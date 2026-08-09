/करोड़ों की बेशकीमती जमीन पर FIR के बाद मोतिहारी सीओ ने क्यों साधी चुप्पी? आखिर किस दबाव में हैं साहब?

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मोतिहारी शहर के बीचों-बीच स्थित स्थित हवाई अड्डा की करोड़ों की बेशकीमती जमीन पर आधी रात को मिट्टी भराई कर कब्जा करने के खेल ने पूरे जिले में हलचल मचा दी थी. उस वक्त लगा था कि प्रशासन भू-माफियाओं पर नकेल कसने के लिए पूरी तरह मुस्तैद है, लेकिन वक्त के साथ इस मामले में नया मोड़ आ गया है. शुरुआती फौरन कार्रवाई से जनता की वाहवाही बटोरने वाले मोतिहारी अंचल के सीओ सुनील कुमार अब खुद सवालों के घेरे में हैं. आखिर करोड़ों की बेशकीमती जमीन पर FIR के बाद मोतिहारी सीओ ने क्यों चुप्पी साध ली ? आखिर किस दबाव में हैं साहब? चलिए जानने कि कोशिश करते हैं.
दरअसल, मोतिहारी डीएम सौरभ सुमन यादव के निर्देश पर मोतिहारी अंचल के सीओ सुनील कुमार पूरे दल बल के साथ हवाई अड्डे की जमीन पर हो रहे कब्जे को रोक दिया था. एक्शन लेते हुए सीओ ने मौके से हाइवा, कार और एक स्कूटी समेत एक युवक को गिरफ्तार कर छतौनी थाना पर लेते आए थे. प्रशासन के इस एक्शन से मीडिया से लेकर आम शहरी के बीच जमीन कब्जा का खेल चर्चा का विषय बन गया.
मोतिहारी सीओ की फौरन एक्शन को देख प्रशासन की वाहवाही होने लगी. लोगों को लगने लगा कि मोतिहारी में प्रशासन अब भू-माफिया के खिलाफ सख्त हो गया है, लेकिन क्या ऐसा सच में हो सका है? अब यह सवाल लोगों के जेहन में उठने लगा है. सवाल उठने के कारण भी खुद मोतिहारी अंचल के सीओ सुनील कुमार ही हैं.
यहां ध्यान दीजिएगा कि मोतिहारी के सीओ सुनील कुमार ने छतौनी थाना में अपने कार्यालय के पत्रांक - 2547 दिनांक - 31/7/2026 के माध्यम से छतौनी थाना में लिखित आवेदन देकर भू-माफिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाया था. किसी भी जमीन के स्थानीय जानकार कहिए या फिर कानूनी रूप से अधिकृत अधिकारी कहिए, तो वो उस अंचल के सीओ ही होते है. डीएम को भी अगर किसी जमीन के बाबत जानकारी लेनी होती है, तो वो सीओ से ही जानकारी लेते है. अब सवालों के घेरे में मोतिहारी के सीओ यहीं से आते हैं.
मोतिहारी सीओ ने भू-माफिया बताकर एफआईआर दर्ज कर दिया. मगर, अब सवालों से भागते फिर रहे हैं. यहां तक की एक पत्रकार को उन्होंने झूठ भी बोल दिया कि उन्होंने सदर एसडीपीओ को जवाब दे दिया है. किसी पत्रकार को बताया कि इंस्पेक्टर को जवाब दे दिए हैं, जबकि हकीकत यह है कि थाना ने उनसे लिखित पत्र भेजकर संबंधित भूमि के बाबत जानकारी मांगी है, लेकिन मोतिहारी सीओ आजतक पुलिस को कोई जानकारी नहीं दे सके हैं.
बता दें कि मौजा बरियारपुर के थाना नंबर 196 खाता संख्या -313 खेसरा - 1382 जिसपर भू माफिया कब्जा कर रहे थे, उस जमीन को मोतिहारी के सीओ ने बेतिया राज का बताया है, पर अब उसी सच को अपने पुराने बयान में बताने से बच रहे हैं और मीडिया को झूठ बोल रहे हैं कि उन्होंने पुलिस को लिखित बयान दे दिया है. हालांकि, सीओ ने अपने एफआईआर वाले बयान में सबकुछ लिख दिया है. एक बार अनुसन्धान शुरू होता है, तो अनुसंधान की अपनी प्रक्रिया होती है, जिसके तहत वादी का बयान लिया जाता है, जो डायरी में लिखा जाता है और जिसके बाद गिरफ्तार का दौर शुरू होता है. पुलिस को बयान देने से सीओ का बचना और मीडिया को झूठ बोलना, यह शंका पैदा करता है कि क्या सच में सबकुछ मैनेज हो गया है?