँच और मतदान कैंसिल करने की मांग कर रहे हैं. 

मामले में प्रशासन का बयान भी सामने आया है. प्रशासन ने उक्त VVPAT को मॉक पॉल का पर्चा करार देते हुए अपने प्रेस विज्ञप्ति में लिखा है कि मतदानकर्मी के बैग से गिर गया था जिसे जमा कर लिया गया है. हालांकि आपको बता दे प्रशासन की  प्रेसविज्ञप्ति 11 बजकर चौदह मिनट पर पोस्ट किया गया जबकि करीब 12 बजे स्कूल पर सदर एसडीएम सह आरओ सुगौली विधानसभा पहुंची है. इस दैरान के कई प्रत्याशी ,ग्रामीण सहित अर्द्धसैनिक बल के जवान और सुगौली, बंजरिया थानाध्यक्ष बूथ वाले स्कूल पर मौजूद है. सदर एसडीएम प्रत्याशियों के सामने VVPAT पर्ची की गिनती करवा रही है. इसके बाद ही पूरा सच सामने आ सकेगा.

क्या होता है VVPAT?
VVPAT Slip (पूरा नाम: Voter Verified Paper Audit Trail) कहते हैं. जब आप EVM पर वोट डालते हैं तो VVPAT मशीन एक छोटी कागज़ की पर्ची छापती है जिसमें चुने गए प्रत्याशी का नाम और चिन्ह दिखता है. वह पर्ची कुछ सेकंड (आम तौर पर 7 सेकंड) के लिए स्क्रीन/व्यूविंडो में दिखती है ताकि मतदाता जांच सके, फिर वह सुरक्षित बॉक्स में गिर जाती है. उद्देश्य: मतदाता को अपने वोट की पुष्टि कराना और बाद में ऑडिट/मैनुअल चेक के लिए रिकॉर्ड रखना.

रिपोर्ट: पंकज कुमार

