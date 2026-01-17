Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar3077755
Zee Bihar JharkhandBH East Champaran

आसमान से हुई पुष्पवर्षा, 1008 शिवलिंगों की कलाकृति वाले महादेव के दर्शन को उमड़े लाखों श्रद्धालु

मोतिहारी के कैथवलिया में निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर परिसर में शनिवार को विश्व के सबसे बड़े सहस्त्र शिवलिंग की पीठ पूजन स्थापना की गई. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और अन्य गणमान्य अतिथियों की उपस्थिति में हुए इस समारोह में 33 फीट ऊंचे और 210 टन वजनी काले ग्रेनाइट शिवलिंग का पूजन हुआ. इस दौरान हेलीकॉप्टर से पुष्पवर्षा की गई.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Jan 17, 2026, 07:28 PM IST

Trending Photos

विराट रामायण मंदिर में विश्व के सबसे बड़े सहस्त्र शिवलिंग की स्थापना
विराट रामायण मंदिर में विश्व के सबसे बड़े सहस्त्र शिवलिंग की स्थापना

बिहार के पूर्वी चंपारण स्थित मोतिहारी के कैथवलिया में एक ऐतिहासिक धार्मिक उत्सव का आयोजन हुआ. निर्माणाधीन विराट रामायण मंदिर के प्रांगण में विश्व के सबसे विशाल सहस्त्र शिवलिंग की पीठ पूजन और स्थापना का भव्य कार्यक्रम संपन्न हुआ. इस दौरान आसमान से पुष्पवर्षा की गई और पूरा क्षेत्र 'हर-हर महादेव' के जयकारों से गूंज उठा.

आज कैथवलिया की धरती पूरी तरह भक्तिमय नजर आई. जैसे ही सहस्त्र शिवलिंग की स्थापना की घड़ी आई, वहां मौजूद हजारों श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बनता था. महिलाएं पारंपरिक मंगल गीत गा रही थीं, तो पुरुष और युवा 'बम-भोले' के जयघोष कर रहे थे. इस पावन अवसर पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, राज्यपाल और दोनों उपमुख्यमंत्री भी मौजूद रहे. वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पूजा-अर्चना की गई और मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से शिवलिंग पर पुष्पवर्षा का अवलोकन भी किया. भक्तों की भीड़ ऐसी थी कि जैसे पूरा जिला ही कैथवलिया में उमड़ पड़ा हो.

इस शिवलिंग की बनावट और इसका आकार किसी चमत्कार से कम नहीं है. इसे तमिलनाडु के महाबलीपुरम में एक ही विशाल काले ग्रेनाइट पत्थर को तराश कर बनाया गया है. इस एक शिवलिंग को तैयार करने में शिल्पकारों को पूरे 10 साल का समय लगा. इसकी सबसे बड़ी विशेषता यह है कि मुख्य शिवलिंग की देह पर 1008 छोटे-छोटे शिवलिंग उकेरे गए हैं, जिसे 'सहस्त्रलिंगम' कहा जाता है. इसकी लंबाई 33 फीट, गोलाई 33 फीट और वजन लगभग 210 मीट्रिक टन है. शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार, इस एक शिवलिंग के दर्शन और पूजन से 1008 शिवलिंगों की पूजा के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है.

Add Zee News as a Preferred Source

ये भी पढ़ें- पूर्वी चंपारण में 33 फीट ऊंचा, 210 टन वजनी महाकाय शिवलिंग अब बना बिहार की शान

धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, माघ मास की कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी दिन भगवान शिव के लिंग रूप की उत्पत्ति हुई थी. इसी कारणवश आज के दिन सहस्त्र शिवलिंग की पीठ पूजन स्थापना की गई. पूजा के दौरान हरिद्वार, प्रयागराज, गंगोत्री, कैलाश मानसरोवर और सोनपुर सहित पांच पवित्र स्थानों के जल से अभिषेक किया गया. देश के विभिन्न कोनों से आए विद्वान पंडितों ने मंडप पूजन का कार्य संपन्न कराया. हालांकि प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया भविष्य में आयोजित की जाएगी, लेकिन दर्शनार्थियों का तांता अभी से लगा हुआ है. पिछले 12 दिनों में ही 20 लाख से ज्यादा लोग इसके दर्शन कर चुके हैं.

TAGS

Motihari News

Trending news

Motihari News
मोतिहारी के सहस्त्रलिंगम ने बनाया विश्व रिकॉर्ड, सीएम भी हुए नतमस्तक
Jehanabad news
नीट छात्रा मौत मामले में जहानाबाद में भारी उबाल, दोषियों को फांसी देने की उठी मांग
Bihar News
Good News: एक दशक में दोगुना हुआ बिहार का मछली उत्पादन
patna news
पटना हॉस्टल कांड: प्रशांत किशोर ने SSP से की मुलाकात, थानेदार को हटाने की रखी मांग
patna news
पटना हॉस्टल कांड: नीट छात्रा के साथ रेप के बाद हत्या की आशंका, हॉस्टल मालिक गिरफ्तार
Arif Mohammad Khan
शाह बानो की आवाज बने थे आरिफ मोहम्मद खान, राजीव गांधी सरकार के खिलाफ खोला था मोर्चा
patna news
पटना हॉस्टल कांड: बिहार सवर्ण आयोग के अध्यक्ष ने पुलिस को घेरा
Motihari News
मोतिहारी में बहेगी विकास की गंगा! CM नीतीश ने अगले 5 वर्षों का पूरा रोडमैप बता दिया
Amrit Bharat Express trains
पटना-गया समेत कई शहरों से होकर दौड़ेंगी 5 नई अमृत भारत एक्सप्रेस, देखें शेड्यूल
Bihar Police
अपरधियों पर अब 'आसमान' से नजर रखेगी बिहार पुलिस, ड्रोन पुलिसिंग वाला 5वां राज्य बना