सुगौली में बरामद VV पैट पर्चियों से मचा हड़कंप, मॉक पोल या असली वोटिंग का पर्चा? जांच शुरू

सुगौली विधानसभा के बूथ संख्या 219 से 172 VV पैट पर्चियां बरामद होने के बाद विवाद खड़ा हो गया है. बसपा प्रत्याशी ने सवाल उठाया कि चुनाव आयोग की अनुमति के बिना 50 से अधिक मॉक पोल कैसे किए गए. प्रशासन का कहना है कि ये मॉक पोल की पर्चियां हो सकती हैं, लेकिन जांच से पहले ही निष्कर्ष निकालना कई सवाल खड़े करता है.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 12, 2025, 05:30 PM IST

सुगौली के बूथ से VV पैट पर्चियां मिलने से मचा हड़कंप
बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के मतदान के दूसरे दिन सुगौली विधानसभा क्षेत्र से एक बड़ा मामला सामने आया है. यहां बूथ संख्या 219 पर ग्रामीणों को बड़ी संख्या में VV पैट (Voter Verifiable Paper Audit Trail) पर्चियां बरामद हुईं. जानकारी फैलते ही मौके पर हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही जन सुराज, जनशक्ति जनता दल और बसपा के उम्मीदवार भी बूथ पर पहुंच गए. हालात को नियंत्रित करने के लिए प्रशासन ने पांच थाना की पुलिस और अर्धसैनिक बलों को मौके पर तैनात कर दिया.

घटनास्थल पर पहुंचकर सदर एसडीएम ने तत्काल VV पैट पर्चियों की गिनती करवाई. गिनती में कुल 172 पर्चियां मिलीं, जो एक ही बूथ — संख्या 219 — की बताई जा रही हैं. एसडीएम ने प्रारंभिक जांच में कहा कि ये पर्चियां मॉक पोल की हो सकती हैं, लेकिन बसपा उम्मीदवार जुल्फिकार आफताब ने इस पर गंभीर सवाल उठाए हैं. उन्होंने पूछा कि आखिर किस आदेश के तहत 172 मॉक पोल कराए गए जबकि चुनाव आयोग के नियमों के अनुसार किसी बूथ पर अधिकतम 50 मॉक वोट ही डाले जा सकते हैं.

चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार, यदि 50 से अधिक मॉक पोल करना हो तो इसके लिए लिखित अनुमति जरूरी होती है. ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या इसके लिए किसी उच्च अधिकारी से अनुमति ली गई थी? इसके अलावा यह भी जांच का विषय है कि बरामद VV पैट पर्चियों पर छपी तारीख और समय मतदान शुरू होने से पहले का है या मतदान के दौरान का.

मॉक पोल का रिकॉर्ड कहां है?
फॉर्म 17C में हर मॉक पोल का विवरण दर्ज होना चाहिए और सभी पोलिंग एजेंट्स के हस्ताक्षर मॉक पोल सर्टिफिकेट पर होने अनिवार्य हैं. यह भी जांच की जा रही है कि क्या इन पर्चियों से संबंधित जानकारी रिकॉर्ड में मौजूद है या नहीं. आमतौर पर मॉक पोल खत्म होने के बाद VV पैट पर्चियों को ब्लैक लिफाफे में रखकर, पिंक पेपर से सील करके ईवीएम के साथ वज्र गृह (Strong Room) में जमा किया जाता है. अगर ये पर्चियां मॉक पोल की थीं, तो वे मौके पर कैसे मिलीं और वज्र गृह तक क्यों नहीं पहुंचीं, यह बड़ा सवाल है.

जांच के आदेश और प्रशासन की भूमिका
बिना विस्तृत जांच के ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी द्वारा इन पर्चियों को मॉक पोल की बताना कई सवाल खड़े करता है. फिलहाल निर्वाचन विभाग ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है. सुगौली विधानसभा क्षेत्र में यह मामला चुनावी पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंता का विषय बन गया है.

मॉक पोल प्रक्रिया कैसे होती है?
मतदान शुरू होने से पहले सभी उम्मीदवारों या उनके एजेंट्स की मौजूदगी में मॉक पोल किया जाता है. इसमें ईवीएम और वीवीपैट की जांच के लिए अधिकतम 50 वोट डाले जाते हैं. उसके बाद नतीजे की पुष्टि कर डेटा क्लियर किया जाता है. फिर मॉक पोल का पूरा विवरण फॉर्म 17C में दर्ज कर प्रमाण-पत्र जारी किया जाता है.

