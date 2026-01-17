आसमान से हुई पुष्पवर्षा, 1008 शिवलिंगों की कलाकृति वाले महादेव के दर्शन को उमड़े लाखों श्रद्धालु

बिहार के पूर्वी चंपारण स्थित मोतिहारी के कैथवलिया में एक ऐतिहासिक धार्मिक उत्सव का आयोजन हुआ. निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर के प्रांगण में विश्व के सबसे विशाल सहस्त्र शिवलिंग की पीठ पूजन और स्थापना का भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ. इस दौरान आसमान से पुष्पवर्षा की गई और पूरा क्षेत्र 'हर-हर महादेव' के जयकारों से गूंज उठा.

आज कैथवलिया की धरती पूरी तरह भक्तिमय नजर आई. जैसे ही सहस्त्र शिवलिंग की स्थापना की घड़ी आई, वहां मौजूद हजारों श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता था. महिलाएं पारंपरिक मंगल गीत गा रही थीं, तो पुरुष और युवा 'बम-भोले' के जयघोष कर रहे थे. इस पावन अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल और दोनों उपमुख्यमंत्री भी मौजूद रहे. वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा-अर्चना की गई और मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से शिवलिंग पर पुष्पवर्षा का अवलोकन भी किया. भक्तों की भीड़ ऐसी थी कि जैसे पूरा जिला ही कैथवलिया में उमड़ पड़ा हो.

इस शिवलिंग की बनावट और इसका आकार किसी चमत्कार से कम नहीं है. इसे तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एक ही विशाल काले ग्रेनाइट पत्थर को तराश कर बनाया गया है. इस एक शिवलिंग को तैयार करने में शिल्पकारों को पूरे 10 साल का समय लगा. इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मुख्य शिवलिंग की देह पर 1008 छोटे-छोटे शिवलिंग उकेरे गए हैं, जिसे 'सहस्त्रलिंगम' कहा जाता है. इसकी लंबाई 33 फीट, गोलाई 33 फीट और वजन लगभग 210 मीट्रिक टन है. शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार, इस एक शिवलिंग के दर्शन और पूजन से 1008 शिवलिंगों की पूजा के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है.

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, माघ मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन भगवान शिव के लिंग रूप की उत्पत्ति हुई थी. इसी कारणवश आज के दिन सहस्त्र शिवलिंग की पीठ पूजन स्थापना की गई. पूजा के दौरान हरिद्वार, प्रयागराज, गंगोत्री, कैलाश मानसरोवर और सोनपुर सहित पांच पवित्र स्थानों के जल से अभिषेक किया गया. देश के विभिन्न कोनों से आए विद्वान पंडितों ने मंडप पूजन का कार्य संपन्न कराया. हालांकि प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया भविष्य में आयोजित की जाएगी, लेकिन दर्शनार्थियों का तांता अभी से लगा हुआ है. पिछले 12 दिनों में ही 20 लाख से ज्यादा लोग इसके दर्शन कर चुके हैं.