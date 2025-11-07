Advertisement
trendingNow0/india/bihar-jharkhand/bihar2992780
Zee Bihar JharkhandBH East Champaran

महागठबंधन के गढ़ में योगी की हुंकार, बोले- जंगलराज पार्ट-2 को मत आने दीजिए

मोतिहारी जिले में आयोजित जनसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनडीए प्रत्याशियों के समर्थन में जनता से वोट मांगा. उन्होंने विपक्ष पर जोरदार हमला बोलते हुए कहा कि लालटेन डकैती का प्रतीक है और राजद शासन में बिहार फिर से जंगलराज की ओर जाएगा.

Edited By:  Saurabh Jha|Reported By: Zee Bihar-Jharkhand Web Team|Last Updated: Nov 07, 2025, 05:49 PM IST

Trending Photos

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिहार में जलवा देखने को मिला. मोतिहारी में उनकी जनसभाओं में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी. भीड़ इतनी अधिक थी कि कई जगहों पर बांस-बल्ले तक टूट गए. ढाका विधानसभा क्षेत्र के भेलवा हाई स्कूल मैदान और रक्सौल विधानसभा के आदापुर प्रखंड स्थित भवनरी मैदान में योगी आदित्यनाथ ने विशाल जनसभाओं को संबोधित किया. दोनों जगहों पर लोगों का उत्साह देखने लायक था. मुख्यमंत्री को देखने और सुनने के लिए लगभग 50 हजार से अधिक लोग मैदान में मौजूद थे.

योगी आदित्यनाथ ने ढाका के भाजपा प्रत्याशी पवन जायसवाल, रक्सौल के प्रमोद कुमार सिन्हा और नरकटिया के जदयू प्रत्याशी विशाल कुमार के समर्थन में जनता से एनडीए को भारी मतों से जिताने की अपील की. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता इस बार विकास और सुशासन के पक्ष में मतदान करे ताकि राज्य में दोबारा स्थिर सरकार बने.

सीएम योगी ने अपने भाषण में राजद पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, “लालटेन डकैती डालने का सर्टिफिकेट थी. चारा खाने के बाद अब ये गरीबों के हिस्से का राशन भी हड़प लेंगे.” उन्होंने कहा कि जनता को “जंगलराज पार्ट-2” को वापस नहीं आने देना चाहिए. बिहार को फिर से अंधेरे युग में धकेलने की कोशिश हो रही है, लेकिन जनता अब सब जानती है.

Add Zee News as a Preferred Source

योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने गरीबों, किसानों और महिलाओं के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं. उन्होंने बताया कि पिछले पांच सालों से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, 50 करोड़ लोगों को हर साल पाँच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है और 46 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोले गए हैं.

योगी ने कांग्रेस और राजद पर हमला बोलते हुए कहा कि “कांग्रेस की सरकार अयोध्या में श्रीराम मंदिर बनने नहीं देना चाहती थी, वहीं बिहार में आरजेडी ने भगवान राम के रथ को रोक दिया था.” उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार में अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर बन चुका है और सीतामढ़ी में माता जानकी मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है. उन्होंने इसे भारत की संस्कृति और आस्था का प्रतीक बताया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार में हर नागरिक सुरक्षित महसूस कर रहा है. शिक्षा, रोजगार और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं. उन्होंने कहा कि “कांग्रेस ने 60 साल में जो गैस कनेक्शन नहीं दिया, मोदी सरकार ने वही हर गरीब के घर तक पहुंचा दिया.”

योगी आदित्यनाथ की जनसभा उस इलाके में हुई जो महागठबंधन के प्रत्याशी श्यामबिहारी प्रसाद का गढ़ माना जाता है. बावजूद इसके वहां भीड़ का जोश देखकर भाजपा और जदयू कार्यकर्ताओं में नया उत्साह देखा गया. योगी ने कहा कि जनता अब विकास की राजनीति चाहती है, न कि जात-पात और परिवारवाद की.

इनपुट- पंकज कुमार

ये भी पढ़ें- कांग्रेस को नई पीढ़ी पर भरोसा, राहुल गांधी बोले- यहां Gen Z वोट चोरी नहीं होने देगी

बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए ज़ी न्यूज़ से जुड़े रहें! यहाँ पढ़ें Bihar News in Hindi और पाएं Bihar latest News in Hindi हर पल की जानकारी. बिहार की हर ख़बर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार. जुड़े रहें हमारे साथ और बने रहें अपडेटेड!

TAGS

Yogi AdityanathBihar Election 2025bihar chunav 2025

Trending news

bihar chunav 2025
'तेजस्वी बाबू, घोटाले से बिहार नहीं चलेगा' बगहा की चुनावी सभा में रवि किशन का हमला
jharkhand jamshedpur news
Jharkhand News: जमशेदपुर में एक ही दिन चोरों ने किया दो जगह हाथ साफ
Bihar Election 2025
पहले चरण में हुए ऐतिहासिक मतदान पर JDU प्रवक्ता का दावा, NDA को मिला जनता का समर्थन
bihar chunav 2025
बिहार चुनाव के बीच रेलवे का ये बड़ा कदम, 500 स्पेशल ट्रेनों का ऐलान
bihar chunav 2025
कांग्रेस को नई पीढ़ी पर भरोसा, राहुल गांधी बोले- यहां Gen Z वोट चोरी नहीं होने देगी
bihar chunav 2025
सरकार बनाइए और सरकारी नौकरी पाइए, अररिया में तेजस्वी यादव ने किया वादा
Bihar Vidhansabha Chunav 2025
जो लोग गुना-भाग कर रहे, उनके सारे हिसाब 14 नवंबर को फेल होंगे: गिरिराज सिंह
PM Modi in aurangabad
'भैया की सरकार आई तो कट्टा-फिरौती...', पीएम मोदी ने किया बिहार की जनता को सतर्क
bihar chunav 2025
मुकेश सहनी के कार्यक्रम की गलत जानकारी देने पर RO का नोटिस, कांग्रेस प्रत्याशी घिरे
Munger News
राजद समर्थक ने पूरे परिवार को लाठी-डंडे से पीटा, पुलिस की जांच में निकला ये एंगल