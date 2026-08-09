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करोड़ों की बेशकीमती जमीन पर FIR के बाद मोतिहारी सीओ ने क्यों साधी चुप्पी? आखिर किस दबाव में हैं साहब?

East Champaran: मोतिहारी के हवाई अड्डा की करोड़ों की बेशकीमती जमीन पर आधी रात को मिट्टी भराई का खेल चल रहा था. मामले की जानकारी मिलते ही डीएम सौरभ सुमन यादव के निर्देश पर अंचल अधिकारी (CO) सुनील कुमार दलबल के साथ मौके पर पहुंचे. प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक हाइवा, कार, स्कूटी और एक युवक को मौके से पकड़कर छतौनी थाने के हवाले कर दिया.

Written ByPankaj Kumar
Published: Aug 09, 2026, 06:27 PM IST|Updated: Aug 09, 2026, 06:27 PM IST
करोड़ों की बेशकीमती जमीन पर FIR के बाद मोतिहारी सीओ ने क्यों साधी चुप्पी? आखिर किस दबाव में हैं साहब?
Image Credit: (Z News) मोतिहारी CO का यू-टर्न: आधी रात को एक्शन, FIR के बाद साधी चुप्पी?

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पत्रकारिता की दुनिया में दो दशक से ज्यादा वक्त बिताने के बाद भी समाज की दर्द समझने और उनकी आवाज बनने की जुनून आज भी पहले दिन जैसा है. ईमानदार पत्रकारिता कोई पेशा नहीं यह राष्ट्रसेवा है.

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