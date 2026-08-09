/करोड़ों की बेशकीमती जमीन पर FIR के बाद मोतिहारी सीओ ने क्यों साधी चुप्पी? आखिर किस दबाव में हैं साहब?

बता दें कि मौजा बरियारपुर के थाना नंबर 196 खाता संख्या -313 खेसरा - 1382 जिसपर भू माफिया कब्जा कर रहे थे, उस जमीन को मोतिहारी के सीओ ने बेतिया राज का बताया है, पर अब उसी सच को अपने पुराने बयान में बताने से बच रहे हैं और मीडिया को झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने पुलिस को लिखित बयान दे दिया है. हालांकि, सीओ ने अपने एफआईआर वाले बयान में सबकुछ लिख दिया है. एक बार अनुसन्धान शुरू होता है, तो अनुसंधान की अपनी प्रक्रिया होती है, जिसके तहत वादी का बयान लिया जाता है, जो डायरी में लिखा जाता है और जिसके बाद गिरफ्तार का दौर शुरू होता है. पुलिस को बयान देने से सीओ का बचना और मीडिया को झूठ बोलना, यह शंका पैदा करता है कि क्या सच में सबकुछ मैनेज हो गया है?