Motihari News: मंडप सजने ही वाला था कि पहुंच गई पहली पत्नी, गोद में बच्चा लेकर थाने में न्याय की भीख मांग रही पूजा

पूजा कुमारी मूल रूप से असम की रहने वाली है, गुड़गांव में नौकरी करती थी. वहीं उसकी मुलाकात मोतिहारी के रहने वाले बिशाल कुमार मिश्रा उर्फ विवेक मिश्रा से हुई. बिशाल वहां एक स्कूल चलाता था. जान-पहचान बढ़ने के बाद बिशाल ने पूजा को अपने प्रेम जाल में फँसा लिया. पूजा ने उस पर इतना भरोसा किया कि न सिर्फ अपना सबकुछ उसे सौंप दिया, बल्कि उसके स्कूल में बच्चों के दाखिले भी कराए. बिशाल ने शादी का वादा किया और लंबे समय तक पूजा के साथ रहा, जिससे उनका एक मासूम बेटा भी है.

पूजा का आरोप है कि जब उसने शादी के लिए दबाव बनाया, तो बिशाल ने कोर्ट मैरिज से इनकार कर दिया और दिल्ली के एक मंदिर में उससे शादी कर ली. लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं टिकी. कुछ समय बाद बिशाल अचानक स्कूल बंद करके और पूजा से सारे संपर्क तोड़कर अपने गांव मोतिहारी भाग आया. पूजा को बाद में पता चला कि बिशाल उसे धोखा दे रहा है और वह 5 मई को अपने गांव में दूसरी शादी करने वाला है. यह सुनते ही पूजा के पैरों तले जमीन खिसक गई.

धोखे की जानकारी मिलते ही पूजा ने हरियाणा के गुड़गांव थाने में बिशाल के खिलाफ एफआईआर (FIR) दर्ज कराई. गुड़गांव पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बिशाल के स्कूल को बंद कर दिया और उसकी तलाश शुरू कर दी. इधर, अपने पति की दूसरी शादी रुकवाने के लिए पूजा अपने मासूम बेटे को गोद में लेकर मोतिहारी के पहाड़पुर थाना पहुंची. वह कई घंटों तक थाने में बैठी रही और पुलिस से न्याय की भीख मांगती रही. पूजा का कहना है कि उसे और उसके बच्चे को उसका हक मिलना चाहिए.

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पहाड़पुर थाना पुलिस के लिए यह मामला काफी पेचीदा हो गया है. शादी के ठीक पहले आरोपी को पकड़ने और मामले की सच्चाई जानने के लिए पुलिस असमंजस में है. पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पूजा की शिकायत सुन ली गई है और मामले की जांच की जा रही है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि गुड़गांव में दर्ज मामले की क्या स्थिति है और कानून के हिसाब से आगे क्या कदम उठाए जा सकते हैं. फिलहाल, पूजा अपने बच्चे के साथ दर-दर भटकने को मजबूर है.