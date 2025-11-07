महागठबंधन के गढ़ में योगी की हुंकार, बोले- जंगलराज पार्ट-2 को मत आने दीजिए

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बिहार में जलवा देखने को मिला. मोतिहारी में उनकी जनसभाओं में हजारों की भीड़ उमड़ पड़ी. भीड़ इतनी अधिक थी कि कई जगहों पर बांस-बल्ले तक टूट गए. ढाका विधानसभा क्षेत्र के भेलवा हाई स्कूल मैदान और रक्सौल विधानसभा के आदापुर प्रखंड स्थित भवनरी मैदान में योगी आदित्यनाथ ने विशाल जनसभाओं को संबोधित किया. दोनों जगहों पर लोगों का उत्साह देखने लायक था. मुख्यमंत्री को देखने और सुनने के लिए लगभग 50 हजार से अधिक लोग मैदान में मौजूद थे.

योगी आदित्यनाथ ने ढाका के भाजपा प्रत्याशी पवन जायसवाल, रक्सौल के प्रमोद कुमार सिन्हा और नरकटिया के जदयू प्रत्याशी विशाल कुमार के समर्थन में जनता से एनडीए को भारी मतों से जिताने की अपील की. उन्होंने कहा कि बिहार की जनता इस बार विकास और सुशासन के पक्ष में मतदान करे ताकि राज्य में दोबारा स्थिर सरकार बने.

सीएम योगी ने अपने भाषण में राजद पर तीखा प्रहार करते हुए कहा, “लालटेन डकैती डालने का सर्टिफिकेट थी. चारा खाने के बाद अब ये गरीबों के हिस्से का राशन भी हड़प लेंगे.” उन्होंने कहा कि जनता को “जंगलराज पार्ट-2” को वापस नहीं आने देना चाहिए. बिहार को फिर से अंधेरे युग में धकेलने की कोशिश हो रही है, लेकिन जनता अब सब जानती है.

योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही योजनाओं की चर्चा करते हुए कहा कि एनडीए सरकार ने गरीबों, किसानों और महिलाओं के लिए कई ऐतिहासिक कदम उठाए हैं. उन्होंने बताया कि पिछले पांच सालों से 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है, 50 करोड़ लोगों को हर साल पाँच लाख रुपये तक का मुफ्त इलाज मिल रहा है और 46 करोड़ लोगों के बैंक खाते खोले गए हैं.

योगी ने कांग्रेस और राजद पर हमला बोलते हुए कहा कि “कांग्रेस की सरकार अयोध्या में श्रीराम मंदिर बनने नहीं देना चाहती थी, वहीं बिहार में आरजेडी ने भगवान राम के रथ को रोक दिया था.” उन्होंने कहा कि एनडीए की सरकार में अयोध्या में भव्य श्रीराम मंदिर बन चुका है और सीतामढ़ी में माता जानकी मंदिर का निर्माण तेजी से चल रहा है. उन्होंने इसे भारत की संस्कृति और आस्था का प्रतीक बताया.

मुख्यमंत्री ने कहा कि एनडीए सरकार में हर नागरिक सुरक्षित महसूस कर रहा है. शिक्षा, रोजगार और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में बड़े बदलाव हुए हैं. उन्होंने कहा कि “कांग्रेस ने 60 साल में जो गैस कनेक्शन नहीं दिया, मोदी सरकार ने वही हर गरीब के घर तक पहुंचा दिया.”

योगी आदित्यनाथ की जनसभा उस इलाके में हुई जो महागठबंधन के प्रत्याशी श्यामबिहारी प्रसाद का गढ़ माना जाता है. बावजूद इसके वहां भीड़ का जोश देखकर भाजपा और जदयू कार्यकर्ताओं में नया उत्साह देखा गया. योगी ने कहा कि जनता अब विकास की राजनीति चाहती है, न कि जात-पात और परिवारवाद की.

इनपुट- पंकज कुमार

